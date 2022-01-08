Російський літак згорів та розпався на частини в Китаї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літак загорівся в китайському аеропорту Ханчжоу під час буксирування для вильоту до Новосибірська.

Про це повідомляють китайські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Йдеться про вантажний літак російської транспортної авіакомпанії "Авіастар-Ту". Під час загоряння на його борту було вісім членів екіпажу. Усім їм далося врятуватися. З полум'ям вдалося впоратися не одразу. Літак отримав суттєві пошкодження фюзеляжу і фактично розвалився на дві частини.

За даними ЗМІ, інцидент трапився під час буксирування літака для вильоту до російського Новосибірська. На його борту нібито було 20 тонн вантажів і 26 тонн авіаційного палива.

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ЗМІ пишуть, що літак використовувався для доставки посилок із Китаю.

Що спричинило пожежу, встановлюють експерти.

Відео: FSX Aviation.