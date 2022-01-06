Боррель після відвідин Станиці Луганської: "Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України". ФОТОрепортаж

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відвідав Станицю Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Боррель повідомив у Twitter.

"Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України під час відвідин Станиці Луганської та лінії розмежування з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою", - йдеться в публікації.

За його словами, будь-яка військова агресія матиме масштабні наслідки.

"Росії необхідно знизити рівень ескалації та повністю виконати Мінські домовленості", - додав Боррель.

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