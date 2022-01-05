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700 км у п'яти областях: Зеленський оцінив якість доріг, проїхавши маршрутом від Києва до Буковеля. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський поділився враженнями від якості доріг, проїхавши маршрутом від Києва до Буковеля.

Про це йдеться у дописі глави держави у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Здолавши понад 700 км трас у п’яти областях, можу з упевненістю сказати, що бачу результат "Великого будівництва". Це один із проявів турботи й поваги держави до своїх громадян – українці гідні їздити хорошими дорогами, не нервувати, а насолоджуватися красою рідної країни", - прокоментував президент.

700 км у пяти областях: Зеленський оцінив якість доріг, проїхавши маршрутом від Києва до Буковеля 01

За його словами, досі ще не всі дороги в ідеальному стані. Відтак з початком весняного сезону дорожні роботи будуть продовжені.

"Подекуди трапляються ділянки, які наче відносять нас у минуле – минуле поганих доріг і роздратованих водіїв. За такі ділянки справді соромно. Але точно можу сказати, що ми не зупинимося, допоки не відремонтуємо всі дороги в Україні", - запевнив Зеленський.

700 км у пяти областях: Зеленський оцінив якість доріг, проїхавши маршрутом від Києва до Буковеля 02\

Зокрема, упродовж наступних років буде оновлено найбільш критичні ділянки на трасі М-06 Київ – Чоп. Також цього року почнеться реконструкція обхідної Житомира.

"Щойно ми з’їжджаємо з дороги Київ – Чоп у напрямку Тернополя (біля м. Дубна), починаємо рухатися свіжовідремонтованими ділянками. Із 329 км маршруту Дубно – Буковель нам залишилось оновити 20 км", - зазначив президент.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті відремонтували дорогу М-26 між КПП на кордоні з Румунією та Угорщиною, - ОДА. ФОТОрепортаж

Він запевнив, що вже у 2022 році буде завершено чотири окремих ділянки на цьому напрямі, а також закінчать ремонт на під’їзді до Рогатина, який перебуває у жахливому стані.

"Завдяки "Великому будівництву" подорожі Україною стають безпечнішими та зручнішими. І незабаром українці зможуть легко й приємно дістатися власним автомобілем і до гірськолижних курортів Карпат, і до узбережжя Чорного чи Азовського моря. Більше мандрувати й досліджувати нашу чудову країну, адже Україна того варта!" - додав голова держави.

700 км у пяти областях: Зеленський оцінив якість доріг, проїхавши маршрутом від Києва до Буковеля 03
Фото: Зеленський/фейсбук

Раніше Зеленський заявив, що 2022 року в рамках програми "Велике будівництво" почнеться розвиток прикордонної інфраструктури. У планах – підвищення пропускної спроможності завдяки електронній черзі та реконструкція міжнародних пунктів пропуску.

Буковель (73) дороги (3064) Зеленський Володимир (23913) ремонт (2306) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
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05.01.2022 14:58
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05.01.2022 14:59
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05.01.2022 15:03
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Ты на зарплате у Осла и Ко или по жизни идиот ? Ну просо что бы хоть понятно было.
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05.01.2022 16:30 Відповісти
Если это правда, то лайкать такое даже рука не поднимается...
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05.01.2022 16:10 Відповісти










Одеса-Анекдоти®


@uanews3

·
https://twitter.com/uanews3/status/1478724518361378817 1 ч



Все не правда. Чекаемо на різдвяні дива!
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05.01.2022 17:14 Відповісти
та три роки невиконання обороного замовлення під час війни

тільки КРЕТИН може
робити ремонт в будинку не забеспечивши його ПВО
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05.01.2022 15:00 Відповісти
кретин, кретин...

