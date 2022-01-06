Українські гранатометники провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом, - Наєв. ФОТОрепортаж
На полігонах Херсонщини тривають заходи з підготовки гранатометних підрозділів, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України.
Про це повідомляє відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Розрахунки станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, які виконують бойові завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, на практиці відпрацьовують різні вогневі вправи", - йдеться у повідомленні.
За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час польових занять військовослужбовці навчаються вести розвідку цілей, обирати, обладнувати та маскувати вогневі позиції, а також визначати вихідні дані для стрільби в різних погодних умовах.
- Наступним етапом тактичної підготовки військовослужбовців визначено пересування на місцевості, вибір та швидка зміна вогневих позицій, а також відпрацювання тактики зосередженого вогню кількох гранатометів по одній цілі задля того, щоб не дати умовному противнику жодного шансу уникнути знищення, - наголосив командувач.
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Была бы двойная польза
Выучка боевая и охоту стрелять немножко отбили