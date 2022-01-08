В Харкові під час руху зайнявся трамвай, горіла кабіна водія та салон, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Харкові під час руху загорівся трамвай. Водій викликав рятувальників та не постраждав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Під час руху трамваю за маршрутом №23, зайнялась кабіна водія та частково салон. Водій зупинився та викликав рятувальників. Нащастя пасажирів в салоні не було.
На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала близько 15 кв.м.
Бійці ДСНС локалізували пожежу о 01:59 і ліквідували її о 03:02.
Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі коротке замикання електропечі кабіни водія.
Топ коментарі
+7 Злий Грицько
показати весь коментар08.01.2022 16:34
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.01.2022 16:29
+4 marusia klimova
показати весь коментар08.01.2022 16:14
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В гробу Гепа плакала
Сайт ЦВК за все 30 лет это подтвердит.
Цікаво що від продажу талонів і електроних квитків і реклами поступають непогані грощі, а персоналу Електротрансу затримують зарплатню.