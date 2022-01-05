700 км у п'яти областях: Зеленський оцінив якість доріг, проїхавши маршрутом від Києва до Буковеля. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський поділився враженнями від якості доріг, проїхавши маршрутом від Києва до Буковеля.

Про це йдеться у дописі глави держави у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Здолавши понад 700 км трас у п’яти областях, можу з упевненістю сказати, що бачу результат "Великого будівництва". Це один із проявів турботи й поваги держави до своїх громадян – українці гідні їздити хорошими дорогами, не нервувати, а насолоджуватися красою рідної країни", - прокоментував президент.

За його словами, досі ще не всі дороги в ідеальному стані. Відтак з початком весняного сезону дорожні роботи будуть продовжені.

"Подекуди трапляються ділянки, які наче відносять нас у минуле – минуле поганих доріг і роздратованих водіїв. За такі ділянки справді соромно. Але точно можу сказати, що ми не зупинимося, допоки не відремонтуємо всі дороги в Україні", - запевнив Зеленський.

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Зокрема, упродовж наступних років буде оновлено найбільш критичні ділянки на трасі М-06 Київ – Чоп. Також цього року почнеться реконструкція обхідної Житомира.

"Щойно ми з’їжджаємо з дороги Київ – Чоп у напрямку Тернополя (біля м. Дубна), починаємо рухатися свіжовідремонтованими ділянками. Із 329 км маршруту Дубно – Буковель нам залишилось оновити 20 км", - зазначив президент.

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Він запевнив, що вже у 2022 році буде завершено чотири окремих ділянки на цьому напрямі, а також закінчать ремонт на під’їзді до Рогатина, який перебуває у жахливому стані.

"Завдяки "Великому будівництву" подорожі Україною стають безпечнішими та зручнішими. І незабаром українці зможуть легко й приємно дістатися власним автомобілем і до гірськолижних курортів Карпат, і до узбережжя Чорного чи Азовського моря. Більше мандрувати й досліджувати нашу чудову країну, адже Україна того варта!" - додав голова держави.



Фото: Зеленський/фейсбук

Раніше Зеленський заявив, що 2022 року в рамках програми "Велике будівництво" почнеться розвиток прикордонної інфраструктури. У планах – підвищення пропускної спроможності завдяки електронній черзі та реконструкція міжнародних пунктів пропуску.