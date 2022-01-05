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На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Печерському районі Києва на схилі Черепанової гори невідомі вирубали останні дерева заради чергової забудови. Сьогодні, 5 січня, відбулась акція протесту проти забудови схилу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні у групі "Лицарі міста" у фейсбуці з'явився допис із закликом до всіх небайдужих збиратися о 13:00 біля фонтану на Палаці Спорту: "Беріть старий одяг, рукавички, маски, ломи і т.д.".

"Залишки Київської легенди сьогодні знищили забудовники. Як то і водиться, у святкові дні, тітушки-паркан-вирубка, всього за кілька годин. На території лишилось кілька дерев, хоча вчора їх там були сотні. Що ж, забудовник сподівався, що кияни, в новорічні свята, просплють це свавілля. Дарма шановні.Будемо наказувати за таку нелюбов до нашого міста", - йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні кілька десятків молодих людей прийшли на ділянку та повалили будівельний паркан, щоб висловити протест проти знищення зеленої зони.

Як повідомляє LB.ua, це сталося на ділянці біля НСК "Олімпійський", Палацу спорту та ТРЦ "Гулівер", де збираються побудувати готельно-офісний комплекс. Замовником проєкту на Госпітальній, 2в вказано херсонське ТОВ "Енергія офіс Д3", а генеральним підрядником - "Солар Сервіс Україна".

На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 01

Водночас "Економічна правда" повідомляє, що дерева вирубали на сусідній ділянці за адресою Госпітальна, 4. Там збираються будувати 29-поверховий житловий комплекс, а роботи веде компанія "Лота-МНВ".

На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 02

Поліція, яка була присутня на місці події, не заважала поваленню паркана.

На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 03
На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 04
На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 05
На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 06
На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 07
На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 08
На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 09
На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 10
На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 11
На Черепановій горі у Києві вирубали дерева заради чергової забудови: активісти повалили будівельний паркан, поліція не втручалась 12

