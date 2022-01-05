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У Закарпатській області через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг і зсуви ґрунту. ФОТО

У Закарпатській області на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг, сільськогосподарських угідь, а також зсуви ґрунту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 17:00 у результаті інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку було підтоплено 160 домогосподарств, 34 житлові будинки та 3 приміщення трансформаторних підстанцій на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів", - сказано в повідомленні.

Зокрема, у зоні житлових будинків у Тячівському районі сталися зсуви ґрунту: у двох селах через перезволоження виник зсув на будинок.

У Закарпатській області через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг і зсуви ґрунту 01

Також у середу, 5 січня, о 10:30 у результаті підняття ґрунтових вод було підтоплено дорогу місцевого значення (Великі Ком'яти - Шаланки) Берегівського району, протяжністю 100 м та висотою до 20 см.

Крім того, вранці внаслідок підняття ґрунтових вод було підтоплено дорогу місцевого значення у с.Тячівські лази завдовжки 300 м, заввишки 25 см та місцями заввишки до 40 см.

У результаті інтенсивних дощів і підвищення рівня води стався вихід річки Боржава на заплаву у с.Вільхівка Хустського району. В результаті чого підтоплено 55 гектарів сільськогосподарських угідь.

У Закарпатській області через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг і зсуви ґрунту 02

"Роботи з відкачування води з підтоплених територій і домогосподарств тривають", - зазначили у відомстві.

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На місцях працюють підрозділи ГУ ДСНС України у Закарпатській області. Залучено 7 одиниць техніки, 8 мотопомп і 35 осіб особового складу.

Інформація про наслідки негоди уточнюється.

підтоплення (196) ДСНС (5116) Закарпатська область (2051)


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Топ коментарі
+9
Бідоносциць припхався..
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05.01.2022 20:14
+8
Бедоносец, тварь
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05.01.2022 20:01
+5
аж дивно!
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05.01.2022 20:18
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Бедоносец, тварь
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05.01.2022 20:01 Відповісти
Нюхнув і торчить.
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05.01.2022 20:05 Відповісти
Бідоносциць припхався..
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05.01.2022 20:14 Відповісти
А що там зеля по воді на санках)
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05.01.2022 20:15 Відповісти
Він уже давно в іншій галактиці
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05.01.2022 20:18 Відповісти
та не по "новым дорогам"!
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05.01.2022 20:42 Відповісти
аж дивно!
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05.01.2022 20:18 Відповісти
«Велике безколісся» на Закарпатті

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/3119337
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05.01.2022 20:24 Відповісти
Пиляла, дурепа, пиляла, гроші собі заробляла.
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05.01.2022 20:22 Відповісти
жлобы-бизнесмены, сделайте Карпаты вообще лысыми-безлесыми - будет вам и лунный пейзаж, и смерчи, и суховеи, и сели, и потопы в случайной последовательности.. дебилы-предприниматели..(
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05.01.2022 20:25 Відповісти
а вот в Крыму пересохла самая крупная река на ЮБК



Река Суук-Су, которая считается самой длинной на ЮБК, несмотря на декабрьские осадки, остается обезвоженной. Местные жители отмечают, что такая ситуация сложилась из-за скважин оккупантов...
Местный краевед, который в целях безопасности попросил не называть его имя и фамилию, рассказал, что Суук-Су и другие реки не восстанавливаются из-за «множества новых скважин, пробуренных после 2014 года в регионе, в результате чего уровень подземных вод сильно снизился, многие родники исчезли».
«Поэтому земля теперь как сухая губка впитывает все осадки, пытаясь восполнить подземные воды, а рекам, питающимся дождевыми и родниковыми водами уже мало, что остается», - отметил краевед.
В январе прошлого года сообщалось, что река Суук-Су уже тогда настолько обмелела, что перестала впадать в море, как это было ранее. Протяженность реки Суук-Су - 22 км, в нее когда-то впадало множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке.
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05.01.2022 20:25 Відповісти
Чем больше леса на европу, тем больше подтоплений. Закон физики.
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05.01.2022 20:29 Відповісти
Можно подумать что 30-40 лет назад такого не было...
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05.01.2022 20:35 Відповісти
нужно увеличить вырубку лесов - это надежная защита от подтоплений.
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05.01.2022 20:40 Відповісти
та там зеля где то рядом...отправте гонца,може он не знает
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05.01.2022 20:41 Відповісти
больше леса пилите - тогда точно наводнений не будет
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05.01.2022 21:40 Відповісти
Дощ та ще й +10... Де ще сніг тримався, то розтав.
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06.01.2022 00:07 Відповісти
 
 