Українські колядки й щедрівки співали на різдвяних службах в окупованому Севастополі. ФОТО
У Севастополі 6 та 7 січня на церковних службах з нагоди свята Різдва Христового у храмах співали колядки та щедрівки українською мовою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
На святвечір після вечірньої служби у храмах співали пісні українською. У Покровському соборі хор вийшов на середину зали і супроводжував спів дзвоном. Успіх, як завжди, мав різдвяний хіт – "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича. "Щедрика" виконали кілька разів.
Співали також колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Нова радість стала", "Пречиста Діва сина породила", "На небі зірок", австрійську різдвяну пісню "Тиха ніч, свята ніч".
Колядки виконували кілька разів за одну службу – у середині перед причастям та наприкінці. Поки співали колядки, віруючих просили жертвувати гроші на потреби хору.
Відвідувачі храму були задоволені тим, що пісні звучали українською мовою.
Після служби святвечора і на Різдво діти біля церкви колядували українською мовою.
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Ведь российских ни колядок, ни щедривок нет и не было. Дикари-с.
а колибєльниє вживають слово - кровать...ти ж понімаєш, про що це значить
https://www.unian.ua/politics/98801-zvidki-vzyalasya-rosiyska-mova.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B2
Щєдрік Щєдрік , Щедрованчік
Налєйте бояри стаканчік .
На закусь дайтє огурєц ,
Хто ето слушал тот молодєц .
.
а опше, це жони і дочєри советских офицеров...
крім пісень, вони ******* сало, варять борщ, їдять вареники, ******* мову особливо анегдоти на мове...
всьо, як це й має бути у русккіх
кубань та прикордонні області нє прєдлагать...
ростовську, вронезьку, бєлгородську, курську,брянську
Как получилось с "Маруся, раз, два, три, калина", "розпрягайте хлопці коней" и борщем.
Зайва хромосома у поросятопсів, розумію, а Українці що, теж зайва?