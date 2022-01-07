З померлим ветераном АТО Олегом Табачуком (Дукатом) попрощаються завтра у Вінниці. ФОТО

Завтра, 8 січня, у Будинку офіцерів міста Вінниця, за адресою: площа Перемоги, 1, з 11.00 до 13.00 відбудеться церемонія прощання з Олегом Олександровичем Табачуком (позивний Дукат), 10.08.1976 року народження, мешканцем Вінниці, учасником АТО (з 08.08.2015 до 07.12.2015 - начальник групи цивільно-військового співробітництва у місті Авдіївка Донецької області), який помер 5 січня у Вінниці, у реанімації військового санаторію внаслідок онкологічного захворювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 7 січня, о 20.00, у Храмі священномученика Макарія, митрополіта Київського (вулиця Чехова, 14), у будівництві якого Олег брав безпосередню участь, розпочнеться церемонія відспівування, яку буде проводити протоієрей Сергій Ковтун.

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Завтра, по закінченню офіційної церемонії прощання, від Будинку офіцерів вирушать автобуси з усіма бажаючими провести Олега Табачука в останню путь. Поховають його на Алеї Слави Сабарівського кладовища.

У Олега Табачука залишилися дружина та двоє дітей.