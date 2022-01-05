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На Буковині прикордонники запобігли контрабанді чотирьох тисяч пачок сигарет в Румунію. ФОТО

Спробу переміщення тютюнових виробів до Румунії припинили охоронці кордону на ділянці відділу "Фальків".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу, прикордонний наряд поблизу кордону помітив групу осіб, які несли пакунки в бік кордону. Помітивши прикордонників, невідомі вдались до втечі, покинувши свої ноші. В залишених пакунках правоохоронці виявили майже 4 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України. Тривають заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності.

На Буковині прикордонники запобігли контрабанді чотирьох тисяч пачок сигарет в Румунію 01

На Буковині прикордонники запобігли контрабанді чотирьох тисяч пачок сигарет в Румунію 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зі шпагою через кордон: закарпатські митники вилучили у українця старовинну зброю. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6009) контрабанда (1823) Румунія (1162)


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Топ коментарі
+3
Пока сцут людям в глаза якобы борясь с контрабандой, в ето время таможенники фуры и ешелоны пропускают с контрабандой через КПП
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05.01.2022 15:21
+2
Це смішно...
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05.01.2022 13:51
+1
На Буковині є всього кілька великих постачальників безліцензійних сигарет яких кришують державні силові структури. Так от ловлять цих нещасних сільських ходаків, які купляють ці сигарети в цих постачальників а самих постачальників при кожній зміні влади приїжає підпорядковувати під себе київські силові структури але ніхто їх не закриває остаточно! Зазвичай після кожної зміни влади приїзжають з Києва, закривають на місяць і ті відкуповуються зазвичай 500 тис. долл. - 1 млн. долл. і працюють далі.
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05.01.2022 13:45
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Бросайте курить ребята ,вредно это да и дорого ,ну его нах ...
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05.01.2022 13:38 Відповісти
Врятували Європу від засилля укромафії!!!! Бодай спасибі раз в 10 років скаже за це Європа.?
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05.01.2022 13:55 Відповісти
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05.01.2022 14:08 Відповісти
На Буковині є всього кілька великих постачальників безліцензійних сигарет яких кришують державні силові структури. Так от ловлять цих нещасних сільських ходаків, які купляють ці сигарети в цих постачальників а самих постачальників при кожній зміні влади приїжає підпорядковувати під себе київські силові структури але ніхто їх не закриває остаточно! Зазвичай після кожної зміни влади приїзжають з Києва, закривають на місяць і ті відкуповуються зазвичай 500 тис. долл. - 1 млн. долл. і працюють далі.
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05.01.2022 13:45 Відповісти
а кого закривали - закривають на місяць ....розкажіть ....бачу пан в "темі" - знае...
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05.01.2022 14:02 Відповісти
Це смішно...
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05.01.2022 13:51 Відповісти
Еще одна голодная семья на Рождество...
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05.01.2022 13:52 Відповісти
На западной границе вообще не должно быть никаких разделительных линий,а всех тамошних охотников за пакетами с сигаретами отправить на восточный фронт в окопы.
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05.01.2022 14:04 Відповісти
Зелямойский и Коломойский купили даже Путлера... ти па Аргентинскую Муку Патрушвева...ОМАН не ОБМАН...
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05.01.2022 14:19 Відповісти
Аргентинскую Муку Патрушева кстати коньтролирует Валентина Матвиенко...заслуженная телка РАБссии по Кокаиновым плантациям Венесуэлы и Колумбии...именно эта Крыса объявила войну Украине 1 марта 2014 г.
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05.01.2022 14:25 Відповісти
Пока сцут людям в глаза якобы борясь с контрабандой, в ето время таможенники фуры и ешелоны пропускают с контрабандой через КПП
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05.01.2022 15:21 Відповісти
Пачкарів стріляти треба
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05.01.2022 17:53 Відповісти
А як ліс вивозять ешелонами впритул не бачать. Ось така хвороба - далекозорість називається.
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06.01.2022 21:13 Відповісти
 
 