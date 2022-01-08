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Російський літак згорів та розпався на частини в Китаї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літак загорівся в китайському аеропорту Ханчжоу під час буксирування для вильоту до Новосибірська.

Про це повідомляють китайські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Йдеться про вантажний літак російської транспортної авіакомпанії "Авіастар-Ту". Під час загоряння на його борту було вісім членів екіпажу. Усім їм далося врятуватися. З полум'ям вдалося впоратися не одразу. Літак отримав суттєві пошкодження фюзеляжу і фактично розвалився на дві частини.

За даними ЗМІ, інцидент трапився під час буксирування літака для вильоту до російського Новосибірська. На його борту нібито було 20 тонн вантажів і 26 тонн авіаційного палива.

Дивіться: У російських стратегічних бомбардувальниках Ту-160 для розрахунків польоту використовують штурманські лінійки. ФОТО

ЗМІ пишуть, що літак використовувався для доставки посилок із Китаю.

Що спричинило пожежу, встановлюють експерти.

Відео: FSX Aviation.

Автор: 

Китай (4600) пожежа (4330) росія (65191) літак (2903)


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Топ коментарі
+67
ну что ж не борт с кацапии в Казахстан со- псковскими гиенами...
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08.01.2022 19:55
+59
Хунта ставить "Лайк"
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08.01.2022 19:56
+44
Быстро, надежно и без хлопот
Вас похоронит Аэрофлот.
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08.01.2022 20:35
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ну что ж не борт с кацапии в Казахстан со- псковскими гиенами...
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08.01.2022 19:55 Відповісти
Уже не борт с кацапии в Казахстан со- псковскими гиенами...
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08.01.2022 19:57 Відповісти
Ещё шикарнее выглядело бы следующее объявление:

"Россия сгорела и распалась на части, которые были тут же подобраны Китаем."
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09.01.2022 00:43 Відповісти
Ту-104 - хорошой самолет !
Ту-104 - никогда не подведет...

Ту-204 тоже хороший самолет,
Ту-204 тоже упадет...

летайте Аэрофлотом!

привет рукожопым авиасторителям кацапии !
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08.01.2022 20:28 Відповісти
Быстро, надежно и без хлопот
Вас похоронит Аэрофлот.
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08.01.2022 20:35 Відповісти
"потому что фирма Ту выпускает ***** !"
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08.01.2022 20:51 Відповісти
Самолёт тупо сделан фирмой ТУПОлев.
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08.01.2022 21:50 Відповісти
Не надо гробов,
не надо крестов,
ТУ-104,
Самый лучший самолёт... =)
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08.01.2022 21:00 Відповісти
красава!!!!!!!!
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08.01.2022 21:55 Відповісти
Хунта ставить "Лайк"
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08.01.2022 19:56 Відповісти
Я,перший
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08.01.2022 19:58 Відповісти
На жаль ні. Нема загиблих, значить не катастрофа. А так хотілось відкрити рахунок.
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08.01.2022 20:01 Відповісти
Проте відкритий рахунок по парашним аналоговнєтам, дай Бог не останній
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08.01.2022 20:12 Відповісти
Боже,допоможи,їм усім, Згоріти на взльоті
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08.01.2022 19:57 Відповісти
Отличная новость! Плохо только, что все спаслись и ни один москаль не пострадал(((
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08.01.2022 19:57 Відповісти
в китае парашный самолёт у бульбохуйла в минске мост на немиге. хорошее начало года для новофашистов. будем подождать, чем поддержат флешмоб ормяне )
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08.01.2022 19:57 Відповісти
Самоспаленням?
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08.01.2022 20:00 Відповісти
Енот курил.
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08.01.2022 20:10 Відповісти
Палить, рік тільки розпочався і "вот опять". Оптимістичний початок.
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08.01.2022 21:36 Відповісти
они уже спалились на века )) теперь только самокастрация им поможет ))
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08.01.2022 20:39 Відповісти
https://t.me/ATN_BTRC/49255 https://t.me/ATN_BTRC/49255


