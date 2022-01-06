На запорізькому мосту через Дніпро монтують деформаційні шви, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На будівництві нових мостів через Дніпро в Запоріжжі почали монтаж деформаційних швів вантового мосту.

Про це повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На флагманському об’єкті програми "Велике будівництво" розпочався передостанній етап робіт. Мостобудівники монтують деформаційні шви, які призначені для вільного переміщення прогонових будов у місцях з’єднання плит проїзної частини вантового мосту", - розповіли в автодорі.

Для Запорізьких мостів вперше в Україні використовують шви німецького виробництва. Вони здатні витримувати поздовжні, поперечні та вертикальні переміщення від навантаження транспорту та зміни температур.

На вантовому мосту збираються змонтувати 2 деформаційних шва, кожен з яких важитиме майже 17 тонн. Один з них буде укладено з боку лівого берега, на місці з’єднання споруд №10 та №11; другий - з боку острова Хортиця, на місці з’єднання прогонової будови мосту та споруди №9.

"Вже цього місяця, за сприятливих умов, планується відкриття першого проїзду вантового мосту для руху транспорту", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступних двох років за програмою "Велике будівництво" відремонтують та збудують 810 мостів і мостових переходів. Найбільшими серед них є нові мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.

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