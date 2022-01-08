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"Я не знаю географию Украины": Російський актор Чепуренко, який брав участь у зйомках в окупованому Криму, отримав заборону в’їзду. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Прикордонники заборонили в'їзд в Україну на найближчі три роки російському актору, який прямував до України на зйомки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що 34-річний росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу.

В ході бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові.

Громадянин РФ також зазначив, що прямував до України на зйомки.

За порушення норм українського законодавства громадянина РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом.

За даними ЗМІ, мова йде про російського актора В’ячеслава Чепурченка, який брав участь у зйомках серіалу "Гурзуф" в окупованому Криму.

Також дивіться: Ще одній російській акторці заборонили в’їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Я не знаю географию Украины: Російський актор Чепуренко, який брав участь у зйомках в окупованому Криму, отримав заборону в’їзду 01

Автор: 

актор (143) Держприкордонслужба ДПСУ (6033) заборона (1455) росія (65394)


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Топ коментарі
+53
и три года строгого режима для у.епанов, которые их сюда приглашают на сьемки.
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08.01.2022 13:20
+42
не за серіал, а за незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму поза українських пунктів пропуску.
відчуваєте різницю між реальністю й вашим колаборантським висером?
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08.01.2022 13:34
+28
А знімався б у "Сватах" за нєдорага, бо янєлох жадний, проблем би не було.
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08.01.2022 13:22
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Не знаешь географию Украины? Ну езжай изучай… дебилы мля! ЭтА гниль от нашего шоу-керивныцтва идёт! Это именно они считают что люди искусства могут ездить туда сюда даже во время войны или предавать Украину как повалийки Лорак лобода Сердючка и всякие другие гроссы… и любят всяких баст моргенштейнов гнойных и шафутинских… прекращать эту фигню давно пора
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08.01.2022 17:30 Відповісти
соньку ротару надо добавить гниду кремлядскую --- открывала ..песню года.. у ***** в кремле . а на день независимости шимпан-зе ее в киев приглашал ---- какаяразница . что каждый день на даунбасе погибают солдаты и офицеры вс --- соньке лиш бы бобло платили .. край мий ридный край .. шоб тебе падла язык отсох когда будеш петь эту песню
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10.01.2022 18:37 Відповісти
Дебіл пацакський!
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08.01.2022 17:46 Відповісти
В тюрму за незаконний перетин кордону
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08.01.2022 18:21 Відповісти
Фамилия актёра - ЧепурЧенко, не Чепуренко.
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08.01.2022 18:28 Відповісти
А ще прізвище українське має
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08.01.2022 18:45 Відповісти
Урок первый по географии Украины: Крым - это Украина.
Приезжай через 3 года на пересдачу экзамена.
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08.01.2022 18:50 Відповісти
Та навіщо воно тут потрібне?
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08.01.2022 20:42 Відповісти
Ті атпускнікі, котрі колись заблуділісь в Донбасі, теж не знали географії.
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08.01.2022 18:58 Відповісти
и зачем было замыливать физию этого кацапа ?
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08.01.2022 19:20 Відповісти
Ще один "заблудівшійся".
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08.01.2022 19:21 Відповісти
А хто його запросив на зйомки?
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08.01.2022 19:22 Відповісти
дуй вчити географію
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08.01.2022 19:31 Відповісти
був у криму, не був - пох... усім цим пі@арасам треба заборонити в'їзд до вкраїни, незалежно від віку та статі.
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08.01.2022 19:46 Відповісти
Но всем то пофиг вот в чём дело. Незнание чегото не освобождает от ответственности.
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08.01.2022 20:26 Відповісти
За Географию - 2. Через 3 года приходи на пересдачу =)
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08.01.2022 20:40 Відповісти
В 34 роки мав би знати, неосвічене створіння.
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08.01.2022 20:46 Відповісти
Має таке іудове українське призвеще, значить батьків- дідів українців, і так зневажає свій рід і землю свого роду. Не буде таким потворам вдачі і щастя. Діди з того світу клянуть.
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08.01.2022 22:00 Відповісти
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08.01.2022 22:30 Відповісти
Незрозуміло, як це можна взагалі запрошувати росіян на зйомки в Україну! Тобто дозволяють їм заробляти гроші у нас та забирати робочі місця у наших акторів.
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09.01.2022 00:47 Відповісти
А гниду басту, когда пинком под зад на рашку будут отправлять? или ермак_Козырь_Михайлов_Лолита запретил депортировать брата по духу ?
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09.01.2022 07:02 Відповісти
у нас своїх гарних акторів достатньо. Навіщо цього покидька сюди покликали? І хто покликав?
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11.01.2022 19:43 Відповісти
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