Фото і відео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

акція (1455) забудова (580) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+9
Ради кого валити Кличка? Ради цих імбИцилів?
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05.01.2022 16:52
+7
Ну повалили забор и что? Завтра его опять поставят.
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05.01.2022 16:33
+7
Класична боротьба з наслідком,забуваючи про причину.Треба було валити Кличка,а не огорожу...Бо Кличко,що б про нього не говорили все таки мудріший за паркан і від нього більше залежить...
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05.01.2022 16:46
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Алга Киев!
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05.01.2022 16:32 Відповісти
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05.01.2022 16:46 Відповісти
Ну повалили забор и что? Завтра его опять поставят.
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05.01.2022 16:33 Відповісти
Звичайно, краще нічого не робити...
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05.01.2022 18:28 Відповісти
Не заборы нужно валять, а боксёромера Виталика. Чтобы следующий с застройщиками по курортам не летал😁
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05.01.2022 20:32 Відповісти
Обычно активисты - это мужчины, женщины, бабушки и дедушки...
А это - "активисты", все, как на подбор, нанятые других застройщиком!
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05.01.2022 16:36 Відповісти
Похоже Вы правы, активисты как из инкубатора в трениках и сумками через плечо доверия особо не вызывают...
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05.01.2022 16:49 Відповісти
Титушня проплаченная.
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05.01.2022 17:06 Відповісти
Ви і двоє зверху помиляєтесь що до проплачених тітушок.
існують "контори" які самі це все роблять і вимагають бабло,
коли їм платять, вони ж беруть все під охорону, від других таких як вони і відганяють місцевих активістів.
бабло там велике.
менти в курсі справ і не чіпають їх.
хто їх кришує?
не знаю...
мабудь десь в мвд або сбу.
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05.01.2022 18:14 Відповісти
Все вірно!Поліція тому і не чіплялась.
В них по черзі, то СБ кришує, то м…ра
Дивлячись при якій владі
Арсен Борисович найдовше тримався)
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05.01.2022 18:18 Відповісти
Сокровенная мечта полиции что бы такие активисты от разных застройщиков поубилась где то за городом, а им только собрать с медиками трупы в мешки оставалось.
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05.01.2022 17:25 Відповісти
Обычно активисты - это мужчины, женщины, бабушки и дедушки... Ага, ті котрим все це до звізди...
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05.01.2022 18:31 Відповісти
ну поки цапатимуться можу дщвшу ну будуваимуть
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06.01.2022 00:54 Відповісти
Хоч ба бульдозера спалили б
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05.01.2022 16:42 Відповісти
Класична боротьба з наслідком,забуваючи про причину.Треба було валити Кличка,а не огорожу...Бо Кличко,що б про нього не говорили все таки мудріший за паркан і від нього більше залежить...
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05.01.2022 16:46 Відповісти
Ради кого валити Кличка? Ради цих імбИцилів?
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05.01.2022 16:52 Відповісти
По ходу Кличко вор и барыга, бокс на крови а это новые лица из народа... Хуженебудет!
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05.01.2022 16:57 Відповісти
по ходу ты точно не киевлянин....
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05.01.2022 17:03 Відповісти
Можешь считать что я сочувствующий....
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05.01.2022 17:07 Відповісти
Хто сказав що вони єдиний вибір з кілька млн Києва, Беня косолапий?
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05.01.2022 18:37 Відповісти
Так був же кандидат, розумний та фаховий - Олексій Кучеренко.
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05.01.2022 21:43 Відповісти
Судя по застройкам там и так жопа негде перднуть. Киев превращают в гетто
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05.01.2022 16:50 Відповісти
Киев давно превратился в гетто. Символ гетто это новостройки возле ЗАГСа возле Воздухофлотского моста. Хоть бери и фильмы ужаса снимай. К сожалению это реалии. - Девушка, а Вы из Киева?
- Да, а шо?
- А что Вы делаете на выходные?
- До дому еду!
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05.01.2022 16:55 Відповісти
А какая по-сути разница? Киев - не Киев??? Это не отдельная страна, а льшь столица и не более! А беспорядки везде по Украине! Нет Сталина или ему подобного со словами: "расстрелять"!!! Тогда боялись воровать как сейчас, боялись за свои жизни, а не как теперь.
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05.01.2022 21:33 Відповісти
фамилии владельцев строительных контор все как на подбор украинские
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05.01.2022 17:04 Відповісти
поліцаям коли не платять , вони зразу з народом !
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05.01.2022 17:08 Відповісти
10000% Вы правы!
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05.01.2022 21:35 Відповісти
Поведение полиции по меньшей мере странное.
Они обязаны были вмешаться или когда деревья рубили или когда забор валили.
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05.01.2022 17:10 Відповісти
Все делают что хотят. Обуительно зеленый сморчок управляет.
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05.01.2022 17:14 Відповісти
Это ты про Пидальку? Он же в Киеве управляет
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05.01.2022 21:00 Відповісти
кермо може і крутить але педалі йому не довіряють
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05.01.2022 22:32 Відповісти
Скорее наоборот - педали крутит он, а рулят совсем другие - всякое шобло типа застройщиков и т.п.
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06.01.2022 06:16 Відповісти
може і так
коли був ще малим то часто бачив одного персонажа, що носив з собою руль і сідав біля водія в автобусах та імітував під час руху управління машиною...навіть погоняло в нього було...потім десь зник, чи то у Павлівці чи Гливахі.
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06.01.2022 07:46 Відповісти
Виталька на фоне идиотов вообще смотрится адекватным и вменяемым человеком. В целом он таков и есть. Не говоря о клоунах.
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05.01.2022 23:04 Відповісти
Педалик то уже тю-тю, в 2222..
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05.01.2022 17:18 Відповісти
"Назад в будущее".
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05.01.2022 17:26 Відповісти
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05.01.2022 17:29 Відповісти
тю, так там Карась. Полицаи и не будут вмешиваться, бо Карась на работе.
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05.01.2022 17:48 Відповісти
Козлів забудовників зобов'язати посадити дерева наново. Але це не в нашій країні, нажаль.
Скоро зовсім дерев у Києві не залишиться
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05.01.2022 18:10 Відповісти
Радует что это не нацжоны. Это очень хороший знак. Но этого мало. Техника все равно приедет и ее надо сжечь.
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05.01.2022 18:40 Відповісти
кто получит квартиру или не одну и вопрос решится
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05.01.2022 20:38 Відповісти
В Киеве реальный беспредел застройщиков, спасибо Пидальке
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05.01.2022 21:03 Відповісти
врменная перемога. всё равно всё застроят, всю природу уничтожат.
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06.01.2022 03:03 Відповісти
 
 