Головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрівся з юним поетом Головою, хворим на ДЦП. ФОТО

Шістнадцятирічний Богдан Голова з Коростишева на Житомирщині майже не говорить та не ходить, але пише вірші. Він довго мріяв зустрітися із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це розповів у фейсбуці блогер Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"У юного патріота була мрія зустрітися особисто з Валерієм Залужним. Мрії завжди збуваються! Головне щиро вірити в це!" - написав він.

Штефан зазначив, що Залужному подарували книгу юного поета.

Богдан почав писати вірші два роки тому, і відтоді має вже понад сотню творів. Поезію він набирає на телефоні мізинцем лівої руки - писати ручкою або користуватись мишкою комп’ютера хлопець не може.

Вірші Богдана Голови публікують на цій сторінці.





