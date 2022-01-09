Колишнього бійця батальйону "Айдар" Євгена Городнічука (Гриця), який помер у 35 років, поховали на Харківщині. ФОТОрепортаж
8 січня, у місті Лозова Харківської області відбулася церемонія прощання з Євгеном Валерійовичем Городнічуком (позивний Гриць), 12.05.1986 року народження, активним учасником Революції Гідності, учасником АТО (доброволець 2-ї роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар"), який помер 6 січня внаслідок зупинки серця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці журналіста Олександра Шульги.
"Сьогодні у Лозовій на Харківщині попрощалися зі справжнім воїном і українцем Євгеном Городнічуком. Життя 35-річного ветерана російсько-української війни, бійця батальйону "Айдар" обірвалося 6 січня... Провести в останню путь "Гриця" приїхали його побратими - зокрема, колишній ротний командир Ігор Лапін ("Зола"). Відспівував спочилого героя священник УГКЦ Андрій Насінник. Біографічна довідка: "Євген Городничук народився 12 травня 1986 року в Лозовій. Працював помічником машиніста тепловоза на залізниці. Був в.о голови міської організації ВО "Свобода", членом історичного клубу "Холодний Яр". Учасник Революції Гідності. Учасник АТО, доброволець 2-ї роти батальйону "Айдар". Звільняв Лутугине. 5 серпня 2014 року в бою на Вергунському роз’їзді в передмісті Луганська отримав осколкове поранення у хребет і ногу. Після цього переніс кілька операцій, отримав 2-гу групу інвалідності. Тривалий час лікувався в Луцьку..."" - зазначється у повідомленні.
5 серпня 2014 року, у бою на Вергунському роз'їзді передмістя Луганська Євген Городнічук дістав осколкове поранення у хребет і ногу. Після цього переніс три операції, отримав 2 групу інвалідності. Вийшов на роботу, але навколо гвинтів, вставлених під час операції у хребет, почалися резорбція кісткової тканини й омертвіння навколишніх тканин. Виник остеомієліт, який ускладнився свищем і заднім спондиладезом. З лютого 2015 року постійно турбували гнійні виділення. 24 грудня 2015 року переніс четверту операцію. Після того постійно проходив реабілітацію.
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Як йому, видно, було важко хворіти. Дуже, дуже жаль, вічного тобі життя в Іншому Світі.
Герою Слава !