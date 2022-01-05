На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Печерському районі Києва на схилі Черепанової гори невідомі вирубали останні дерева заради чергової забудови. Сьогодні, 5 січня, відбулась акція протесту проти забудови схилу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Напередодні у групі "Лицарі міста" у фейсбуці з'явився допис із закликом до всіх небайдужих збиратися о 13:00 біля фонтану на Палаці Спорту: "Беріть старий одяг, рукавички, маски, ломи і т.д.".
"Залишки Київської легенди сьогодні знищили забудовники. Як то і водиться, у святкові дні, тітушки-паркан-вирубка, всього за кілька годин. На території лишилось кілька дерев, хоча вчора їх там були сотні. Що ж, забудовник сподівався, що кияни, в новорічні свята, просплють це свавілля. Дарма шановні.Будемо наказувати за таку нелюбов до нашого міста", - йдеться у повідомленні.
Так, сьогодні кілька десятків молодих людей прийшли на ділянку та повалили будівельний паркан, щоб висловити протест проти знищення зеленої зони.
Як повідомляє LB.ua, це сталося на ділянці біля НСК "Олімпійський", Палацу спорту та ТРЦ "Гулівер", де збираються побудувати готельно-офісний комплекс. Замовником проєкту на Госпітальній, 2в вказано херсонське ТОВ "Енергія офіс Д3", а генеральним підрядником - "Солар Сервіс Україна".
Водночас "Економічна правда" повідомляє, що дерева вирубали на сусідній ділянці за адресою Госпітальна, 4. Там збираються будувати 29-поверховий житловий комплекс, а роботи веде компанія "Лота-МНВ".
Поліція, яка була присутня на місці події, не заважала поваленню паркана.
Фото і відео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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А это - "активисты", все, как на подбор, нанятые других застройщиком!
існують "контори" які самі це все роблять і вимагають бабло,
коли їм платять, вони ж беруть все під охорону, від других таких як вони і відганяють місцевих активістів.
бабло там велике.
менти в курсі справ і не чіпають їх.
хто їх кришує?
не знаю...
мабудь десь в мвд або сбу.
В них по черзі, то СБ кришує, то м…ра
Дивлячись при якій владі
Арсен Борисович найдовше тримався)
- Да, а шо?
- А что Вы делаете на выходные?
- До дому еду!
Они обязаны были вмешаться или когда деревья рубили или когда забор валили.
коли був ще малим то часто бачив одного персонажа, що носив з собою руль і сідав біля водія в автобусах та імітував під час руху управління машиною...навіть погоняло в нього було...потім десь зник, чи то у Павлівці чи Гливахі.
Скоро зовсім дерев у Києві не залишиться