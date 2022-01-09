Акція "Скажи Путіну НІ!" відбулась на Михайлівській площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 січня на Михайлівській площі в Києві відбулась акція "Скажи Путіну НІ!/Say NO to Putin".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
"На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду", - кажуть організатори акції.
Як повідомляється, українці по цілому світу вийшли сьогодні на вулиці, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати "ні" Путіну та його імперській політиці.
"Диктатор хоче силою відновити СРСР. Це треба зупинити. Компроміси з Путіним - неприпустимі. Ми не приймемо ультиматуми Кремля і те саме закликаємо зробити Захід. Як би не пройшли переговори, українці чинитимуть опір російським окупантам", - кажуть активісти.
ФОТО та ВІДЕО - Олег Богачук
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Твёрдый дать ответ:
Солнечному миру -
Да! Да! Да!
Ядерному взрыву -
Нет! Нет! Нет!
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не "русский" (руський), а "российский" (московитский).
- то є справа проти лікарів фєохванії, які визнають наркомана бубочку за дієздатне ,та ще й за людиноподібне! Нехай начуваюцця, падлюки! Недовго вам разом з зебенєй залишається! А Україна все одно є понад усе!
Огромное Спасибо!
Акції відбудуться і у США. У Чикаго - о 15:00 (місце - Water Tower, Michigan Avenue), а у Нью-Йорку - о 14:00 (Union Square Park).
Активісти закликали усіх організовувати аналогічні заходи на місцях з гаслами "SayNOtoPutin" і "UkrainiansWillResist" - "Скажи Путіну НІ" і "Українці чинитимуть опір".
Україну уб'є супер-толерантність укра̀інцеф.
"Здохни, курва кремлівська!" звучить набагато ліричніше.