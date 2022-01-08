В Харкові під час руху зайнявся трамвай, горіла кабіна водія та салон, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові під час руху загорівся трамвай. Водій викликав рятувальників та не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Під час руху трамваю за маршрутом №23, зайнялась кабіна водія та частково салон. Водій зупинився та викликав рятувальників. Нащастя пасажирів в салоні не було.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала близько 15 кв.м.

Бійці ДСНС локалізували пожежу о 01:59 і ліквідували її о 03:02.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі коротке замикання електропечі кабіни водія.

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