Російський літак згорів та розпався на частини в Китаї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Літак загорівся в китайському аеропорту Ханчжоу під час буксирування для вильоту до Новосибірська.
Про це повідомляють китайські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Йдеться про вантажний літак російської транспортної авіакомпанії "Авіастар-Ту". Під час загоряння на його борту було вісім членів екіпажу. Усім їм далося врятуватися. З полум'ям вдалося впоратися не одразу. Літак отримав суттєві пошкодження фюзеляжу і фактично розвалився на дві частини.
За даними ЗМІ, інцидент трапився під час буксирування літака для вильоту до російського Новосибірська. На його борту нібито було 20 тонн вантажів і 26 тонн авіаційного палива.
ЗМІ пишуть, що літак використовувався для доставки посилок із Китаю.
Що спричинило пожежу, встановлюють експерти.
Відео: FSX Aviation.
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"Россия сгорела и распалась на части, которые были тут же подобраны Китаем."
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зло чесали чердаки....
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло тушили пердаки....
Головне якість .
опять эта щербатая полоса, этот разбодяженный керосин,
пьяные морды механиков, и вездесущий мат, от которого
нержавейка и дюраль покрываются коррозией.
Современный, двухмоторный
Самолет - стальная снасть -
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.
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