Мертве немовля в пакеті виявили біля під'їзду будинку в Харкові, - поліція. ФОТО

Тіло немовля у пакеті виявили біля під'їзду будинку по вулиці Єсеніна в Харкові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 6 січня близько 21:30. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група райуправління поліції. Поліцейські невідкладно провели ряд заходів з метою розшуку батьків померлої дитини. Також, для встановлення можливих свідків, правоохоронці здійснили поквартирний обхід житлових будинків, опитали місцевих мешканців, встановили наявність камер відеоспостереження", - йдеться у повідомленні.

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"Попередньо встановлено, що мати немовля - 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка мешкає в багатоквартирному будинку, біля якого було виявлено тіло дитини. Зараз жінка госпіталізована до лікарні", - додали в поліції.

Для встановлення причини смерті дитини, тіло направлене на судово-медичну експертизу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.





