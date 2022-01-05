На Буковині прикордонники запобігли контрабанді чотирьох тисяч пачок сигарет в Румунію. ФОТО
Спробу переміщення тютюнових виробів до Румунії припинили охоронці кордону на ділянці відділу "Фальків".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу, прикордонний наряд поблизу кордону помітив групу осіб, які несли пакунки в бік кордону. Помітивши прикордонників, невідомі вдались до втечі, покинувши свої ноші. В залишених пакунках правоохоронці виявили майже 4 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України. Тривають заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності.
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