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08.01.2022 20:32 Відповісти
токо искры посыпались ))
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08.01.2022 20:37 Відповісти
Відео біднувате. Тема с-к не розкрита.
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08.01.2022 19:58 Відповісти
та и хвост с ним
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08.01.2022 19:58 Відповісти
Непогано , але це не зовсім те...Потрібно щоб впав, можна декілька, навіть, з десантом.....Спасибі!
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08.01.2022 20:01 Відповісти
Если бы он не сгорел его бы сожгли бы бандеровцы с солдатами НАТО! МНОГОХОДОВОЧКА!
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08.01.2022 20:02 Відповісти
И вообще не скрепно покупать товары у узкоглазых геев, надо свои покупать из скрепной бересты!
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08.01.2022 20:04 Відповісти
Яка шокуюча новина....
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08.01.2022 20:04 Відповісти
тушка такое же гавно как и сушка
рукожопы
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08.01.2022 20:07 Відповісти
Открыли счет в 2022. Или этот не засчитывается, бо на земле сгорел?
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08.01.2022 20:07 Відповісти
а де єнот?
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08.01.2022 20:09 Відповісти
Отдыхают оне. После праздников.
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08.01.2022 20:13 Відповісти
ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ.
СЧЁТ ОТКРЫТ.
РЕКОРД 2021 ГОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОБИТ!
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08.01.2022 20:09 Відповісти
Перший вже був гвинтокрил з трупом .
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08.01.2022 20:47 Відповісти
Я щось пропустив?
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08.01.2022 21:53 Відповісти
*****,наш, родімий дом
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08.01.2022 20:10 Відповісти
санта існує...
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08.01.2022 20:10 Відповісти
Сльозы!, Сльозы счастья, мешают мне писать!!))
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08.01.2022 20:13 Відповісти
А ось i я:
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08.01.2022 20:16 Відповісти
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08.01.2022 20:16 Відповісти
Врятований екіпаж?
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08.01.2022 21:32 Відповісти
Ага, стюардессы.
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09.01.2022 17:28 Відповісти
Жаль, шо из руснявых никто не окопытился.
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08.01.2022 20:18 Відповісти
хоч одна добра новина
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08.01.2022 20:20 Відповісти
Жаль що розвалився не над Новосибірськом і не звалився кацапам на голови.
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08.01.2022 20:21 Відповісти
чому перед фразою ≪усім їм вдалося врятуватися≫ немає прислівникової сполуки НА ЖАЛЬ ???
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08.01.2022 20:21 Відповісти
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08.01.2022 20:21 Відповісти
Вспыхнул, топливо потратив,
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло чесали чердаки....
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08.01.2022 20:23 Відповісти
пєрдакі)))
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08.01.2022 20:28 Відповісти
Вспыхнул, топливо потратив,
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло тушили пердаки....
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08.01.2022 20:33 Відповісти
браво!!!
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08.01.2022 22:08 Відповісти
Дякую за підказку.
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08.01.2022 22:27 Відповісти
ржу, пасиб.
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08.01.2022 21:59 Відповісти
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08.01.2022 20:28 Відповісти
Пора захеровой "Лебединое озеро" плясать!
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08.01.2022 21:14 Відповісти
)
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08.01.2022 22:01 Відповісти
1-0 в пользу Вейншории. Болею за нее!
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08.01.2022 20:29 Відповісти
Может, склеить "Моментом"?
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08.01.2022 20:29 Відповісти
Синьою ізолентою зах*ярити, і збсь буде.

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08.01.2022 20:34 Відповісти
синей изолентой...
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08.01.2022 20:34 Відповісти
- Пацаны, у кого есть синяя изолента?
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08.01.2022 20:35 Відповісти
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08.01.2022 20:39 Відповісти
Это китайцы аленям за спутник?
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08.01.2022 20:30 Відповісти
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08.01.2022 20:31 Відповісти
Під час загоряння на його борту було вісім членів екіпажу. Усім їм вдалося врятуватися.

