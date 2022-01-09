Акція "Скажи Путіну НІ!" відбулась на Михайлівській площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 січня на Михайлівській площі в Києві відбулась акція "Скажи Путіну НІ!/Say NO to Putin".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

"На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду", - кажуть організатори акції.

Як повідомляється, українці по цілому світу вийшли сьогодні на вулиці, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати "ні" Путіну та його імперській політиці.

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"Диктатор хоче силою відновити СРСР. Це треба зупинити. Компроміси з Путіним - неприпустимі. Ми не приймемо ультиматуми Кремля і те саме закликаємо зробити Захід. Як би не пройшли переговори, українці чинитимуть опір російським окупантам", - кажуть активісти.







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