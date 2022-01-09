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Акція "Скажи Путіну НІ!" відбулась на Михайлівській площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 січня на Михайлівській площі в Києві відбулась акція "Скажи Путіну НІ!/Say NO to Putin".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

"На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду", - кажуть організатори акції.

Як повідомляється, українці по цілому світу вийшли сьогодні на вулиці, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати "ні" Путіну та його імперській політиці.

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"Диктатор хоче силою відновити СРСР. Це треба зупинити. Компроміси з Путіним - неприпустимі. Ми не приймемо ультиматуми Кремля і те саме закликаємо зробити Захід. Як би не пройшли переговори, українці чинитимуть опір російським окупантам", - кажуть активісти.

Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 01
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 02
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 03

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Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 04
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 05
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 06
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 07
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 08
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 09
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 10
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 11
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 12
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 13
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 14
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 15
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 16Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 17
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 18
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 19
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 20
Акція Скажи Путіну НІ! відбулась на Михайлівській площі в Києві 21

ФОТО та ВІДЕО - Олег Богачук

акція (1455) Київ (19469) путін володимир (23821) росія (65191)


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Топ коментарі
+38
Никакие слова агрессора не остановят - только дела.
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09.01.2022 13:05
+35
по старій системі.

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09.01.2022 13:16
+29
Петро Порошенко заявив, що випади Зеленського проти нього - це справа лікарів з Феофанії.
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09.01.2022 13:10
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Никакие слова агрессора не остановят - только дела.
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09.01.2022 13:05 Відповісти
нам в першу чергу потрібно зупиняти намагання капітуляції ЄрЗе
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09.01.2022 13:29 Відповісти
Надо, надо
Твёрдый дать ответ:
Солнечному миру -
Да! Да! Да!
Ядерному взрыву -
Нет! Нет! Нет!
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09.01.2022 14:08 Відповісти
***** плевать на мнение народа, не то что кучку правозащитников с их акциями. Требовать надо от украинских властей занять четкую позицию и осудить все что происходит в Казахстане, а так же предоставить политическое убежище преследуемым гражданам Казахстана.
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09.01.2022 14:11 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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09.01.2022 14:26 Відповісти
Язык русский - на 80% смесь
-----------------------

не "русский" (руський), а "российский" (московитский).
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09.01.2022 17:08 Відповісти
слово росия появилось после распада ссср! до этого была рсфср.
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10.01.2022 04:43 Відповісти
Вітя, а ти підданий медвичука, що написав тільки закінчення фамілії щоб не обідився?
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09.01.2022 13:24 Відповісти
Петро Порошенко заявив, що випади Зеленського проти нього - це справа лікарів з Феофанії.
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09.01.2022 13:10 Відповісти
Котик

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09.01.2022 13:14 Відповісти
по старій системі.

