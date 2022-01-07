Мертве немовля в пакеті виявили біля під'їзду будинку в Харкові, - поліція. ФОТО
Тіло немовля у пакеті виявили біля під'їзду будинку по вулиці Єсеніна в Харкові.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 6 січня близько 21:30. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група райуправління поліції. Поліцейські невідкладно провели ряд заходів з метою розшуку батьків померлої дитини. Також, для встановлення можливих свідків, правоохоронці здійснили поквартирний обхід житлових будинків, опитали місцевих мешканців, встановили наявність камер відеоспостереження", - йдеться у повідомленні.
"Попередньо встановлено, що мати немовля - 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка мешкає в багатоквартирному будинку, біля якого було виявлено тіло дитини. Зараз жінка госпіталізована до лікарні", - додали в поліції.
Для встановлення причини смерті дитини, тіло направлене на судово-медичну експертизу.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
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Невже це в Україні відбувається.
Практика идёт тем путем, что при находке трупа в ЕРДР вносится по 115(умисне вбивство) а после расследования, если жмур откис сам, то закрывается. Тут труп ребёнка, потому 117. Если окажется что это не тот состав преступления то будет или переквалификация или закрытие. А ты из тех истеричных, которые след начали искать у Есенина и шаурмячных на Научке, да?
Якою ж треба бути паскудою безмізків щоб таке вчинити???!!!
5 років..... **********?