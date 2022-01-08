УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4558 відвідувачів онлайн
Новини Фото Катастрофа літака МАУ в Ірані
2 610 16

Посольство України відкрило під Тегераном Алею пам'яті жертв катастрофи рейсу МАУ. ФОТОрепортаж

Посольство України в Ірані в другу річницю катастрофи українського літака урочисто відкрило поблизу Тегерану Алею пам'яті жертв рейсу PS752, на якій було висаджено 176 дерев у пам'ять про всіх загиблих у трагедії.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив посол України в Ірані Сергій Бурдиляк, передає Цензор.НЕТ.

"Під Тегераном, у дуже мальовничій місцевості Лавасан, було висаджено 176 шовковиць у пам'ять про всіх загиблих у авіатрощі. Сьогодні ми офіційно відкрили цю Алею і встановили 11 пам'ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі наших співвітчизників", - сказав посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран не пропонував Україні компенсації щодо катастрофи літака МАУ, - МЗС

Він розповів, що ця ідея посольства була втілена за підтримки членів сімей іранських жертв катастрофи, з якими українські дипломати підтримують постійний контакт, та компанії, яка займається озелененням Тегерану. Закласти Алею пам’яті саме в Лавасані запропонували члени сімей загиблих у катастрофі іранців, які проживають поблизу цього мальовничого місця. Весною тут планують висадити чорнобривці й прокласти спеціальні доріжки.

Посольство України відкрило під Тегераном Алею памяті жертв катастрофи рейсу МАУ 01

Бурдиляк також поінформував, що співробітники посольства разом із сім'ями взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на місці падіння "Боїнгу".

За його словами, цьогоріч місце трагедії відвідала значна кількість іранців, а місцева влада організувала символічну церемонію вшанування загиблих: у небі кружляв гелікоптер, з якого на землю падали квіти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран приховує посади та імена осіб, обвинувачених у причетності до катастрофи рейсу МАУ, - Офіс генпрокурора

Посольство України відкрило під Тегераном Алею памяті жертв катастрофи рейсу МАУ 02

Посол України повідомив, що на місці авіатрощі планується встановити пам’ятний камінь, а невдовзі створити меморіал.

Посольство України відкрило під Тегераном Алею памяті жертв катастрофи рейсу МАУ 03

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Автор: 

авіакатастрофа (1099) Іран (2047) пам’ять (1189) МАУ (823)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Перепост
"Сидять кроти фсбшні п'янючі і в фуй не дують , а в краіні війна 😡 "
показати весь коментар
08.01.2022 13:13
+7
А может он просто говорит Елдаку или Демченку, что он им ничего не должен? По крайней мере по віражению морді на ней написано именно єто
показати весь коментар
08.01.2022 13:15
+3
176 дерев , а людей загинуло 177 на одне дерево грошей не вистачило ?
показати весь коментар
08.01.2022 13:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
176 дерев , а людей загинуло 177 на одне дерево грошей не вистачило ?
показати весь коментар
08.01.2022 13:10 Відповісти
дурко підв'язуй з бухлом бо білочка вже на порозі !
показати весь коментар
08.01.2022 13:45 Відповісти
Перепост
"Сидять кроти фсбшні п'янючі і в фуй не дують , а в краіні війна 😡 "
показати весь коментар
08.01.2022 13:13 Відповісти
А может он просто говорит Елдаку или Демченку, что он им ничего не должен? По крайней мере по віражению морді на ней написано именно єто
показати весь коментар
08.01.2022 13:15 Відповісти
Когда зеледент такое скажет Елдаку, то его предвыборный велосипед будет у него же в жопе вместе с перевыборной булавой, но уже в ноздре вместо кокса.
показати весь коментар
08.01.2022 13:39 Відповісти
Так, йому все дал Коломойський.
показати весь коментар
08.01.2022 13:15 Відповісти
Всі родичі жертв повинні відвідати цю алею, і в першу чергу Бубочка - невдалий пасажир цього рейсу, який не полетів на цьому рейсі, а полетів літаком Патрушева.
показати весь коментар
08.01.2022 13:14 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/video-rassledovanie-chto-delal-zelenskyi-v-omane-i-pochemu-tuda-priletal-sekretar-soveta-bezopasnosti-rossii/30434098.html
показати весь коментар
08.01.2022 13:17 Відповісти
Ось скажить для чого підтримувати дипломатичні відносини з цією ворожою до Укарїни країною?Подивіться як Іран голосує в ООН ,він підтримує позицію москви і невизнає териториальну цілісність України!
показати весь коментар
08.01.2022 14:11 Відповісти
Хех ... Велика політика, вона така.
Я взагалі дивуюсь, як їм дозволили ці дерева посадити і знаки поставити.
показати весь коментар
08.01.2022 15:12 Відповісти
Потому что в Укранине Президент - полный идиот.
показати весь коментар
08.01.2022 21:13 Відповісти
Посольство и консульство Украины лучше бы выполняло свои обьязанности и перестало бы вымогать взятки от бизнесменов и сотрудников украинских компаний которые обращаются для получения украинской визы.
Вы позорные коррупционеры.
показати весь коментар
08.01.2022 16:28 Відповісти
Украина- соболезнование и высаживание деревьев в стране-террористе.
Канада- арест иранских активов за невыплату компенсаций и никаких уступок и меморандумов.
показати весь коментар
08.01.2022 21:12 Відповісти
Царство Небесне всим тим, хто відлетів у Вічність...

показати весь коментар
09.01.2022 23:20 Відповісти
 
 