Авто злетіло з дороги та проломило дах будинку на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО
Автівка злетіла з дороги та впала на дах житлового будинку в Івано-Франківській області.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Аварія трапилася 7 січня в с. Соколівка Косівського району.
Встановлено, що легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.
Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також було проведено відключення газобалонного обладнання та клем АКБ.
Топ коментарі
+14 Alex Firman
показати весь коментар08.01.2022 13:32
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.01.2022 13:17
+11 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.01.2022 13:19
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і.в.коломойський уїхав раніше, отже є надія, що не він
"може, їжджу?"
Все правильно ЇЖДЖУ
Бухаєш ?
во-первых: склон держат; во-вторых: их издалека видать; в-третьих: может быть хоть какого-то раззяву удержали б от спуска по горке в хату; ну и в четвертых: пока деревья не вырастут, швеллер бы поназабивал... через каждые пол метра))))
Якийсь будинок хобіта)
а я....а я.... б еще шины врыл у тех деревьев...вот!
Может дорожникам стоит озаботиться и отбойник выставить?