У Києві вшановують загиблих у авіакатастрофі рейсу МАУ в Ірані два роки тому. ФОТОрепортаж

У столичному парку "Вербовий гай" на Дніпровській набережній відбувається офіційне вшанування пам'яті загиблих два роки тому в Тегерані пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Жертв цієї авіакатастрофи вшанували хвилиною мовчання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це важкий день для усіх нас. Роки не полегшують біль ані родичів загиблих, ані друзів, ані компанії. Це день співчуття усім родичам загиблих", - сказав президент МАУ Євген Дихне.

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Перший заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков висловив сподівання на те, що найближчим часом правда таки буде встановлена, і ті трагічні події будуть оцінені належним чином нашою країною та світом. "Щирі співчуття вам та віри у майбутнє", - сказав він.

"Україна не вимагає у цій сфері нічого надзвичайного. Ми хочемо двох простих речей: правди та справедливості. Правду про те, що ж насправді відбулося у той день два роки тому. І справедливості покарання винних та компенсації потерпілим. На жаль, єдині, хто зараз не висловлює бажання отримати правду та справедливість, — це сторона, яка вчинила цей злочин. Ми будемо йти до правди та справедливості разом. Це дуже добре, коли родини, авіакомпанія, держава в особі усіх причетних до цієї справи органів йдуть одним шляхом разом. Це важливо", - сказав заступник генерального прокурора Максим Якубовський.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, під час переговорів з іранською стороною Україна завжди намагалася довести те, що справедливість не продається, що цей випадок - не про гроші. "Ті, хто вчинив цей страшний злочин, мають за це відповісти, а ви, близькі та родичі загиблих, увесь український народ, маєте отримати справедливість. Я впевнений, скільки б сил та часу це не вартувало нам, уряду України, нашим найближчим міжнародним партнерам, ми йшли і далі будемо йти цим шляхом. Скільки б не намагалися розвести нас по різних кутках, розколоти, ми були та є одним фронтом заради справедливості", - сказав він.

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Небайдужі громадяни несуть квіти та ставлять лампадки до встановленого минулого року сірого гранітного каменю з назвою рейсу в парку "Вербовий гай". Цього року навколо цього облаштували сквер та висадили символічно 176 дерев. Тут лунає сумна музика.

Участь в офіційних заходах беруть рідні та члени сімей загиблих членів екіпажу та пасажирів рейсу PS752, представники авіакомпанії МАУ, співробітники міністерств і відомств, закордонних представництв, посольства та консульства держав, чиї громадяни стали жертвами трагічної загибелі цього рейсу.































Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.