кретины вы, считающие врага уничтожающего страну просто дураком...
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05.01.2022 16:27 Відповісти
Вот наступило время, когда новые дороги вместо радости тревогу вызывают.
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05.01.2022 15:01 Відповісти
Психические отклонения на лицо...
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05.01.2022 15:01 Відповісти
*******...
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05.01.2022 15:01 Відповісти
отлично ... осталось только машину купить.
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05.01.2022 15:02 Відповісти
та на хліб намазати, ну бодай би хоч щось....
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05.01.2022 15:11 Відповісти
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05.01.2022 16:00 Відповісти
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05.01.2022 15:03 Відповісти
Житомирськими, Карпатськими степами їхав, все побачив.)
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05.01.2022 15:03 Відповісти
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZXUsymTnqxu9n4OXhVk6Evpo9NId1gXtm2tzAqY1UNMnmHlGQGi_joA_Lt2eNzwVhFCTSCHt_7w_a15_s12eYEOXOFGnk0wQ68R6fL2Q4srfQrNmMZ7tXgb-4XMZK7oji4&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Зеленський

https://www.facebook.com/zelenskiy95 22 год ·



Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку.
Безкраї степи, пагорби в тумані, дим із димарів придорожніх будинків…
Аж ось на горизонті видніються рідні Карпати.
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05.01.2022 15:06 Відповісти
Коментар під цим постом-похвальбою преЗедента від Юлі Кузьменко.

https://www.facebook.com/kiian.julia.1?comment_id=Y29tbWVudDoyOTgxOTg5Mjk4NzE4MDkzXzIwMjI4ODYyOTEyMTk0NDQ%3D&__cft__[0]=AZXUsymTnqxu9n4OXhVk6Evpo9NId1gXtm2tzAqY1UNMnmHlGQGi_joA_Lt2eNzwVhFCTSCHt_7w_a15_s12eYEOXOFGnk0wQ68R6fL2Q4srfQrNmMZ7tXgb-4XMZK7oji4&__tn__=R]-R Julia Kiyan Kuzmenko

Можу тільки позаздрити, не всі мають можливість подорожувати Україною, в декого нічний домашній арешт і заборона покидати Київську обл… - слава політичним ігрищам, «справі Шеремета» і байдужесті влади до нескінченного беззаконня і наших скалічених долей((
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05.01.2022 15:14 Відповісти
Зеля,а як там траси в Буковелі?Що з цінами?Кажуть,що "високий сезон" в цьому сезоні розпочався з 18 грудня? І головне -скільки коштує скумбрія і гречка?
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05.01.2022 15:05 Відповісти
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05.01.2022 15:14 Відповісти
Від Київа до Буковаля і до шмарклі норм все було.
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05.01.2022 15:05 Відповісти
Весна покаже що там залишиться з великого крадівництва
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05.01.2022 15:06 Відповісти
есть места которые возвращают нас в прошлое...и чем дальше от нас это прошлое тем больше таких мест появляется на новых дорогах...
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05.01.2022 15:06 Відповісти
ты не на крузаке, ты на велике давай тестируй
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05.01.2022 15:08 Відповісти
Зато хозяин Буковеля доволен...
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05.01.2022 15:09 Відповісти
"сонцеяйций" дуже ******** самопіар, тобто різновид самозадоволення..
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05.01.2022 15:11 Відповісти
Дороги подшаманивают по цене автобана только там где шмаркля ездит? Ну там буковель и еще пару дорожек.
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05.01.2022 15:11 Відповісти
#советское вове на заметку
https://vata.d3.ru/a-gde-zhe-ofitsery-ia-vizhu-lish-voditelei-2228898/ А где же офицеры, я вижу лишь водителей.


В комплекте к американским грузовикам «Студебеккер» также шли кожаные пальто, для шоферов. Отличной кожи, ладного кроя и прекрасного пошива. Эти пальто водителей в СССР беззастенчиво изымались в пользу высших офицеров РККА.

В 1943 году в в СССР прилетела делегация Госдепа для поздравления с успешным исходом Сталинградской битвы. Встречающие их советские генералы и полковники были одеты в американские кожаные пальто водителей грузовиков.