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09.01.2022 13:16 Відповісти
Справа проти Порошенка
- то є справа проти лікарів фєохванії, які визнають наркомана бубочку за дієздатне ,та ще й за людиноподібне! Нехай начуваюцця, падлюки! Недовго вам разом з зебенєй залишається! А Україна все одно є понад усе!
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09.01.2022 13:32 Відповісти
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09.01.2022 13:55 Відповісти
Лікувати зеленського будуть у Вінниці в "жовтому будинку".
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09.01.2022 15:40 Відповісти
кацап-пнх звідсіля.
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09.01.2022 13:15 Відповісти
Це не правильно.Потрібно казати,скажи москалям ні.По всіх каналах і змі,в нас кажуть путін,та й путін.Ви ж його звеличуєте і робите з нього над людину.Він просто фізично все би не охопив.Всім займаються,фсб,гру,начальники військових штабів і тд.Якщо просто замінити ***** нічого доброго для України не станеться.Всі інші покидьки залишаться на місцях.Крім того,рядові москалі хочуть воювати і вбивати.Почитайте їхні коментарі до тем про Казахстан.
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09.01.2022 13:13 Відповісти
Сказать "москалям ні" все равно что сказать "рабам нет". Потому что эти жители рабссеи существуют как настоящие рабы бункерфюрера и готовы всех вокруг себя убивать по его приказу.
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09.01.2022 13:21 Відповісти
Так,дійсно ,,зло не спить,, і в цьому можна впевнитись на сьогоднішніх цінниках в магазинах.Та тільки ***** тут ніпричому,у нас і своїх ********* вистачає яких ми стараємось не помічати.
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09.01.2022 13:17 Відповісти
Кажу "НІ"!!! Може почує.
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09.01.2022 13:18 Відповісти
Старий маразматік, скільки людей вбив, скільки горя в сім'ї приніс, як таких людей світ носить.
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09.01.2022 13:21 Відповісти
Класичний сценарій захоплення території Орденом, детально розписаний півстоліття тому братами Стругацькими у "Важко бути богом". І вже багато разів перевірений на "саюзніках" косорилії нею самою.
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09.01.2022 13:24 Відповісти
Интелегенское блаблабла.
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09.01.2022 13:29 Відповісти
Назар, а вы что сделали? Сидите на диване и созерцаете, попивая чай?
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09.01.2022 13:36 Відповісти
Поздно пить Боржоми, когда почки отлетели Украина была сдана Мордору в 2019 голосованием зебилов.
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09.01.2022 13:35 Відповісти
К чему этот неадекватный радующийся смайлик? ППЦ...
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09.01.2022 13:39 Відповісти
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09.01.2022 14:19 Відповісти
_Вот почему так: мне на тебя вообще наплевать, я о тебе вообще не думаю - а вот ты выискиваешь мои комменты дабы тиснуть свой жалкий смайлик? Ты этим лишь демонстрируешь раз за разом какое ты жалкое и примитивное чмо, тупица.
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09.01.2022 14:26 Відповісти
Спасибо вам , тем которые вышли против кровавого убийцы ПУ
Огромное Спасибо!
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09.01.2022 13:38 Відповісти
Как то,вообще нет желания ему шо то говорить.Говорить с ним,это его признавать.А для меня он никто и звать его ни как....пустое место
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09.01.2022 13:38 Відповісти
Спасибо Вам за неравнодушие к судьбе своей Родины. Пусть вас мало , но за вами ПРАВДА и высшая справедливость, которая обязательно свершится в отношении этой мрази, поднявшей руку на Украину и ее народ!
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09.01.2022 13:45 Відповісти
лучше всего говорят "Путіну ні" РСЗО Вільха та Нептун.
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09.01.2022 13:49 Відповісти
Ви, говорите дуже вірно, але наше керівництво агенти фсб і зрадники, а насєлєніє, тупе ватне бидло, яке за миску баланди продасть все:свободу, честь і совість,на жаль...
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09.01.2022 14:52 Відповісти
за 1000 грн населення згідно ставити на собі медичні досліди. Резус-макака у той же час коштує до 50к долларів.
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10.01.2022 13:16 Відповісти
https://newsua.one/news-soc/59706-u-kievi-nyu-iorku-ta-chikago-sogodni-vidbudutsya-akcii-.html Окрім як у Києві, сьогодні відбудуться акції "Скажи Путіну Ні" в Нью-Йорку та Чикаго
Акції відбудуться і у США. У Чикаго - о 15:00 (місце - Water Tower, Michigan Avenue), а у Нью-Йорку - о 14:00 (Union Square Park).
Активісти закликали усіх організовувати аналогічні заходи на місцях з гаслами "SayNOtoPutin" і "UkrainiansWillResist" - "Скажи Путіну НІ" і "Українці чинитимуть опір".
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09.01.2022 13:51 Відповісти
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09.01.2022 14:06 Відповісти
шкода але ліцо бе3 гріма правда
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09.01.2022 14:17 Відповісти
А "найвеличніший" тим часом відпочиває після довгоі новорічноі промови , хоча смаме він несе відповідальність за тещо відбуваєтся .
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09.01.2022 14:51 Відповісти
Воно ж дебільне! З кого питати?! Передоз та й кінці в воду! А беня та дєрьмак на рашку!
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09.01.2022 15:52 Відповісти
Так Путлєр "клав" ,"кладе " і буде "класти " на всі ваші "акції".
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09.01.2022 17:09 Відповісти
_Ну, бывают ведь и хорошие акции: к примеру акции по ликвидации особо опасных военных преступников. Но, увы, Западом рулят сплошь безответственные слизняки и тупицы.
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09.01.2022 17:31 Відповісти
Більш рабської назви заходу ніж "Скажи Путіну НІ!" вигадати важко.
Україну уб'є супер-толерантність укра̀інцеф.
"Здохни, курва кремлівська!" звучить набагато ліричніше.
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09.01.2022 19:34 Відповісти
 
 