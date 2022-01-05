У Закарпатській області через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг і зсуви ґрунту. ФОТО
У Закарпатській області на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг, сільськогосподарських угідь, а також зсуви ґрунту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 17:00 у результаті інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку було підтоплено 160 домогосподарств, 34 житлові будинки та 3 приміщення трансформаторних підстанцій на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів", - сказано в повідомленні.
Зокрема, у зоні житлових будинків у Тячівському районі сталися зсуви ґрунту: у двох селах через перезволоження виник зсув на будинок.
Також у середу, 5 січня, о 10:30 у результаті підняття ґрунтових вод було підтоплено дорогу місцевого значення (Великі Ком'яти - Шаланки) Берегівського району, протяжністю 100 м та висотою до 20 см.
Крім того, вранці внаслідок підняття ґрунтових вод було підтоплено дорогу місцевого значення у с.Тячівські лази завдовжки 300 м, заввишки 25 см та місцями заввишки до 40 см.
У результаті інтенсивних дощів і підвищення рівня води стався вихід річки Боржава на заплаву у с.Вільхівка Хустського району. В результаті чого підтоплено 55 гектарів сільськогосподарських угідь.
"Роботи з відкачування води з підтоплених територій і домогосподарств тривають", - зазначили у відомстві.
На місцях працюють підрозділи ГУ ДСНС України у Закарпатській області. Залучено 7 одиниць техніки, 8 мотопомп і 35 осіб особового складу.
Інформація про наслідки негоди уточнюється.
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Река Суук-Су, которая считается самой длинной на ЮБК, несмотря на декабрьские осадки, остается обезвоженной. Местные жители отмечают, что такая ситуация сложилась из-за скважин оккупантов...
Местный краевед, который в целях безопасности попросил не называть его имя и фамилию, рассказал, что Суук-Су и другие реки не восстанавливаются из-за «множества новых скважин, пробуренных после 2014 года в регионе, в результате чего уровень подземных вод сильно снизился, многие родники исчезли».
«Поэтому земля теперь как сухая губка впитывает все осадки, пытаясь восполнить подземные воды, а рекам, питающимся дождевыми и родниковыми водами уже мало, что остается», - отметил краевед.
В январе прошлого года сообщалось, что река Суук-Су уже тогда настолько обмелела, что перестала впадать в море, как это было ранее. Протяженность реки Суук-Су - 22 км, в нее когда-то впадало множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке.