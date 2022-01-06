З воїном 25-ї ОПДБр Станіславом Богуславським, який загинув внаслідок російського обстрілу в районі Авдіївки, попрощалися на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 січня, у місті Новомосковськ Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з Станіславом Андрійовичем Богуславським, 23.01.1998 року народження, молодшим сержантом, військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 31 грудня увечері в районі міста Авдіївка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання "Полезная Газета", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 січня 2022 року, у Новомосковську біля Меморіалу загиблим в АТО/ООС провели в останню путь молодшого сержанта 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади Богуславського Станіслава Андрійовича, який 31 грудня 2021 року загинув від ворожої кулі снайпера. Станіславу було усього 23 роки.

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Попрощатись із молодим героєм прийшла чимала часта жителів Новомосковська, родичі та друзі загиблого, представники влади, військові та духовенство.

Молодший сержант Богуславський Станіслав Андрійович був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу.

Свій життєвий шлях Станіслав пройшовши гідно, ставши для міста й усієї країни Героєм. Пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях, адже Герої не вмирають, вони стають ангелами небесного війська, яке навіть із небес охороняє нас" - зазначається у повідомленні.









