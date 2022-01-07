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Українські колядки й щедрівки співали на різдвяних службах в окупованому Севастополі. ФОТО

У Севастополі 6 та 7 січня на церковних службах з нагоди свята Різдва Христового у храмах співали колядки та щедрівки українською мовою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

На святвечір після вечірньої служби у храмах співали пісні українською. У Покровському соборі хор вийшов на середину зали і супроводжував спів дзвоном. Успіх, як завжди, мав різдвяний хіт – "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича. "Щедрика" виконали кілька разів.

Співали також колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Нова радість стала", "Пречиста Діва сина породила", "На небі зірок", австрійську різдвяну пісню "Тиха ніч, свята ніч".

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Колядки виконували кілька разів за одну службу – у середині перед причастям та наприкінці. Поки співали колядки, віруючих просили жертвувати гроші на потреби хору.

Відвідувачі храму були задоволені тим, що пісні звучали українською мовою.

Після служби святвечора і на Різдво діти біля церкви колядували українською мовою.

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Українські колядки й щедрівки співали на різдвяних службах в окупованому Севастополі 01
Українські колядки й щедрівки співали на різдвяних службах в окупованому Севастополі 02
Українські колядки й щедрівки співали на різдвяних службах в окупованому Севастополі 03

Автор: 

Крим (14175) Різдво (262) Севастополь (555) українська мова (834)


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Топ коментарі
+37
Конечно украинские.
Ведь российских ни колядок, ни щедривок нет и не было. Дикари-с.
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07.01.2022 19:26
+16
справа не тільки у дикунстві, а і у відсутності у цієї штучної спільноти власного дійсно народного фольклору...немає ї назв місяців, назв небесних сузірь. а існуючі - лише калька з латини.
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07.01.2022 19:35
+13
Уявляю кацапський Щедрик .. .

Щєдрік Щєдрік , Щедрованчік
Налєйте бояри стаканчік .
На закусь дайтє огурєц ,
Хто ето слушал тот молодєц .
.
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07.01.2022 19:40
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Конечно украинские.
Ведь российских ни колядок, ни щедривок нет и не было. Дикари-с.
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07.01.2022 19:26 Відповісти
справа не тільки у дикунстві, а і у відсутності у цієї штучної спільноти власного дійсно народного фольклору...немає ї назв місяців, назв небесних сузірь. а існуючі - лише калька з латини.
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07.01.2022 19:35 Відповісти
Ну да. Примитивные дикари.
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07.01.2022 19:40 Відповісти
просто у жыдоугрофиннобурятов они по другому называются...отсоски гундяевские..
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07.01.2022 20:04 Відповісти
у них немає колискових...
а колибєльниє вживають слово - кровать...ти ж понімаєш, про що це значить
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07.01.2022 21:36 Відповісти
А про Ваньку-дурака, то шо не фолькльор?
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07.01.2022 19:43 Відповісти
більшість "фольклору" має автора аби привласнено у інших народів.
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07.01.2022 19:50 Відповісти
Ты забыл еще Емелю бездельника
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07.01.2022 21:16 Відповісти
Російська мова - штучна, створена на початку 17-ст. для об`єднання числених угро-фінських племен, тюркського і слов`янського населення в спільність, яка пізніше отримала назву русскій. Проблема було в тому. що жителі імперії, яка зароджувалась часто просто не розуміли одне одного. От для того й був створений русскій язик, який насаджувався силою і примусом. Цей принцип зберігся і до сьогодні. По-суті, цей язик є зброя, яка і сьогодні не втратила своєї актуальності і дієвості. А звідси, відповідно. і бідність русского фолкльору.
https://www.unian.ua/politics/98801-zvidki-vzyalasya-rosiyska-mova.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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07.01.2022 20:27 Відповісти
Уявляю кацапський Щедрик .. .

Щєдрік Щєдрік , Щедрованчік
Налєйте бояри стаканчік .
На закусь дайтє огурєц ,
Хто ето слушал тот молодєц .
.
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07.01.2022 19:40 Відповісти
Нафига вы палите лица людей, которые поддерживают Украину? Неужели непонятно что они тут же станут объектактами разработки?????!!!
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07.01.2022 19:31 Відповісти
они и храм спалили...
а опше, це жони і дочєри советских офицеров...
крім пісень, вони ******* сало, варять борщ, їдять вареники, ******* мову особливо анегдоти на мове...
всьо, як це й має бути у русккіх
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07.01.2022 21:41 Відповісти
Представление ФСБ. Последнюю украинскую церковь закрыли уже давно.
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07.01.2022 19:34 Відповісти
В кацапів немає нічого подібного.
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07.01.2022 19:41 Відповісти
Було, хоч і інше. Але забуто швидше. Хоча, це може бути наслідком більш швидкої модернізації тих верств суспільства, які б могли це зберегти.
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07.01.2022 21:10 Відповісти
де і коли було?
кубань та прикордонні області нє прєдлагать...
ростовську, вронезьку, бєлгородську, курську,брянську
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07.01.2022 21:43 Відповісти
Прямо чую, як плачуть за Україною севастопольські віруючи, на деяких фото)))
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07.01.2022 19:41 Відповісти
это постанова для сми
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07.01.2022 20:00 Відповісти
причем для украинских
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07.01.2022 22:12 Відповісти
Через лет 30 мокши скажут - эта русския народныя калядки!
Как получилось с "Маруся, раз, два, три, калина", "розпрягайте хлопці коней" и борщем.
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07.01.2022 19:50 Відповісти
Я вот не пойму как по фото можно понять чо они там спивали в том окупированном крысме, вот хоть убейте... Одно я знаю точно. Х Е Р им а не воды!!!!!
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07.01.2022 20:25 Відповісти
От неможна так жорстоко і бездушно, не бажаєте води, так камння з неба хоча б не пожалкуйте. І побільше-побільше.
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07.01.2022 21:08 Відповісти
Млинець якийсь, по ******************* календарю, святкують хрін знає що та хрін знає коли! Свято Різдво Христове люди святкують тільки по сонячному календарю, коли світловий день починає зростати!!!
Зайва хромосома у поросятопсів, розумію, а Українці що, теж зайва?
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07.01.2022 21:40 Відповісти
 
 