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"Я - ворог": популярного російського тіктокера Мілохіна не пустили в Україну. ФОТО

20-річний російський тіктокер Даня Мілохін, у якого більше 16 мільйонів фоловерів вирішив відвідати Україну, щоб погуляти. Українські прикордонники не пропустили його в нашу країну і відправили назад до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми прилетіли до Києва, нас тримають у полоні. Чуваки, мене не впустили. Я - ворог. Нас назад розгорнули", - поділився Мілохін в інста-сторіз.

Пізніше блогер поділився фотографією з літака і зазначив, що готовий стати президентом Російської Федерації.

Я - ворог: популярного російського тіктокера Мілохіна не пустили в Україну 01
Я - ворог: популярного російського тіктокера Мілохіна не пустили в Україну 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не знаю географию Украины": Російський актор Чепуренко, який брав участь у зйомках в окупованому Криму, отримав заборону в’їзду. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

"Від кого ж ти біжиш, Даню? Від себе не втекти", "Не треба такого президента", "Бос молокосос", "Не дай Боже", "Ну, до цього далеко тобі", - пишуть фоловери в коментарях.

У коментарях під новим фото тіктокера його фоловери обговорюють причину, через яку його не пустили в Україну:

Я - ворог: популярного російського тіктокера Мілохіна не пустили в Україну 03

Даня Мілохін - російський тіктокер, реп-виконавець, музикант і відеоблогер. У жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на 6-е місце свого першого в історії списку найбільш високооплачуваних тіктокерів.

У 16 років він пристрастився до наркотиків, пізніше залежність йому вдалося побороти.

17 вересня 2020 року вийшов кліп на пісню "Дико тусим", яку Мілохін записав разом з Миколою Басковим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські тіктокери запустили флешмоб: співають пісню "Батько наш Бандера". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6001) заборона (1454) росія (65301) TikTok (91)


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Топ коментарі
+70
Как будто коксом им тут намазано... Едут и едут
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09.01.2022 15:50
+69
А на біса він тут здався.Нехай тіктокає в себе на параші.ПТН-ПНХ.
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09.01.2022 15:51
+61
Вері Гуд!
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09.01.2022 15:49
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В Чечне погулять не хочет ?
А в Сирии ?
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09.01.2022 17:34 Відповісти
погулял ?
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09.01.2022 17:34 Відповісти
Прослухав «діка тусім». Щоб ви знали-кацапи копіюють все. Абсолютно все. Ритм, текст-таке враження що вже десь чув.
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09.01.2022 17:36 Відповісти
А потом он скажет 16 миллионам придурков, что мы таки одиннарот.
А теперь они зарубят на носу, что он для нас враг.
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09.01.2022 17:44 Відповісти
Скучают...
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09.01.2022 17:47 Відповісти
А может он ехал к Зеленскаму поделиться опытом, как поборол зависимость от наркотиков.
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09.01.2022 18:01 Відповісти
таких инфокацапов можно запускать только после того, как они на камеру признают, что Крым оккупирован и извинятся за действия своих властей.
также должна быть платная виза, деньги с которой направить на закупку ударных беспилотников.
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09.01.2022 18:11 Відповісти
очередной дурачок приехал за хайпом?
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09.01.2022 18:13 Відповісти
Ничего страшного
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09.01.2022 18:21 Відповісти
В Казахстан пускай едет, где их ***** зачистку ведёт, будет ему стрим и экстрим, нечего по мирному Киеву шляться.
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09.01.2022 20:08 Відповісти
Гуляй в Саратове Ваня!😂😂😂
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09.01.2022 18:23 Відповісти
Урюпинск- то же, город
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10.01.2022 01:14 Відповісти
Урюпинск таки да...обзавидуешься просто))
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10.01.2022 13:24 Відповісти
Очередной кумир долб.бов? Мир потихоньку сходит с ума... Что полезного для общества (если сравнивать даже с обычным врачом, учителем, инженером) делают подобные существа?
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09.01.2022 18:30 Відповісти
У него и ему подобным такая же "полезная" функция как у глистов в организме.
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09.01.2022 22:13 Відповісти
а чего басту байстрюка пустили він теж нюхає і любить хлопчиків і в Крим регулярно їздив мабуть він пердаку дає той тоже нетрадиційний
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09.01.2022 18:38 Відповісти
Не надо путать знакомых преЗЕдента с остальными...
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09.01.2022 18:55 Відповісти
Разврат из московии, депортировать в днр
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09.01.2022 18:46 Відповісти
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09.01.2022 18:54 Відповісти
😁 а Слава КПСС вообще не человек!
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09.01.2022 22:15 Відповісти
Пацик шарить.
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09.01.2022 19:28 Відповісти
дебіл припхався хайпанути. пустили б - він би або гімно на Хрещатику почав жерти, або дупою з вікна готелю крутити - і знімати це для вивалювання в тік-ток. Не пустили - теж контент, можна якусь маячню в соц.мережах писати, жертвою себе виставляти.

