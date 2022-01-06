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Боррель після відвідин Станиці Луганської: "Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України". ФОТОрепортаж

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відвідав Станицю Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Боррель повідомив у Twitter.

"Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України під час відвідин Станиці Луганської та лінії розмежування з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою", - йдеться в публікації.

За його словами, будь-яка військова агресія матиме масштабні наслідки.

"Росії необхідно знизити рівень ескалації та повністю виконати Мінські домовленості", - додав Боррель.

Також читайте: Військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну, - Боррель

Боррель після відвідин Станиці Луганської: Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України 01
Боррель після відвідин Станиці Луганської: Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України 02
Боррель після відвідин Станиці Луганської: Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України 03
Боррель після відвідин Станиці Луганської: Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України 04
Боррель після відвідин Станиці Луганської: Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України 05

Автор: 

Донбас (22356) Станиця Луганська (196) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+11
І далі що? А, знаємо... У мене це викликає глибоку стурбованість
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06.01.2022 08:59
+10
..і це ще він нічого аж такого не побачив.. судячи з фото..
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06.01.2022 09:00
+8
боррель падла увидел следы агрессии... так и скажи - расийской... рядом стоит типа министра кулеба... ЙТМ, димон, ты что или кто? надо снизить уровень эскалации? ЙТМ, димон, ты что или кто? почему нет речи о безоговорочном выводе расийских оккупационных войск? какой из тебя министр... как из говна пуля... хотя есть же главнокомандующий политикой... такая же пуля...
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06.01.2022 09:01
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І далі що? А, знаємо... У мене це викликає глибоку стурбованість
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06.01.2022 08:59 Відповісти
..і це ще він нічого аж такого не побачив.. судячи з фото..
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06.01.2022 09:00 Відповісти
Там за пределами пункта пропуска дох*ера развалин домов. Так что увидел он все, что надо.
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06.01.2022 11:06 Відповісти
боррель падла увидел следы агрессии... так и скажи - расийской... рядом стоит типа министра кулеба... ЙТМ, димон, ты что или кто? надо снизить уровень эскалации? ЙТМ, димон, ты что или кто? почему нет речи о безоговорочном выводе расийских оккупационных войск? какой из тебя министр... как из говна пуля... хотя есть же главнокомандующий политикой... такая же пуля...
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06.01.2022 09:01 Відповісти
От слов нужно переходить к действиям. Сколько можно сопли жевать. Давно пора гнать ссаным веником раисю из ООН как сср из Лиги Наций.
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06.01.2022 10:04 Відповісти
та я думаю мало что ему показали ещё . так как наши всё там асфальтируют и ремонтируют дома жителям .поэтому не все ужасы он увидел так точно....а наши всё спешат бабки там тратить ...строят всё. а терористы обстреливают, те снова строят, а те снова всё уничтожают....смысл тратить деньги ? то пишут построили или вот вот будут строить недалеко от разделительной зоны супер басейны, трассы, какие то супер аэропорты и тому подобное... да перестаньте там стройкой заниматься на растояниях обстрелов....только после войны....(( как то так.
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06.01.2022 09:05 Відповісти
А гроші як вони будуть списувати???? Теж саме робилося на Закарпатті, коли повінь була, коли ставили просту коробку, а брали допомогу грошами, як за повноцінну хату зі всіма причандаллям...
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06.01.2022 09:22 Відповісти
я это помню тоже.... никто ничего не контролирует вольно или невольно как говорится....((
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06.01.2022 09:26 Відповісти
судя по фото - всё зашибись! за пенсиями в богатую Украину лазят запроданцы!
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06.01.2022 09:08 Відповісти
Таке ж і в Казахстані буде.
Туди вже втрутилась роіська, почались масові страти.
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06.01.2022 09:08 Відповісти
Президент Франции призвал использовать против "жёлтых жилетов" войска НАТО, назвав их протесты внешней атакой. Приходил ли вам в голову такой бред?





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06.01.2022 09:13 Відповісти
А шо буковельский лыжник не сопровождал высокого гостя !?
Зализывает раны после отельного водевиля !?
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06.01.2022 09:45 Відповісти
и шо ж він там побачів...забор из проволоки
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06.01.2022 09:46 Відповісти
все равно что б если б дворник вася и полотерка дуся с парижа приехала потурбувалася и все какой от него толк??
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06.01.2022 11:06 Відповісти
Показали только решетку?

И какие выводы он мог сделать после этого???
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06.01.2022 11:18 Відповісти
К решетке мордой припал и было видение.
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06.01.2022 12:07 Відповісти
Это где ты их в Станице увидел, г-нДоныш? Съезди в Донецк и Луганск. Или в прифронтовые села. В Станице он увидел. Что там можно увидеть? Она не обстреливается даже. Лицемерные, трусливые, подлые.
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06.01.2022 12:06 Відповісти
ЕСЛИ ВИДЕОКАМЕРАМ НЕ ДОВЕРЯЕШЬ ТОГДА ТВ НЕ СМОТРИ !)
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07.01.2022 02:55 Відповісти
 
 