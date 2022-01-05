125 км за 90 днів: на Вінниччині повністю завершили ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області повністю завершений ремонт 125-кілометрової дороги Р-08, що сполучає Немирів і Ямпіль та веде до кордону з Молдовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото того, як відремонтована дорога виглядає взимку, опублікував у фейсбуці голова Вінницької ОДА Сергій Борзов з посиланням на компанію-підрядника.

Він акцентував, що дорогу Р-08 відновили у рекордний термін: усі 125 км (разом з двома територіальними дорогами) відремонтували за 90 днів.

"Задля цього працювали на об’єкті у режимі 24/7. До робіт було залучено близько тисячі співробітників та задіяно 700 одиниць техніки і механізмів. Також у ході ремонту відновили вісім мостових споруд і облаштували інфраструктуру в 20 населених пунктах", - зазначив голова ОДА.

Борзов також повідомив, що цього року на кордоні України та Молдови стартує будівництво Ямпільського мосту, який стане продовженням траси Р-08 та пройде над річкою Дністер.

У 2022 році Ямпільській стане наймасштабнішим проєктом "Великого будівництва" на Вінниччині.

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Проєкт є складним не лише з технічного боку, а й юридично з точки зору підготовки до початку основних будівельних робіт. На місці зведення майбутнього мосту була приватна земля, там також розміщений горішник, ліс, складні ґрунти та протікає бурхлива річка.

Станом на зараз уже вирішена ціла низка юридичних питань. Підрядник розпочав масштабні земляні роботи, зробив підходи до мосту і почав буріння свердловин для встановлення паль.

Основне будівництво Ямпільського мосту заплановане саме на 2022 рік.











Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що за два роки ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні загалом було відновлено близько 14 тисяч кілометрів доріг.