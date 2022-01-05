У Закарпатській області через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг і зсуви ґрунту. ФОТО

У Закарпатській області на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг, сільськогосподарських угідь, а також зсуви ґрунту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 17:00 у результаті інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку було підтоплено 160 домогосподарств, 34 житлові будинки та 3 приміщення трансформаторних підстанцій на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів", - сказано в повідомленні.

Зокрема, у зоні житлових будинків у Тячівському районі сталися зсуви ґрунту: у двох селах через перезволоження виник зсув на будинок.

Також у середу, 5 січня, о 10:30 у результаті підняття ґрунтових вод було підтоплено дорогу місцевого значення (Великі Ком'яти - Шаланки) Берегівського району, протяжністю 100 м та висотою до 20 см.

Крім того, вранці внаслідок підняття ґрунтових вод було підтоплено дорогу місцевого значення у с.Тячівські лази завдовжки 300 м, заввишки 25 см та місцями заввишки до 40 см.

У результаті інтенсивних дощів і підвищення рівня води стався вихід річки Боржава на заплаву у с.Вільхівка Хустського району. В результаті чого підтоплено 55 гектарів сільськогосподарських угідь.

"Роботи з відкачування води з підтоплених територій і домогосподарств тривають", - зазначили у відомстві.

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На місцях працюють підрозділи ГУ ДСНС України у Закарпатській області. Залучено 7 одиниць техніки, 8 мотопомп і 35 осіб особового складу.

Інформація про наслідки негоди уточнюється.