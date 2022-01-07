УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12792 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 445 26

Мертве немовля в пакеті виявили біля під'їзду будинку в Харкові, - поліція. ФОТО

Тіло немовля у пакеті виявили біля під'їзду будинку по вулиці Єсеніна в Харкові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 6 січня близько 21:30. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група райуправління поліції. Поліцейські невідкладно провели ряд заходів з метою розшуку батьків померлої дитини. Також, для встановлення можливих свідків, правоохоронці здійснили поквартирний обхід житлових будинків, опитали місцевих мешканців, встановили наявність камер відеоспостереження", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські викрили схему продажу дітей іноземцям: за свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тис. євро. ФОТО

"Попередньо встановлено, що мати немовля - 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка мешкає в багатоквартирному будинку, біля якого було виявлено тіло дитини. Зараз жінка госпіталізована до лікарні", - додали в поліції.

Для встановлення причини смерті дитини, тіло направлене на судово-медичну експертизу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Мертве немовля в пакеті виявили біля підїзду будинку в Харкові, - поліція 01

Автор: 

діти (5093) Нацполіція (15202) смерть (6757) Харків (5632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Царство небесне немовляті
показати весь коментар
07.01.2022 16:52
+8
С далёких совковых времён в городе есть два вуза, в которых учатся массово арабы прежде всего, потом Африка и остальной букет интернационал. Это мед-институт, и мечта всех фарма-академия. Есть и иные в меру престижные для этой категории лиц вузы. Весь центр дымит кальянами, в песке кофе-фуфло по турецки варят, шаурма тонна в день наминается мусульманами всех мастей как издалека так и с Средней советской Азии, детки сегодняшних тамошних баев и прочих ханов. По части травки замнём для ясности. Ментики богатеют в третьем поколении! Возможно дитя порока или пророка в сочельник! Такая вот окрошка. Комент на вольную тему. Скоро узнаем реальней. Может и наши девки удивили---им давно море по колено и даже выше колена.
показати весь коментар
07.01.2022 16:41
+4
чому лише до 5 років? що за дебільний кодекс?!!!
показати весь коментар
07.01.2022 16:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По вулиці Єсеніна, в місті Харкові - громадянка іншої країни.

Невже це в Україні відбувається.
показати весь коментар
07.01.2022 16:11 Відповісти
а шо тобi нe так ?
показати весь коментар
07.01.2022 17:18 Відповісти
Фион наверно на Марсе живет.
показати весь коментар
07.01.2022 18:52 Відповісти
чому лише до 5 років? що за дебільний кодекс?!!!
показати весь коментар
07.01.2022 16:16 Відповісти
Потому что ты, деревенщина. А сколько должно быть, расстрел или выселка в Сибирь? За просто убийство ч.1 115 до 15, за кваліфіковане вбивство ч.2 115 до довічного позбавлення волі, за 117 "привілейований"склад злочину, это значит что верхняя граница наказания ниже. Так же, как и убийство в стані сильного душевного хвилювання.

Практика идёт тем путем, что при находке трупа в ЕРДР вносится по 115(умисне вбивство) а после расследования, если жмур откис сам, то закрывается. Тут труп ребёнка, потому 117. Если окажется что это не тот состав преступления то будет или переквалификация или закрытие. А ты из тех истеричных, которые след начали искать у Есенина и шаурмячных на Научке, да?
показати весь коментар
08.01.2022 16:04 Відповісти
кто из нас тут "деревенщина"? "выселка в Сибирь?" - ты совсем кретин? писать хоть научись грамотно, после про "деревенщину" может быть и поговорим
показати весь коментар
08.01.2022 16:43 Відповісти
естественный отбор
показати весь коментар
07.01.2022 16:22 Відповісти
С далёких совковых времён в городе есть два вуза, в которых учатся массово арабы прежде всего, потом Африка и остальной букет интернационал. Это мед-институт, и мечта всех фарма-академия. Есть и иные в меру престижные для этой категории лиц вузы. Весь центр дымит кальянами, в песке кофе-фуфло по турецки варят, шаурма тонна в день наминается мусульманами всех мастей как издалека так и с Средней советской Азии, детки сегодняшних тамошних баев и прочих ханов. По части травки замнём для ясности. Ментики богатеют в третьем поколении! Возможно дитя порока или пророка в сочельник! Такая вот окрошка. Комент на вольную тему. Скоро узнаем реальней. Может и наши девки удивили---им давно море по колено и даже выше колена.
показати весь коментар
07.01.2022 16:41 Відповісти
"Гражданка другой страны"...А можно поконкретнее?
показати весь коментар
07.01.2022 16:46 Відповісти
Можно, - ватная харькавчанка , адептка секты "луДшего"..
показати весь коментар
07.01.2022 18:26 Відповісти
Царство небесне немовляті
показати весь коментар
07.01.2022 16:52 Відповісти
Інша країна, це що таке?
показати весь коментар
07.01.2022 17:31 Відповісти
До речі, саме немовлять, викидують особи жіночої статті, а не чоловіки. Феміністки ******* розповідати за чоловіків дітовбивць, але коли їм показуєш такі випадки, то завжди тікають від теми.
показати весь коментар
07.01.2022 17:34 Відповісти
Викидають ті, кому дитина не потрібна / нагуляли або тато дитини щез, коли взнав про вагітність.
показати весь коментар
08.01.2022 07:50 Відповісти
Це не виправдання.
показати весь коментар
08.01.2022 11:19 Відповісти
а фото хде?
показати весь коментар
07.01.2022 18:02 Відповісти
вот
показати весь коментар
07.01.2022 19:29 Відповісти
Чому це ,як щілина між ніг, то за вбивство паскудам лише до 5ти ?
показати весь коментар
07.01.2022 20:59 Відповісти
ну у неё ж ещё русурс не выработался, может смогут схватить следующего выплюнктуого младенца и сделать юнитом системы.
показати весь коментар
08.01.2022 12:37 Відповісти
Кацапка от какого-нибудь черного Симона понесла. Ничего, еще нарожают.
показати весь коментар
08.01.2022 08:42 Відповісти
скорее всего рассчитывала, что подберут, а ребёнок оказался тихеньким и молодцом и молча терпел.
показати весь коментар
08.01.2022 12:36 Відповісти
Чому не підкинути у будинок інтернат чи лікарню?!
Якою ж треба бути паскудою безмізків щоб таке вчинити???!!!
5 років..... **********?
показати весь коментар
08.01.2022 13:28 Відповісти
Горе-мати могла ж вчасно зробити аборт або залишити дитину в пологовому будинку. Для чого вбивати немовля? Чому законодавець не зробить покарання за такий злочин більш тяжким? Зараз же є спеціальні "вікна життя", де можна залишити новонародженого і ніхто навіть не буде особу матері встановлювати, а не те що кримінальну справу порушувати...
показати весь коментар
08.01.2022 14:07 Відповісти
Дайте вгадаю національність - кацапка мабуть.
показати весь коментар
08.01.2022 22:12 Відповісти
 
 