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Українські гранатометники провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом, - Наєв. ФОТОрепортаж

На полігонах Херсонщини тривають заходи з підготовки гранатометних підрозділів, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Розрахунки станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, які виконують бойові завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, на практиці відпрацьовують різні вогневі вправи", - йдеться у повідомленні.

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За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час польових занять військовослужбовці навчаються вести розвідку цілей, обирати, обладнувати та маскувати вогневі позиції, а також визначати вихідні дані для стрільби в різних погодних умовах.

- Наступним етапом тактичної підготовки військовослужбовців визначено пересування на місцевості, вибір та швидка зміна вогневих позицій, а також відпрацювання тактики зосередженого вогню кількох гранатометів по одній цілі задля того, щоб не дати умовному противнику жодного шансу уникнути знищення, - наголосив командувач.

Українські гранатометники провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом, - Наєв 01
Українські гранатометники провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом, - Наєв 02
Українські гранатометники провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом, - Наєв 03

Автор: 

військові навчання (2777) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Хлопці , Ви молодці !!

Так тримати 👍🏼✊😊
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06.01.2022 13:16 Відповісти
БИЙ МОСКАЛІВ !!!!!
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06.01.2022 13:36 Відповісти
СПГ-Сапог гранатомёт конечно , но в этой войне он абсолютно бесполезная фигня . Это то же самое как кавалерия во время второй мировой.
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06.01.2022 13:45 Відповісти
Среди поля с гранатометом? Вы серьезно? Можете еще в штыковую атаку пойдете? Ето печалька что за 7 лет войны так ничего и не научились. Врага нужно заманить на пару-десять километров вглубь и уже начинать уничтожать со всех сторон. Кстати, пока ЗЕ закупает китайскую макулатуру, Рашка усовершенствует свои беспилотники которые теперь не могут достать наши малые ПВО и РЭБы.
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06.01.2022 13:57 Відповісти
На полігонах Херсонщини тривають заходи з підготовки гранатометних підрозділів. Що не так? Читайте далі заголовків.
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06.01.2022 15:19 Відповісти
А почему не на передовой /учитесь у врага /
Была бы двойная польза
Выучка боевая и охоту стрелять немножко отбили
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06.01.2022 15:48 Відповісти
 
 