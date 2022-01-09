Рейсовий автобус потрапив у ДТП з легковиком на Львівщині - травмовано 7 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

9 січня стало відомо, що поблизу с.Новий Став Львівського району відбулось зіткнення рейсового автобусу "Еталон" та легкового автомобіля "Mazda 5".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"До місця події було направлено рятувальників 18-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Камянка-Бузька, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Львівській області та оперативну групу Львівського районного управління.

Внаслідок зіткнення деформованими конструкціями автомобіля "Mazda 5" було затиснено пасажирку та водія. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували пасажирку та водія. Також, на задньому сидінні легкового автомобіля "Mazda 5", знаходився хлопчик, який внаслідок ДТП, за інформацією медиків отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку. Потерпілих з травмами різного ступеня важкості та дитину було госпіталізовано в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги м. Львова", - відзначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авто злетіло з дороги та проломило дах будинку на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

В ДСНС підкреслили, що рейсовий автобус слідував за маршрутом Радехів-Львів. На момент зіткнення в автобусі перебувало 8 пасажирів. Внаслідок зіткнення, травмувався водій, якого було госпіталізовано. Крім того в рейсовому автобусі, травми отримали 3 пасажирів, які після огляду медиків від госпіталізації відмовились.

З метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторні батареї в рейсовому автобусі та в легковому автомобілі. До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причини події з’ясовують правоохоронні органи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маршрутка зіткнулась із вантажівкою на Львівщині: 7 людей постраждали. ФОТО





