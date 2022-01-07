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Головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрівся з юним поетом Головою, хворим на ДЦП. ФОТО

Шістнадцятирічний Богдан Голова з Коростишева на Житомирщині майже не говорить та не ходить, але пише вірші. Він довго мріяв зустрітися із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це розповів у фейсбуці блогер Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"У юного патріота була мрія зустрітися особисто з Валерієм Залужним. Мрії завжди збуваються! Головне щиро вірити в це!" - написав він.

Штефан зазначив, що Залужному подарували книгу юного поета.

Богдан почав писати вірші два роки тому, і відтоді має вже понад сотню творів. Поезію він набирає на телефоні мізинцем лівої руки - писати ручкою або користуватись мишкою комп’ютера хлопець не може.

Вірші Богдана Голови публікують на цій сторінці.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрівся з юним поетом Головою, хворим на ДЦП 01
Головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрівся з юним поетом Головою, хворим на ДЦП 02
Головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрівся з юним поетом Головою, хворим на ДЦП 03

Автор: 

діти (5095) поезія (38) Залужний Валерій (725)


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Топ коментарі
+16
что характерно, Главнокомандующий ВСУ Залужный носит новые форменные зимние берцы украинской фирмы "Талан".. лучшей рекламы и не придумаешь.. Респект!
https://www.ukrmilitary.com/2021/12/new-winter-shoes.html
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07.01.2022 21:22
+8
ДЦП - це паталогія. Паталогія апріорі не може лікуватися.

Але в цивілізованому світі заново розбудовуються можливості мозоку щодо рухливості, моторіки, тощо...
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07.01.2022 21:12
+7
Талановитий хлопець. Вірші не дитячі.

Богдан Голова

https://www.facebook.com/groups/902520623287749/posts/1778516465688156/?__cft__[0]=AZU7jbbrqODOs_5YlhbKO_YdLA2JPsCsUo_WASFDLNrbUyu5lynUE3H0D9g0BIhpeMdxDBMlFWPW11PH9BgakOFLbC9obrhXhly_6YQEkrvYMCwan2Olv0u4D1AoZTsWuIW299rAx8o0q1e_KZ-eYrJf2EoeN-eKp55GyxasgbEwq0zbfy7RqTQ1swxWp28o1K9o_68JDCKqt56n18q6F-CB&__tn__=%2CO%2CP-R 16 грудня 2021 р. о 16:54 ·

Зимно...Холод в моїй Україні.
Сірі хмари пливуть звідусіль.
Верби чорні,немов би камінні,
Ніби буде ось- ось заметіль.
Замете і засипле все снігом
Негаразди і втрати ,і біль.
Не тихенько - швидким перебігом
Хай зима почина водевіль.
Може швидше й весна розпочнеться?
Знімуть верби жалобу з себе,
Сонце вийде, ласкаво всміхнеться,
Небо буде ж ,таки голубе?
Знаю, буде цвісти ще калина,
Будуть скрізь колоситись жита.
Має бути майбутнє в країни,
Україна ,ще буде КРУТА !
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07.01.2022 23:22
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У цивілізованому світі ДЦП лікується.
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07.01.2022 21:07 Відповісти
Терапевтично?
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07.01.2022 21:11 Відповісти
Не знаю. Напевно все разом. Реабілітація та розвиток. Я читала, що там з цим значно легше.
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07.01.2022 21:19 Відповісти
ДЦП - це паталогія. Паталогія апріорі не може лікуватися.

Але в цивілізованому світі заново розбудовуються можливості мозоку щодо рухливості, моторіки, тощо...
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07.01.2022 21:12 Відповісти
Большой процент успеха лечения?
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07.01.2022 21:20 Відповісти
Не маю загальних даних.

Знаю про прогресивну методіку розбудови нейронів мозоку після інсультів. Вона дуже схожа з методікою подолання ДЦП.

Ці захворювання мають однакові наслідки - травма мозоку після кисневого голодування: ДЦП при вагітності чи народженні, інсульт - при життєвих обставинах.

Чому я знаю про цю методіку, бо я був представником за мандатом суда при закладі літніх громадян з 2010 по 2021 рік.
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07.01.2022 21:47 Відповісти
Ну це лишеназва. Розвиток це різновид терапії.
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07.01.2022 21:25 Відповісти
Терапія - це заходи. Розвиток нейронів - це анатомічні змінення.
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07.01.2022 21:49 Відповісти
Зміни.
До терапії, зокрема, включають фізичні вправи і процедури.
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07.01.2022 22:16 Відповісти
Генетична
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07.01.2022 23:52 Відповісти
Чтоб в следующий раз генерал Залужний привьоз ему целую вязанку ушей задвухсочених орков
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07.01.2022 21:32 Відповісти
Достойно!
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07.01.2022 21:21 Відповісти
что характерно, Главнокомандующий ВСУ Залужный носит новые форменные зимние берцы украинской фирмы "Талан".. лучшей рекламы и не придумаешь.. Респект!
https://www.ukrmilitary.com/2021/12/new-winter-shoes.html
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07.01.2022 21:22 Відповісти
Поділяю радість цього хлопця - цілий відомий генерал прийшов у гості. Хто немає дітей той не зрозуміє їхньої радості від здійснення мрій. Це так як колись за совка хлопчики мріяли про космос. А цей хлопець начитався як генерал іпашив москалів, ну і мріяв зустрітися з таким героєм.
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07.01.2022 21:26 Відповісти
лучше бы бубе под камеру повестку позапрошлогоднюю урочысто вручил...
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07.01.2022 21:26 Відповісти
Симпатичні хлопці, обидва. Одужуй, Богдане!
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07.01.2022 21:35 Відповісти
дитині потрібна кваліфікована медична допомога і фінансова родині..
Їм точно від генерала крім емоцій,можливо позитивних,нічого не світить.
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07.01.2022 21:35 Відповісти
Так.Новий головнокомандувач найняв грамотного особистого піарника.Так переможемо.
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07.01.2022 21:59 Відповісти
Залужного в Президенты!
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07.01.2022 22:36 Відповісти
Талановитий хлопець. Вірші не дитячі.