Американцы недоуменно потребовали объяснений: Они решили, что в нарушение этикета их встречают шоферы...Переводчику пришлось приложить усилия, разъясняя положение дел...
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05.01.2022 15:14 Відповісти
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05.01.2022 15:15 Відповісти
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05.01.2022 15:15 Відповісти
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05.01.2022 15:17 Відповісти
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05.01.2022 16:29 Відповісти
Агов! Тут достатньо порохосоєвих щоб запитати, чому на ЦН не розмістили привітання з НР "найвеличнішого" президента?!
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05.01.2022 15:18 Відповісти
Зепуас криворагульный здесь был, кажется. По крайней мере видал его рожу. А что такое?
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05.01.2022 15:26 Відповісти
ЗЛН-ЕРМК ПНХ!
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05.01.2022 15:20 Відповісти
Ура,таварісчі! Хай живе Велике крадівництво!
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05.01.2022 15:20 Відповісти
И главное, что налогов на это "грандиозное зе-строительство" группа компаний из орбиты преЗедента и его шефа - НЕ ПЛАТИЛИ !
Офшоры - наше квартально-бенино всё !
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05.01.2022 15:21 Відповісти
Президент страны инспектирует и дает оценку качеству дороги ?
Я думал это работа других ведомств а не самого президента …..
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05.01.2022 15:22 Відповісти
Качество? После следующей зимы...когда снег сойдет с ямочным ремонтом.
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05.01.2022 15:24 Відповісти
Вот совсем не понимаю. Почему вы не хотите хороших дорог?
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05.01.2022 15:23 Відповісти
Дурне поїхало в турне,****** у смереку підар,та подохни
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05.01.2022 15:25 Відповісти
я на УКРАИНСКОМ сайте?????
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05.01.2022 15:27 Відповісти
Объясните НАРКОМАНУ, что
Президент должен заниматься ОБОРОНОЙ и МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКОЙ!
А дороги в Украине строит Министр Инфраструктуры и УкрАвтоДор, а НЕ Президент!
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05.01.2022 15:27 Відповісти
Неможливо Ідіоту пояснити, що він Ідіот...
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05.01.2022 18:56 Відповісти
Голимая показуха, при этом в Украине самый дорогой километр ремонта или строительства дорог в Европе, половина уходит по карманам.
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05.01.2022 15:29 Відповісти
Красноречивый знак: ОПГ Коломойского помышляет о смене декораций
https://www.youtube.com/watch?v=WEiTWQymUGc
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05.01.2022 15:34 Відповісти
КУРВА!
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05.01.2022 15:34 Відповісти
Он як, - виходить що воно в Буковель не до ігорь Валєріча на поклон їздило а "дарогі інспєктіроввало". Інспєктор ...мля
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05.01.2022 15:36 Відповісти
где и какие именно дороги ремонтируются в первую очередь? - те, которые нужны ОПГ+Г коломойского, "від Київа до Буковаля" и далее по списку. это типично мафиозное "крадiвництво.
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05.01.2022 15:36 Відповісти
Для тех кто не понял.
Дороги - это продолжение сериала "Слуга народа".
Все таже красивая картинка, единственная цель которой обмануть украинцев, чтобы пробраться во власть и к корыту.
Товарисч Зе сорвал конкурс САП. Этот позор видели воочию послы G7 и в ютубе видел весь мир.
По факту страна не совершила шага от совка к цивилизованному государству.
Де факто власть заявила о желании крышевать коррупцию лично.
А что дело сделано и теперь можно с "чистой" совестью перед Беней отдыхать. В,который раз и за народные деньги.
А несколько миллионов пенсионеров могут радоваться дорогам, получая позорные 2000 гривен пенсии.
Фиксация совка в стране усилиями лично Зе и его зелёной команды не оставляет ни единого шанса старикам на достойную старость.
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05.01.2022 15:36 Відповісти
