На Буковині прикордонники запобігли контрабанді чотирьох тисяч пачок сигарет в Румунію. ФОТО

Спробу переміщення тютюнових виробів до Румунії припинили охоронці кордону на ділянці відділу "Фальків".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу, прикордонний наряд поблизу кордону помітив групу осіб, які несли пакунки в бік кордону. Помітивши прикордонників, невідомі вдались до втечі, покинувши свої ноші. В залишених пакунках правоохоронці виявили майже 4 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України. Тривають заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності.







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