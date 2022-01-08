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Новини Фото ДТП
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Авто злетіло з дороги та проломило дах будинку на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

Автівка злетіла з дороги та впала на дах житлового будинку в Івано-Франківській області.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія трапилася 7 січня в с. Соколівка Косівського району.

Встановлено, що легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.

Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також було проведено відключення газобалонного обладнання та клем АКБ.

Також читайте: У Закарпатській області через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг і зсуви ґрунту. ФОТО

Авто злетіло з дороги та проломило дах будинку на Івано-Франківщині, - ДСНС 01

Автор: 

ДТП (4473) ДСНС (5127) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+14
Там ще схрон в землі з кулеметами, аби рускаязічних покидьків любітєлєй ***** и рускаво міра відстрілювати
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08.01.2022 13:32
+12
Кто так строит? Или там еще в землю с десяток комнат достроено?
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08.01.2022 13:17
+11
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08.01.2022 13:19
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евробляха ?
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08.01.2022 12:53 Відповісти
Ні наше .Чернівецька реєстрація
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08.01.2022 13:07 Відповісти
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08.01.2022 13:08 Відповісти
Кто так строит? Или там еще в землю с десяток комнат достроено?
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08.01.2022 13:17 Відповісти
Там ще схрон в землі з кулеметами, аби рускаязічних покидьків любітєлєй ***** и рускаво міра відстрілювати
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08.01.2022 13:32 Відповісти
Так строят те кто так ездят
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08.01.2022 13:37 Відповісти
Де землю сільрада надала, там і збудували. Шо проблема..., а Альпах чи в Тибеті краще будують ?
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08.01.2022 13:42 Відповісти
Як би там не було, погодьтеся, місце для будинку трохи невдале)
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08.01.2022 13:50 Відповісти
Згоден з Вами на всі 100
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08.01.2022 14:06 Відповісти
сваю трeба на обочинi. cтiну.
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08.01.2022 15:48 Відповісти
якщо телепні за кермом, а відбійників нема то невдало, але в багатьох країнах світу то нормально
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08.01.2022 18:25 Відповісти
а з ким, з ким авто?..
і.в.коломойський уїхав раніше, отже є надія, що не він
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08.01.2022 12:56 Відповісти
Беня на сімках не їздить .
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08.01.2022 13:00 Відповісти
под прикрытием
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08.01.2022 13:14 Відповісти
Найвеличніший мо?
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08.01.2022 13:01 Відповісти
Хоч не загорілась, слава Богу.
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08.01.2022 13:04 Відповісти
П'яні кортежники зеблазня теж гуляють на Буковелі за наш рахунок 😠
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08.01.2022 13:13 Відповісти
це подорзі з косова на верховину- коли їзжу та бачу той будинок то думаю що з таким розташуванням рано чи пізно в нього хтось влетить- ну ось-
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08.01.2022 13:11 Відповісти
Може їзджу?
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08.01.2022 13:12 Відповісти
може, їжджу?
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08.01.2022 13:15 Відповісти
однако
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08.01.2022 13:18 Відповісти
саме так...нє язик жеж
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08.01.2022 13:27 Відповісти
Так теж не погано.
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08.01.2022 13:35 Відповісти


"може, їжджу?"

Все правильно ЇЖДЖУ
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08.01.2022 14:11 Відповісти
авжеж, еге ж і аякже...саме так
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08.01.2022 14:18 Відповісти
Які гарні будинки в Українці не те що у кацапов.... тільки от хозяїну будинку треба декілька стовпчиків поставити щоб такого більше не трапилось, добре що ніхто не загинув.
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08.01.2022 13:18 Відповісти
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08.01.2022 13:19 Відповісти
то таке велике будівництво...лише щебінь та трохи асфальтом покрили
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08.01.2022 13:26 Відповісти
бeтонна стiна там повинна бути!
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08.01.2022 15:49 Відповісти
Строить дом на спуске у дороги ???может строить только полный дебил...видать халявное бабло из Европы припер на хатынку....
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08.01.2022 13:27 Відповісти
З*їзди в Європу, також побачу*що ти там заробиш *на халяву*
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08.01.2022 13:59 Відповісти