По-перше, значна частина з тих 700 км вже була зроблена або ж почався її капітальний ремонт ще у 18-19 роках. Для того ж і був створений дорожній фонд, з якого той ремонт мав фінансуватись. Хай би не в турборежимі, в півтори рази дешевше, але ж процес був пішов ще тоді. Скажімо ділянка Кременець-Тернопіль, Тернопіль-Львів, Тернопіль-Підволочиськ, Стрий-Знамянка... Можу сказати за ці ділянки, бо ж їзджу по них. Капітальний ремонт з бетонною подушкою, якісним покриттям. Тьху-тьху, але і фури перезавантажені їздять, і трафік дай Боже, і ніяких проблем. Просто зробили не для відосіка, а так, як треба. І, до речі, ніхто тоді про то не галасував, бо то так має бути, пілять! І ніякий Порошенко про то ніколи а ні слова не сказав, бо то справа уряду, а не президента.
По-друге, а вартість і якість сьогоднішнього турборемонту? А тендери лише для своїх? І яким тут боком президент, пілять? Йому що нєхрен більше що робити? В нього своєї роботи нема? І якого милого воно в робочий час на лижах катається? Скільки то убоге нам обходиться, всі ті його відосіки, покатульки і маразми? Воно вже взагалі охреніло?
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05.01.2022 15:38 Відповісти
Воно брехло, брехун, пі**обол, трепло, дурилко - йому базікати, як людям дихати!
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05.01.2022 15:44 Відповісти
если кто помнит у овоща тоже было свое Велике Крадівництво. Называлось ЕВРО-2012.
Тогда за три года раздерибанили ЗВР, набрались кредитов и с чувством глубокого удовлетворения сипались в Ростов, оставив мудрому нариду пустую казну и войну.
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05.01.2022 15:40 Відповісти
На желтых ЖЫгулях? Которые Васадзе на АвтоЗАЗе собирает...
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05.01.2022 15:41 Відповісти
Так швидко впорались з цими дорогами незважаючи на їхню якість, що вже немає навіть ніяких сумнівів, навіщо так спішать - стараються, бо скоро по ним поїдуть довгожданні для них москалі, там якість не потрібна, була б дорога рівна хоч в один кінець? Чи в мене одного таке враження?
І ще цікаіо - а в район Ростова теж пробивать шлях?
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05.01.2022 15:42 Відповісти
Оценщик...
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05.01.2022 15:46 Відповісти
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05.01.2022 15:51 Відповісти
касапська секта вона така,пощастило йому, що тільки в зад тра..ли ,могли і покусати але провсяк випадок незавадило б здати аналізи на сказ)
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05.01.2022 16:00 Відповісти
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05.01.2022 16:14 Відповісти
Розмітка узбіччя нафото вже зникає (мабуть дуже "екологічна" фарба). Асфальт мабуть теж "екологічний"?
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05.01.2022 15:52 Відповісти
Тому й так дорого?
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05.01.2022 15:53 Відповісти
саме так,екологічно,по європейськи)
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05.01.2022 16:01 Відповісти
Насчет дорог , очень интересная ситуация , у меня дача под Борисполем в сторону Артемовки.Так вот есть перекресток как ехать в Бориспрле по улице Бежівка до выезда пересекаешь окружную и дальше на Артёмовку. Этой осенью уже в ноябре начали после окружной делать дорогу на Артёмовку ровно 1 км дороги!!?? Причем дорога не так что бы ямы были ,залатана, да и этот кусок вообще относительно ничего! Создали неприятности ,так как движение только по одной половине и пропускали поочередно то ту то ту сторону. Я удивился что под зиму делают и спросил, что , всю дорогу делать будут? Нет ,сказали, 1 километр!!!??? А смысл??? Уже дожди идут, грязь, и смысл делать всего 1 километр??? Это типа показуха? Или просто бабло своровать надо было?? Вопрос остается открытым , 1 км сделали , дальше старая дорога!!!!Еще непонятно как стоять будет , ведь делали с дождями затяжными и заморозками!
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05.01.2022 15:53 Відповісти
Питання риторичні.
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05.01.2022 15:55 Відповісти
Здається зараз кацапам буде не до нас. Головне не прогавити час.
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05.01.2022 15:57 Відповісти
Вот оно оказывается что: наш ГринПоц в Карпаты ездил с рабочей поездкой для инспекции дорог после Великага Крадивниства !
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05.01.2022 16:01 Відповісти
за ті гроші що вкрали можна було 2000км збудувати
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05.01.2022 16:04 Відповісти
Понравилось горизонтальность выравненной дороги. Это кстати очень важный фактор. Как для движения ,так и долговечности.
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05.01.2022 16:14 Відповісти
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05.01.2022 16:26 Відповісти
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05.01.2022 16:27 Відповісти
Интересное выражение лица!