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08.01.2022 20:31 Відповісти
Это ценные кадры. Им еще кацопердолеты херачить и херачить.
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08.01.2022 20:36 Відповісти
Усім їм вдалося тимчасово врятуватися.
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08.01.2022 20:37 Відповісти
Якщо літаки вилітали і ПАДали,то січас даже виїхати самостійно НЕ можуть?🧐Хм.,і це Є Добре 👍. P S. Ох і скотиняка Я Така😠
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08.01.2022 20:41 Відповісти
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08.01.2022 20:47 Відповісти
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08.01.2022 20:48 Відповісти
перший пішов
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08.01.2022 20:50 Відповісти
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08.01.2022 20:59 Відповісти
Хай так само горить та розпадеться фєдєрашка…
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08.01.2022 20:59 Відповісти

Головне якість .
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08.01.2022 21:02 Відповісти
К сожалению транспортный 😒
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08.01.2022 21:08 Відповісти
кацапские рыбаки не дождутся снастей и халявной лески с алиэкспрес, а значит окуни не пострадают
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08.01.2022 21:10 Відповісти
20 тон посилок з "Алі Експресу"!! Коту під хвіст!!! Кацапські КБ, не отримавши ці посилки залишать кацапський оборонпром без чергових вундервафель!!!
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08.01.2022 21:13 Відповісти
Рахунок відкритий... рік тільки но розпочався... браво!
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08.01.2022 21:19 Відповісти
кто-то с цапчиков посылок с камерами-брелками с алишника не дождется
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08.01.2022 21:28 Відповісти
Это ж как самолёт не хотел лететь в Россию -
опять эта щербатая полоса, этот разбодяженный керосин,
пьяные морды механиков, и вездесущий мат, от которого
нержавейка и дюраль покрываются коррозией.
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08.01.2022 21:54 Відповісти
спасибо за коменты! давно так не ржал. Вы лучшие!
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08.01.2022 22:04 Відповісти
Ех...пощастило козлоросам
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08.01.2022 22:18 Відповісти
Самолёт от фирмы Ту развалился на лету. Потому что фирма Ту, выпускает ху*ту=))
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08.01.2022 23:20 Відповісти
И хер с ним...
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08.01.2022 23:23 Відповісти
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09.01.2022 01:19 Відповісти
оптимус ватанский в обратном порядке роскревушка
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09.01.2022 02:23 Відповісти
«Никогда такого не было, и вот опять»
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09.01.2022 03:18 Відповісти
забыли перед полетом крестный ход замутить. и гундяевской мочей окропить, вот и результат.
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09.01.2022 07:11 Відповісти
Скоростной, военный, черный,
Современный, двухмоторный
Самолет - стальная снасть -
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.
Александр Твардовский "Василий Теркин"
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09.01.2022 07:16 Відповісти
Это что ж такое надо было по-кацапски экономно контрабандить....

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09.01.2022 07:17 Відповісти
Скоро вся роSSия будет так гореть!
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09.01.2022 07:24 Відповісти
І чого ж так поспішили, при посадці треба було б.
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09.01.2022 08:26 Відповісти
От не завершена ця пригода !
Паливо не вибухнуло, москалі вилізли ...
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09.01.2022 08:46 Відповісти
У россиян не так много способов выбраться из страны и остаться там. Авиация, космонавтика... Вот и крутятся, кто как может. Сортиры на МКС чистят, самолёты свои распиливают лобзиком - что угодно, лишь бы не домой, не в гавань.
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09.01.2022 14:06 Відповісти
аналоговнет зашкварился=) Ничего нового
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09.01.2022 21:45 Відповісти
побольше бы кацапских самолетов горело, разбивалось, распадалось... а в конце концов как можно скорее распалась расия...
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10.01.2022 07:23 Відповісти
 
 