"Я не знаю географию Украины": Російський актор Чепуренко, який брав участь у зйомках в окупованому Криму, отримав заборону в’їзду. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Прикордонники заборонили в'їзд в Україну на найближчі три роки російському актору, який прямував до України на зйомки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що 34-річний росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу.

В ході бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові.

Громадянин РФ також зазначив, що прямував до України на зйомки.

За порушення норм українського законодавства громадянина РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом.

За даними ЗМІ, мова йде про російського актора В’ячеслава Чепурченка, який брав участь у зйомках серіалу "Гурзуф" в окупованому Криму.

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