Такое впечатление что человека вообще ничего не беспокоит. От слова абсолютно!

В стране коллапс скоро будет, полчища ***** на границе, а ему хоть бы что...
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05.01.2022 17:33 Відповісти
А тем временем Боррель посещает наши позиции на передке... Катайся по дорогам, говнокомандующий, и проверь заодно качество дорог до Ростова.
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05.01.2022 16:30 Відповісти
У когось з географією проблеми, або обмовка по Фрейду - від м. Дубна, до Москви раз впасти...
Только что мы съезжаем с дороги Киев - Чоп в направлении Тернополя (возле г. Дубна), Источник:
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05.01.2022 16:31 Відповісти
Проїзжав сам. Бачив. Згідний на всі 100%. Україна попри все, почала рух вперед. Удачі!!!
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05.01.2022 16:37 Відповісти
Заводи закриваються, люди виїжджають сотнями тисяч. Вас це на 100% влаштовує?
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05.01.2022 16:55 Відповісти
Заводи закриваються вже 30 років поспіль. А от, що арсенали в повітря не злітають- це вже добре! А то якось був період, коли так "розбудовувалися" ЗСУ, що нічим було край боронити.
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05.01.2022 17:53 Відповісти
эти дороги были сделаны ещё при Порохе)))
я в январе 2019 го по ним ездил когда зелох был только кандидатом в презы
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05.01.2022 19:12 Відповісти
Так, при Порошенко була зроблена обїздна навколо Вінниці. Решта- кінь нге валявся!
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05.01.2022 19:46 Відповісти
дурень думкую богатіє, це про тебе
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06.01.2022 14:12 Відповісти
По отремонтированым дорогам украинцы валят бегом из страны. Голому королю дали погремушку в Буковели новую
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05.01.2022 16:53 Відповісти
Це його кортеж тіліпав 700 км ??
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05.01.2022 17:27 Відповісти
дешевий популізм
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05.01.2022 17:43 Відповісти
Дешевий??? Для українців він дуже дорогий! В обхід системи "прозоро" і втричі дорожчий від "папєрєдніков", ще й з російського бітума....

Украина возобновила импорт битума из России для строительства дорог
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05.01.2022 19:08 Відповісти
От якби хтось замінував той Буковель і підірвав к фуям разом з ЗЕ і Коломойським я б щиро зрадів...
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05.01.2022 18:52 Відповісти
Хто може уявити президента Байдена, якому некуй робити .... і який під час війни їздить і "контролює" будівництво доріг в Америці та займається "святковим" відкриттям автобусних зупинок??? В Україні на кордоні стоять Орки Мордора, а воно 100-й раз, паdло , відпочиває...
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05.01.2022 18:54 Відповісти
Велике буІДвництво - https://www.facebook.com/alexandr.abchugskyy/posts/5162910963737286
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05.01.2022 19:05 Відповісти
Украина возобновила импорт битума из России для строительства дорог
17:41 16.08.2021

Це вже "торговля на крові", чи ще ні та Скільки "відкатів" отримують в ОПе від такого "контракту"? 😡
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05.01.2022 19:05 Відповісти
Вот чмо!!! Эти дороги были сделаны ещё при Порохе, я по ним ездил сам ещё в январе 2019го! Всё было сделано идеально от Львова до Яремче, от Яремче до Буковеля!
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05.01.2022 19:10 Відповісти
Та пішов він з своїми дорогами! ВСІ ресурси на забезпечення і озброення ВСУ !!!
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05.01.2022 19:51 Відповісти
Враг у ворот а Зеленько вместо армии строит дороги !?!
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05.01.2022 21:10 Відповісти
Такое впечатление что здесь осталось одно порохоботское быдло во главе с Бутусовым. пора валить от сюда пока не стошнило
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05.01.2022 21:15 Відповісти
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