Бухаєш ?
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08.01.2022 14:42 Відповісти
халявное бабло с европы?
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08.01.2022 14:47 Відповісти
Ага, вёдрами😁
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08.01.2022 15:07 Відповісти
Хм, а отбойник в таком месте не не не?
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08.01.2022 13:30 Відповісти
а я еще б и деревьев насадил...
во-первых: склон держат; во-вторых: их издалека видать; в-третьих: может быть хоть какого-то раззяву удержали б от спуска по горке в хату; ну и в четвертых: пока деревья не вырастут, швеллер бы поназабивал... через каждые пол метра))))
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08.01.2022 13:41 Відповісти
А куди там вода під час зливи тече? Як там все гідроізольовано?
Якийсь будинок хобіта)
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08.01.2022 14:03 Відповісти
Цей сарай, або літня кухня - місце ПМЖ лугандонів-пєрєсєлєнців
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08.01.2022 14:45 Відповісти
А если б об то посаженное дерево кто-то убился, то хозяин дома попал бы в тюрму, как и об любое ограждение на пути ТС. предумышленное убийство по декстерскому
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08.01.2022 19:03 Відповісти
а если б не убился а спасся - дали б премию?
а я....а я.... б еще шины врыл у тех деревьев...вот!
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08.01.2022 19:22 Відповісти
Это нужно родиться полным дебилом, чтобы построить себе хату под склоном холма, где поверху проложена дорога. Тем более, что вся вода от дождя и снега, вместе с камнями и грязью, зальет эту хату по самую крышу. Воистину имбецилы.
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08.01.2022 13:34 Відповісти
Некоторые на поворотах хату строят. Ну вот была она там ещё когда на волах ездили. А терь слепошарые лётчики каждые несколько лет забор ломают и пытаются до крыльца доехать.

Может дорожникам стоит озаботиться и отбойник выставить?
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08.01.2022 13:40 Відповісти
Я б на місці власників вкопував рельси від дороги. Щоб і камаз навпіл розрізало, якби він мітив в подвір'я
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08.01.2022 14:05 Відповісти
Так их заливает дерьмом при потопах каждый сезон - что ни год, то потоп - и бабки из бюджета сосут на восстановление вот таких дебильных сооружений - другие такие-же строят себе хаты прямо на берегах рек - тоже плачутся бесконечно от паводков. Может, с головой у них невсе в порядке?
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08.01.2022 15:10 Відповісти
Вроде как и бубочкин кортеж вроде также что-то снес ? Может фейк
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08.01.2022 13:34 Відповісти
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08.01.2022 13:38 Відповісти
смотрю на фото и думаю. я лично никогда бы там дом не строил...видно же что рано или поздно кого то занесёт в кювет и врежится прямо в дом, а тут дом....минимум бы какое то бетонное сооружение в землю сделал...
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08.01.2022 13:39 Відповісти
вид джавэлина спасу немае
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08.01.2022 13:52 Відповісти
Ту так це... Просили машину на Новий Рік? Маєте😏
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08.01.2022 13:58 Відповісти
Спойлера не удержали машину на дороге. Прижимной силы не хватило.
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08.01.2022 14:05 Відповісти
Судя по отсутствию следа на снегу, машина тупо летела "ласточкой" прямо с дороги в дом.
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08.01.2022 14:19 Відповісти
Назад в будущее. Летающая тачка - єто МЄЧТА....
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08.01.2022 19:03 Відповісти
Ласточка ...
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08.01.2022 22:44 Відповісти
Житловий будинок ще той ліхач, підступно опинився перед летючим авто...
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08.01.2022 16:58 Відповісти
 
 