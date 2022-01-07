Головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрівся з юним поетом Головою, хворим на ДЦП. ФОТО
Шістнадцятирічний Богдан Голова з Коростишева на Житомирщині майже не говорить та не ходить, але пише вірші. Він довго мріяв зустрітися із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Про це розповів у фейсбуці блогер Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.
"У юного патріота була мрія зустрітися особисто з Валерієм Залужним. Мрії завжди збуваються! Головне щиро вірити в це!" - написав він.
Штефан зазначив, що Залужному подарували книгу юного поета.
Богдан почав писати вірші два роки тому, і відтоді має вже понад сотню творів. Поезію він набирає на телефоні мізинцем лівої руки - писати ручкою або користуватись мишкою комп’ютера хлопець не може.
Вірші Богдана Голови публікують на цій сторінці.
Топ коментарі
+16 Шрек Баблокат
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Але в цивілізованому світі заново розбудовуються можливості мозоку щодо рухливості, моторіки, тощо...
Знаю про прогресивну методіку розбудови нейронів мозоку після інсультів. Вона дуже схожа з методікою подолання ДЦП.
Ці захворювання мають однакові наслідки - травма мозоку після кисневого голодування: ДЦП при вагітності чи народженні, інсульт - при життєвих обставинах.
Чому я знаю про цю методіку, бо я був представником за мандатом суда при закладі літніх громадян з 2010 по 2021 рік.
До терапії, зокрема, включають фізичні вправи і процедури.
https://www.ukrmilitary.com/2021/12/new-winter-shoes.html
Їм точно від генерала крім емоцій,можливо позитивних,нічого не світить.
Богдан Голова
https://www.facebook.com/groups/902520623287749/posts/1778516465688156/?__cft__[0]=AZU7jbbrqODOs_5YlhbKO_YdLA2JPsCsUo_WASFDLNrbUyu5lynUE3H0D9g0BIhpeMdxDBMlFWPW11PH9BgakOFLbC9obrhXhly_6YQEkrvYMCwan2Olv0u4D1AoZTsWuIW299rAx8o0q1e_KZ-eYrJf2EoeN-eKp55GyxasgbEwq0zbfy7RqTQ1swxWp28o1K9o_68JDCKqt56n18q6F-CB&__tn__=%2CO%2CP-R 16 грудня 2021 р. о 16:54 ·
Зимно...Холод в моїй Україні.
Сірі хмари пливуть звідусіль.
Верби чорні,немов би камінні,
Ніби буде ось- ось заметіль.
Замете і засипле все снігом
Негаразди і втрати ,і біль.
Не тихенько - швидким перебігом
Хай зима почина водевіль.
Може швидше й весна розпочнеться?
Знімуть верби жалобу з себе,
Сонце вийде, ласкаво всміхнеться,
Небо буде ж ,таки голубе?
Знаю, буде цвісти ще калина,
Будуть скрізь колоситись жита.
Має бути майбутнє в країни,
Україна ,ще буде КРУТА !
https://www.facebook.com/groups/902520623287749/posts/1781823182024151/?__cft__[0]=********************************************************-gUfg7YaMb2zwEvDZFvSHu73Z5ydracCdTNaI8sDWf8C4oVCgoek9vbby8YDLo7-i2T5qsLZ0fYOWSruPLApx1SlwO6qSIvhbxJ1pVXg1R7fs5MRidFciGxjI8d3X_Xy9oiOxmW7PBsptwTs_gfy_FaT1ANOn-1E&__tn__=%2CO%2CP-R 21 грудня 2021 р. о 09:14 ·
Роки пливуть і ти вже посивіла,
Бабусенько , голубонько моя.
Та ти завжди для мого серця мила,
Бо ти є - друга матінка моя.
А ти завжди опікувалась мною,
Молилась й плакала,коли хворів.
Я ж сперечався деколи з тобою,
Пробач - образити тебе я не хотів.
Ти жартувати вміла і стерпіти,
Ти вміла приховати всі образи.
І коли навіть щось буде боліти,
Ніхто і не помітить про це зразу.
А скільки сил мені ти віддала,
Зростав, як з дерева тоненький пагінець.
Старалася...усе допомогала
Мій оберіг,мій ангел -охоронець.
Цілую знов бабусині сльозинки
Й, надалі,спокій твій вже не порушу
Пробач усі мої негарні вчинки,
Любов'ю я зігрію твою душу.
https://www.facebook.com/groups/902520623287749/posts/1786162091590260/?__cft__[0]=AZUOnmZBcz4UP_SaypOD5MrPomv5V8d6QHi7yjx5pqaiY_zDdRkDfC-DHfByW97UXh5ZstY9R7wdZesgXtKzymuByfXGQOjPOfRKK9kmt0yeW8GtLEGZNgFpy9vdVP-u79Qt8d7tZcwdfuEXHuSBBKZePwzJpIjMW56NP-40frHK1ngJy2AfXGDn7UNA3Xtn1_SWUSHvzTzKN3XaBneU_no5&__tn__=%2CO%2CP-R 27 грудня 2021 р. о 17:24 ·
А Новий рік,як Новий рік
По розкладу приходить в гості.
На перше січня кожен рік,
Чекаємо його величності.
Усі надіємось прийде :
Веселий,щедрий і багатий.
Усе недобре відійде,
В країнах буде мир і в хаті.
Нехай хвороби рік Старий
Несе від нас за сині гори.
Хай щастя принесе Новий,
Щоб не було голодних,голих.
Щоб ціни більше не росли
І щоб тепло було у кожній хаті,
А на полях волошки зацвіли
І не вмирали в тих полях солдати.
Ну,що ж Новий, чекаємо на тебе,
Та без Ковіда й без війни.
Ми хочем голубого неба
Порадуй чимось - обійми.