Богдан Голова

https://www.facebook.com/groups/902520623287749/posts/1778516465688156/?__cft__[0]=AZU7jbbrqODOs_5YlhbKO_YdLA2JPsCsUo_WASFDLNrbUyu5lynUE3H0D9g0BIhpeMdxDBMlFWPW11PH9BgakOFLbC9obrhXhly_6YQEkrvYMCwan2Olv0u4D1AoZTsWuIW299rAx8o0q1e_KZ-eYrJf2EoeN-eKp55GyxasgbEwq0zbfy7RqTQ1swxWp28o1K9o_68JDCKqt56n18q6F-CB&__tn__=%2CO%2CP-R 16 грудня 2021 р. о 16:54 ·

Зимно...Холод в моїй Україні.
Сірі хмари пливуть звідусіль.
Верби чорні,немов би камінні,
Ніби буде ось- ось заметіль.
Замете і засипле все снігом
Негаразди і втрати ,і біль.
Не тихенько - швидким перебігом
Хай зима почина водевіль.
Може швидше й весна розпочнеться?
Знімуть верби жалобу з себе,
Сонце вийде, ласкаво всміхнеться,
Небо буде ж ,таки голубе?
Знаю, буде цвісти ще калина,
Будуть скрізь колоситись жита.
Має бути майбутнє в країни,
Україна ,ще буде КРУТА !
показати весь коментар
07.01.2022 23:22 Відповісти
Богдан Голова

https://www.facebook.com/groups/902520623287749/posts/1781823182024151/?__cft__[0]=********************************************************-gUfg7YaMb2zwEvDZFvSHu73Z5ydracCdTNaI8sDWf8C4oVCgoek9vbby8YDLo7-i2T5qsLZ0fYOWSruPLApx1SlwO6qSIvhbxJ1pVXg1R7fs5MRidFciGxjI8d3X_Xy9oiOxmW7PBsptwTs_gfy_FaT1ANOn-1E&__tn__=%2CO%2CP-R 21 грудня 2021 р. о 09:14 ·

Роки пливуть і ти вже посивіла,
Бабусенько , голубонько моя.
Та ти завжди для мого серця мила,
Бо ти є - друга матінка моя.
А ти завжди опікувалась мною,
Молилась й плакала,коли хворів.
Я ж сперечався деколи з тобою,
Пробач - образити тебе я не хотів.
Ти жартувати вміла і стерпіти,
Ти вміла приховати всі образи.
І коли навіть щось буде боліти,
Ніхто і не помітить про це зразу.
А скільки сил мені ти віддала,
Зростав, як з дерева тоненький пагінець.
Старалася...усе допомогала
Мій оберіг,мій ангел -охоронець.
Цілую знов бабусині сльозинки
Й, надалі,спокій твій вже не порушу
Пробач усі мої негарні вчинки,
Любов'ю я зігрію твою душу.
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07.01.2022 23:23 Відповісти
Богдан Голова

https://www.facebook.com/groups/902520623287749/posts/1786162091590260/?__cft__[0]=AZUOnmZBcz4UP_SaypOD5MrPomv5V8d6QHi7yjx5pqaiY_zDdRkDfC-DHfByW97UXh5ZstY9R7wdZesgXtKzymuByfXGQOjPOfRKK9kmt0yeW8GtLEGZNgFpy9vdVP-u79Qt8d7tZcwdfuEXHuSBBKZePwzJpIjMW56NP-40frHK1ngJy2AfXGDn7UNA3Xtn1_SWUSHvzTzKN3XaBneU_no5&__tn__=%2CO%2CP-R 27 грудня 2021 р. о 17:24 ·

А Новий рік,як Новий рік
По розкладу приходить в гості.
На перше січня кожен рік,
Чекаємо його величності.
Усі надіємось прийде :
Веселий,щедрий і багатий.
Усе недобре відійде,
В країнах буде мир і в хаті.
Нехай хвороби рік Старий
Несе від нас за сині гори.
Хай щастя принесе Новий,
Щоб не було голодних,голих.
Щоб ціни більше не росли
І щоб тепло було у кожній хаті,
А на полях волошки зацвіли
І не вмирали в тих полях солдати.
Ну,що ж Новий, чекаємо на тебе,
Та без Ковіда й без війни.
Ми хочем голубого неба
Порадуй чимось - обійми.
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07.01.2022 23:27 Відповісти
Нікчема пійшла на дцпшниках піаритися
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07.01.2022 23:50 Відповісти
 
 