Авто злетіло з дороги та проломило дах будинку на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

Автівка злетіла з дороги та впала на дах житлового будинку в Івано-Франківській області.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія трапилася 7 січня в с. Соколівка Косівського району.

Встановлено, що легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.

Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також було проведено відключення газобалонного обладнання та клем АКБ.

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