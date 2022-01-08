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В Харкові під час руху зайнявся трамвай, горіла кабіна водія та салон, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові під час руху загорівся трамвай. Водій викликав рятувальників та не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Під час руху трамваю за маршрутом №23, зайнялась кабіна водія та частково салон. Водій зупинився та викликав рятувальників. Нащастя пасажирів в салоні не було.

 На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала близько 15 кв.м.

Бійці ДСНС локалізували пожежу о 01:59 і ліквідували її о 03:02.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі коротке замикання електропечі кабіни водія.

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В Харкові під час руху зайнявся трамвай, горіла кабіна водія та салон, - ДСНС 01
В Харкові під час руху зайнявся трамвай, горіла кабіна водія та салон, - ДСНС 02
В Харкові під час руху зайнявся трамвай, горіла кабіна водія та салон, - ДСНС 03

Автор: 

пожежа (4330) трамвай (236) Харків (5605) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+7
Зато самий кращий туалЄт в Україні у пакьЄ горькАвА...
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08.01.2022 16:34
+5
Горіла трамвая палала
В гробу Гепа плакала
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08.01.2022 16:29
+4
Це Петро з-за кордону організував! Адназначно! Так, буба?!
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08.01.2022 16:14
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Я більше десяти років був в Харкові, то вже тоді абсолютно всі трамваї були металобрухтом, один одного волочили по рейках, уявляю яка тепер там жопа
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08.01.2022 15:57 Відповісти
Зато самий кращий туалЄт в Україні у пакьЄ горькАвА...
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08.01.2022 16:34 Відповісти
Нет в Зоопарке! Но туда тебя не пустят! Только харьковчан!
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08.01.2022 16:37 Відповісти
Пустят, но только за деньги... Ну или идентификационный код у харьковчанина возьмёшь.
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08.01.2022 16:57 Відповісти
За деньги (официально) ещё не пускают да и не достроили его ещё!
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08.01.2022 17:03 Відповісти
Там купил Гепа списанные в Чехии те ещё норм а так да металлолом!
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08.01.2022 16:39 Відповісти
Це Петро з-за кордону організував! Адназначно! Так, буба?!
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08.01.2022 16:14 Відповісти
Горіла трамвая палала
В гробу Гепа плакала
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08.01.2022 16:29 Відповісти
а у пожeжникiв тeж тeпeр бодi-кам є? круто!
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08.01.2022 16:35 Відповісти
Быдловчане заслужили эти гадюшники не рэльсах.
Сайт ЦВК за все 30 лет это подтвердит.
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08.01.2022 16:47 Відповісти
Харьковский Рынок Барабашова крупнейший в Европе...а транспорт самый крутой в Мире,и не металлобрухт...Гепа с Допой знали шо строють...
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08.01.2022 17:03 Відповісти
Тролейбусы да заменили неплохие ЛАЗ. Автобусы турецкие норм а вот трамваи полный отстой!
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08.01.2022 17:04 Відповісти
В Лесопарке бегает швейцарский Stadler. Обещают в этом году запустить производство таких трамвайчиков.Так что скоро похорошеем.)
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08.01.2022 17:21 Відповісти
Эти трамваи еще Шурика из "Операции Ы"57 лет назад возили, ..Им давно место в музеях ,а не на линиях..
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08.01.2022 17:09 Відповісти
Гепа з того світу трамвайним трешем пробавляєцця. Шоб не забували.
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08.01.2022 17:16 Відповісти
а у водителя обнаружили 365 промилле
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08.01.2022 17:30 Відповісти
Сам трамвай не горів, горіла лише кабіна і салон.
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08.01.2022 17:40 Відповісти
Там по разному конечно, но на вскидку этим вагонам примерно от 40 до 50 лет запросто. Это ещё при раннем бровеносце стали поступать эти модели в город. Для тех лет конечно были очень удобные, быстрые, обзорные, много свободного места. И по 3 вагона ходили.
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08.01.2022 21:05 Відповісти
Подумаєш, тим трамваям по 30 - 40 років, вони ще 20 років пропрацюють
Цікаво що від продажу талонів і електроних квитків і реклами поступають непогані грощі, а персоналу Електротрансу затримують зарплатню.
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08.01.2022 22:06 Відповісти
 
 