З воїном 95-ї ОДШБр Ігорем Тичиною, який загинув внаслідок поранення від кулі російського снайпера, попрощалися у Коростені. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 січня, у місті Коростень Житомирської області відбулася церемонія прощання з Ігорем Олеговичем Тичиною, 2001 року народження, військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, який 27 грудня минулого року в районі селища міського типу Нью-Йорк Торецької міськради Бахмутського району Донецької області зазнав важкого кульового поранення, завданого російським снайпером.

Знаходився у комі та помер 1 січня увечері у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону (Харків).

Про це йдеться на офіційному сайті Житомирської ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"6 січня на центральній площі міста Коростень відбулась церемонія прощання з військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігорем Тичиною, який 27 грудня минулого року зазнав важкого кульового поранення від снайпера біля селища Нью-Йорк Донецької області та помер 1 січня не виходячи із коми у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону міста Харків.

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В останню путь 21-річного українського воїна проводжали голова обласної ради Володимир Федоренко, заступник голови ОДА Юрій Денисовець, родичі, друзі, військові та громадськість.

"На жаль, Новий рік на Житомирщині розпочався із жалоби. Війна з російським окупантом знову забрала молоде життя. Це непомірна втрата для родини нашого Героя та гірка звістка для всієї області. Вічно пам’ятатимемо подвиг загиблого воїна, який з патріотизмом у серці до останнього подиху захищав Україну від агресора. Слава Герою!", - сказав Володимир Федоренко.

Ігор Тичина родом з Коростенщини, випускник міського колегіуму ЗОШ № 10, воював на Сході у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Житомирська обласна рада висловлює щирі співчуття родині, рідним, близьким та побратимам загиблого Героя!

Вічна пам’ять!" - зазначається у повідомленні.

















