На запорізькому мосту через Дніпро монтують деформаційні шви, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
На будівництві нових мостів через Дніпро в Запоріжжі почали монтаж деформаційних швів вантового мосту.
Про це повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На флагманському об’єкті програми "Велике будівництво" розпочався передостанній етап робіт. Мостобудівники монтують деформаційні шви, які призначені для вільного переміщення прогонових будов у місцях з’єднання плит проїзної частини вантового мосту", - розповіли в автодорі.
Для Запорізьких мостів вперше в Україні використовують шви німецького виробництва. Вони здатні витримувати поздовжні, поперечні та вертикальні переміщення від навантаження транспорту та зміни температур.
На вантовому мосту збираються змонтувати 2 деформаційних шва, кожен з яких важитиме майже 17 тонн. Один з них буде укладено з боку лівого берега, на місці з’єднання споруд №10 та №11; другий - з боку острова Хортиця, на місці з’єднання прогонової будови мосту та споруди №9.
"Вже цього місяця, за сприятливих умов, планується відкриття першого проїзду вантового мосту для руху транспорту", - додали в "Укравтодорі".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступних двох років за програмою "Велике будівництво" відремонтують та збудують 810 мостів і мостових переходів. Найбільшими серед них є нові мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.
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Журналіст Ніколов перелічив 12 найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні
Журналіст Юрій Ніколов підготував перелік найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні.
Про це інформує із посиланням на "https://zn.ua/ukr/macrolevel/skhemna-djuzhina-na-chomu-derzhava-vtrachala-najbilshi-koshti-u-2021-mu.html Дзеркало тижня ".
Так, журналіст опублікував "хіт-парад корупційних оборудок року".
1. "Велике будівництво" для президента й "слуг народу".
На програму "Велике будівництво" було виділено близько 140 млрд грн, тобто 11% усіх видатків державного бюджету. "Маржинальність цього бізнесу на завищенні ціни асфальту становить від 20%. Такий відсоток досягається завдяки завищенню очікуваної вартості робіт та обмеженню конкуренції на тендерах. Відтак, потоки Укравтодору дозволяють Володимиру Зеленському відмовитися від олігархічних грошей і здійснювати власну політику за рахунок своєї політичної сили", - йдеться в матеріалі.
Окрім цього, пише Ніколов, президент має особистий профіт від "Великого будівництва" Джерело: