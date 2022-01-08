Посольство України відкрило під Тегераном Алею пам'яті жертв катастрофи рейсу МАУ. ФОТОрепортаж

Посольство України в Ірані в другу річницю катастрофи українського літака урочисто відкрило поблизу Тегерану Алею пам'яті жертв рейсу PS752, на якій було висаджено 176 дерев у пам'ять про всіх загиблих у трагедії.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив посол України в Ірані Сергій Бурдиляк, передає Цензор.НЕТ.

"Під Тегераном, у дуже мальовничій місцевості Лавасан, було висаджено 176 шовковиць у пам'ять про всіх загиблих у авіатрощі. Сьогодні ми офіційно відкрили цю Алею і встановили 11 пам'ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі наших співвітчизників", - сказав посол.

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Він розповів, що ця ідея посольства була втілена за підтримки членів сімей іранських жертв катастрофи, з якими українські дипломати підтримують постійний контакт, та компанії, яка займається озелененням Тегерану. Закласти Алею пам’яті саме в Лавасані запропонували члени сімей загиблих у катастрофі іранців, які проживають поблизу цього мальовничого місця. Весною тут планують висадити чорнобривці й прокласти спеціальні доріжки.

Бурдиляк також поінформував, що співробітники посольства разом із сім'ями взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на місці падіння "Боїнгу".

За його словами, цьогоріч місце трагедії відвідала значна кількість іранців, а місцева влада організувала символічну церемонію вшанування загиблих: у небі кружляв гелікоптер, з якого на землю падали квіти.

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Посол України повідомив, що на місці авіатрощі планується встановити пам’ятний камінь, а невдовзі створити меморіал.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.