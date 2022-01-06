УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5487 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 278 13

На запорізькому мосту через Дніпро монтують деформаційні шви, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На будівництві нових мостів через Дніпро в Запоріжжі почали монтаж деформаційних швів вантового мосту.

Про це повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На флагманському об’єкті програми "Велике будівництво" розпочався передостанній етап робіт. Мостобудівники монтують деформаційні шви, які призначені для вільного переміщення прогонових будов у місцях з’єднання плит проїзної частини вантового мосту", - розповіли в автодорі.

Для Запорізьких мостів вперше в Україні використовують шви німецького виробництва. Вони здатні витримувати поздовжні, поперечні та вертикальні переміщення від навантаження транспорту та зміни температур.

На вантовому мосту збираються змонтувати 2 деформаційних шва, кожен з яких важитиме майже 17 тонн. Один з них буде укладено з боку лівого берега, на місці з’єднання споруд №10 та №11; другий - з боку острова Хортиця, на місці з’єднання прогонової будови мосту та споруди №9.

"Вже цього місяця, за сприятливих умов, планується відкриття першого проїзду вантового мосту для руху транспорту", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступних двох років за програмою "Велике будівництво" відремонтують та збудують 810 мостів і мостових переходів. Найбільшими серед них є нові мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новозбудована об'їзна дорога розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА. ФОТОрепортаж

На запорізькому мосту через Дніпро монтують деформаційні шви, - Укравтодор 01
На запорізькому мосту через Дніпро монтують деформаційні шви, - Укравтодор 02
На запорізькому мосту через Дніпро монтують деформаційні шви, - Укравтодор 03
На запорізькому мосту через Дніпро монтують деформаційні шви, - Укравтодор 04

Автор: 

Запоріжжя (2281) міст (1234) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Це добре,але мій товариш,служивий,каже ,що в них БТРи уже місяць навіть не прогрівають,соляри нема.Нада б верховному якось повідомить...
показати весь коментар
06.01.2022 17:24
+11
Казалось бы при чем тут отсутствие угля и газа в стране, при чем здесь отсутствие ГСМ и боекомплектов в армии, при чес здесь каждодневное повышение тарифов и цен к большому воровству зеленой пошести? Но забилы все равно не видят прямой связи.

Журналіст Ніколов перелічив 12 найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні



Журналіст Юрій Ніколов підготував перелік найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні.

Про це інформує із посиланням на "https://zn.ua/ukr/macrolevel/skhemna-djuzhina-na-chomu-derzhava-vtrachala-najbilshi-koshti-u-2021-mu.html Дзеркало тижня ".

Так, журналіст опублікував "хіт-парад корупційних оборудок року".

1. "Велике будівництво" для президента й "слуг народу".

На програму "Велике будівництво" було виділено близько 140 млрд грн, тобто 11% усіх видатків державного бюджету. "Маржинальність цього бізнесу на завищенні ціни асфальту становить від 20%. Такий відсоток досягається завдяки завищенню очікуваної вартості робіт та обмеженню конкуренції на тендерах. Відтак, потоки Укравтодору дозволяють Володимиру Зеленському відмовитися від олігархічних грошей і здійснювати власну політику за рахунок своєї політичної сили", - йдеться в матеріалі.

Окрім цього, пише Ніколов, президент має особистий профіт від "Великого будівництва" Джерело:
показати весь коментар
06.01.2022 17:43
+10
Сепарня на Донбассе 13-ю ЗП получила. ВСУ нет! Вот причем, мразота зеленая!
показати весь коментар
06.01.2022 17:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничего себе
показати весь коментар
06.01.2022 17:18 Відповісти
А можно на каждом элементе сразу ценник вывешивать? Чтобы "мудрый нарид" сразу знал сколько бабла пошло по карманам зеленой пошести и не задавал лишних вопросов.
показати весь коментар
06.01.2022 17:19 Відповісти
Зелібоби, як вам живеться в такій епосі, коли продукти дорожчають в буквальному сенсі щодня???
показати весь коментар
06.01.2022 17:22 Відповісти
Це добре,але мій товариш,служивий,каже ,що в них БТРи уже місяць навіть не прогрівають,соляри нема.Нада б верховному якось повідомить...
показати весь коментар
06.01.2022 17:24 Відповісти
Не мешайте верховному. Он занят, не до армии ему

показати весь коментар
06.01.2022 17:38 Відповісти
"Верховний" вже капітулював у свої штані, не заважайте йому. Зараз за нас воюють по суті тільки США, Британія, Балтія
показати весь коментар
07.01.2022 03:07 Відповісти
Если бы еще с обоих сторон моста настроить небоскребов, как в США.
показати весь коментар
06.01.2022 17:35 Відповісти
Тюрьмы мы все позакрываем!
А кого в них сажать?
Но одну, всё ж оставим -- для мировой контры, туда-сюда... (с)
показати весь коментар
06.01.2022 17:41 Відповісти
Там якщо що, то заповідник.
показати весь коментар
06.01.2022 18:05 Відповісти
Казалось бы причём тут мост - но порохоботы и тут успели высраться))
показати весь коментар
06.01.2022 17:37 Відповісти
Казалось бы при чем тут отсутствие угля и газа в стране, при чем здесь отсутствие ГСМ и боекомплектов в армии, при чес здесь каждодневное повышение тарифов и цен к большому воровству зеленой пошести? Но забилы все равно не видят прямой связи.

Журналіст Ніколов перелічив 12 найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні



Журналіст Юрій Ніколов підготував перелік найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні.

Про це інформує із посиланням на "https://zn.ua/ukr/macrolevel/skhemna-djuzhina-na-chomu-derzhava-vtrachala-najbilshi-koshti-u-2021-mu.html Дзеркало тижня ".

Так, журналіст опублікував "хіт-парад корупційних оборудок року".

1. "Велике будівництво" для президента й "слуг народу".

На програму "Велике будівництво" було виділено близько 140 млрд грн, тобто 11% усіх видатків державного бюджету. "Маржинальність цього бізнесу на завищенні ціни асфальту становить від 20%. Такий відсоток досягається завдяки завищенню очікуваної вартості робіт та обмеженню конкуренції на тендерах. Відтак, потоки Укравтодору дозволяють Володимиру Зеленському відмовитися від олігархічних грошей і здійснювати власну політику за рахунок своєї політичної сили", - йдеться в матеріалі.

Окрім цього, пише Ніколов, президент має особистий профіт від "Великого будівництва" Джерело:
показати весь коментар
06.01.2022 17:43 Відповісти
Сепарня на Донбассе 13-ю ЗП получила. ВСУ нет! Вот причем, мразота зеленая!
показати весь коментар
06.01.2022 17:46 Відповісти
 
 