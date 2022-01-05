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125 км за 90 днів: на Вінниччині повністю завершили ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області повністю завершений ремонт 125-кілометрової дороги Р-08, що сполучає Немирів і Ямпіль та веде до кордону з Молдовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото того, як відремонтована дорога виглядає взимку, опублікував у фейсбуці голова Вінницької ОДА Сергій Борзов з посиланням на компанію-підрядника.

Він акцентував, що дорогу Р-08 відновили у рекордний термін: усі 125 км (разом з двома територіальними дорогами) відремонтували за 90 днів.

"Задля цього працювали на об’єкті у режимі 24/7. До робіт було залучено близько тисячі співробітників та задіяно 700 одиниць техніки і механізмів. Також у ході ремонту відновили вісім мостових споруд і облаштували інфраструктуру в 20 населених пунктах", - зазначив голова ОДА.

Борзов також повідомив, що цього року на кордоні України та Молдови стартує будівництво Ямпільського мосту, який стане продовженням траси Р-08 та пройде над річкою Дністер.

У 2022 році Ямпільській стане наймасштабнішим проєктом "Великого будівництва" на Вінниччині.

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Проєкт є складним не лише з технічного боку, а й юридично з точки зору підготовки до початку основних будівельних робіт. На місці зведення майбутнього мосту була приватна земля, там також розміщений горішник, ліс, складні ґрунти та протікає бурхлива річка.

Станом на зараз уже вирішена ціла низка юридичних питань. Підрядник розпочав масштабні земляні роботи, зробив підходи до мосту і почав буріння свердловин для встановлення паль.

Основне будівництво Ямпільського мосту заплановане саме на 2022 рік.

125 км за 90 днів: на Вінниччині повністю завершили ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, - ОДА 01
125 км за 90 днів: на Вінниччині повністю завершили ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, - ОДА 02
125 км за 90 днів: на Вінниччині повністю завершили ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, - ОДА 03
125 км за 90 днів: на Вінниччині повністю завершили ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, - ОДА 04
125 км за 90 днів: на Вінниччині повністю завершили ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, - ОДА 05

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що за два роки ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні загалом було відновлено близько 14 тисяч кілометрів доріг.

Вінницька область (1017) Молдова (2075) ОДА (1629) ремонт (2307) Борзов Сергій (50) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+9
Зимою робити дороги - це гроші на вітер.
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05.01.2022 16:57
+6
Смотрятся не плохо. Главное, чтобы весной не сошли вместе со снегом.
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05.01.2022 17:01
+5
Это что б Николу Чавуса было легше похищать в следующий раз
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05.01.2022 16:51
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Это что б Николу Чавуса было легше похищать в следующий раз
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05.01.2022 16:51 Відповісти
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05.01.2022 16:57 Відповісти
з молдовою чи з окупованими кацабсинами територіями?
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05.01.2022 16:52 Відповісти
З Українською Придністрянщиною...
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05.01.2022 20:17 Відповісти
З Молдовою.
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18.01.2022 09:41 Відповісти
турборежим?
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05.01.2022 16:53 Відповісти
зiйдe разом зi снiгом
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06.01.2022 00:50 Відповісти
Когда не закуплены ни боеприпасы, ни топливо, ни обмундирование и т.п. сообщения о завершении очередного этапа разворовывания ни разу не придаёт оптимизма...
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05.01.2022 16:56 Відповісти
Поки тамада-рекордсмен на лижах, казахи розказують нам, як знижувати тарифи… швидко і дієво у них виходить… і тарифи падають, і в Ростов ніхто не тікає… Вова, а ти так вмієш?
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05.01.2022 16:57 Відповісти
Зимою робити дороги - це гроші на вітер.
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05.01.2022 16:57 Відповісти
Да их дороги валятся на второй год уже...
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05.01.2022 17:36 Відповісти
Смотрятся не плохо. Главное, чтобы весной не сошли вместе со снегом.
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05.01.2022 17:01 Відповісти
Асфальт в мерзлу/мокру землю? Зійдуть в березні...
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05.01.2022 18:03 Відповісти
гарно ліг асфальт на мерзлу землю , тільки не на довго !
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05.01.2022 17:04 Відповісти
Треба бути закінченим мудаком щоб ремонтувати або будувати дороги при мінусовій температурі. Якщо робити якісно то потрібно розморожувати і сильно прогрівати грунт а потім його ущільнювати вібраційними установками а також утеплювати для поступового охолодження укладеного асфальту. Якісна процедура здорожує ремонт та будівництво взимку в декілька разів. Переконаний що нічого подібного там не робили. Кошти просто "попиляні" і асфальт "розтане", як завжди, разом зі снігом. Чиновник відверто проголосив що він злодій "в зеленому законі".
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05.01.2022 17:06 Відповісти
САмый сезно сейчас класть дороги... чтоб покласть в карман откаты и снова класть дороги в следующую зиму.
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05.01.2022 17:17 Відповісти
Дураки и дороги, вот что мешает Украине эффективно противостоять в войне рабссейской ордой.
Надо Чауса назначить проверяющим качество этого Большого Распила.
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05.01.2022 17:30 Відповісти
куй на ті дороги.
чому Вінничина з двома ч???
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05.01.2022 17:34 Відповісти
а чччто тттебе ннне нннравится ? )))
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05.01.2022 20:29 Відповісти
А эти всё строят и строят, никак не угомонятся... Ну, ничего, придёт Порошенко и наведёт порядок.
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05.01.2022 17:53 Відповісти
Є адекватні? Ніхто зараз асфальт ее кладе, покриття зроблено ще влітку, закінчували облаштування.
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05.01.2022 19:50 Відповісти
Борзого суку судити треба, за те що халтуру зробив - асфальт на сніг падло поклав
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05.01.2022 20:26 Відповісти
Кхе, кхе.....для нас критически, повторюсь критически важно транспортное сообщение с двумя городами. Хих, подумаешь два города. Это город Комрат в Молдавии, где расположен НПЗ амеровской Redeco, перерабатывает порядка 30 тыс. Тонн нефти в год. Это все светлые продукты Евро 5, а не белорусская бульба.....К этому городу должно быть идеальная развязка для бензовозов!!
Ну и канечна ......супер пупер румынский Новодарь, расположен в 20 км от порта Констанца. Это ближе к Измаилу.Связь с этим городом, где расположен НПЗ Petromidia, производящий даже н гексаны и битумы, а также евро 5, и с годовой мощностью .....файв мильонз танн нефти. Не забываем и НПЗ Вега. Имеет для нас стратегическое енергонезависимое!!! Рнбо зное значение..
Это ключевые элементы большой стройки, первоочередные......!!!!!
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05.01.2022 20:28 Відповісти
зрадулька.
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06.01.2022 03:06 Відповісти
 
 