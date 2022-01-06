Боррель після відвідин Станиці Луганської: "Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України". ФОТОрепортаж
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відвідав Станицю Луганську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Боррель повідомив у Twitter.
"Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України під час відвідин Станиці Луганської та лінії розмежування з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою", - йдеться в публікації.
За його словами, будь-яка військова агресія матиме масштабні наслідки.
"Росії необхідно знизити рівень ескалації та повністю виконати Мінські домовленості", - додав Боррель.
Топ коментарі
+11 Gozzalik salonu
показати весь коментар06.01.2022 08:59
+10 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар06.01.2022 09:00
+8 Joshua Merlin
показати весь коментар06.01.2022 09:01
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Туди вже втрутилась роіська, почались масові страти.
Зализывает раны после отельного водевиля !?
И какие выводы он мог сделать после этого???