І так, і так двіж.

Правильно кажуть - треба в цих тварюк тавро посеред лоба ставити розпеченим залізом - тоді перестануть пхатися до нас. Бо косметична операція по виведенню буде коштувати значно дорожче за білети на літак до Києва.
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09.01.2022 19:31 Відповісти
Походу малолєток без дорослих не впускають.
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09.01.2022 19:35 Відповісти
Что это за опудало бл?)))
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09.01.2022 19:39 Відповісти
Чучело кушало рыбный суп.
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09.01.2022 19:52 Відповісти
О как понесло пацыка - враг! Да какой ты,падла враг? Ты не тянешь на врага, ты ***** неприятный и не более, ну как ваш борямаисеев или ... та у вас всех подобных *****асов не перечислить.
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09.01.2022 20:11 Відповісти
У нас что - своих клоунов мало что-ли , что из-за поребрика всякий мусор лезет ?
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09.01.2022 20:31 Відповісти
Если ты враг и говоришь что «крымнаш» и даже бываешь там периодически то чего ты прешься в Украину а мальчик-гей? Твоё место в Чите в Челябинске в Благовещенске в Улан уде шо ж вы все к нам прётесь ублюдки? Шо у нас тут салом намазано??? У нас своих предателей хватает среди богемы (с легкой руки нашего писяграя) -всякие повалийки, лорачихи, лободихи, дорны, Гроссы и другие гандоны и гандонихи…… голуби мира они мля, на фоне триколоровпутлера душегуба!
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09.01.2022 20:35 Відповісти
популярные тиктокеры это полупокеры, где-то также как популярные инстаблогеры, но там еще есть просто красивые шлюхи.

куда только полиция смотрит - вот там ***дство процветает
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09.01.2022 20:57 Відповісти
чмо російське.
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09.01.2022 21:54 Відповісти
Господь с тобой, да какой ты враг? Ты не враг, ты м.удак.
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09.01.2022 21:55 Відповісти
Та гнати їх треба з України, щоб і духу їхнього тут не було. Таке враження, що вони всі агенти ФСБ і їх спеціально засилають до нас.
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09.01.2022 23:28 Відповісти
Ехай на хутина тиктохер
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10.01.2022 00:32 Відповісти
Как медом намазано,все гавно в Украину с московии ломится
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10.01.2022 00:33 Відповісти
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10.01.2022 01:17 Відповісти
Ху#ло вже не знає, кого ще нам сюди заслати. Цей малолітній накарман-пєдік, - це як остання надія виглядає.
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10.01.2022 01:20 Відповісти
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10.01.2022 04:52 Відповісти
валадимер валадимеравич, любите мальчиков? я весь твой.

твая Даня. цалую.😍

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10.01.2022 13:27 Відповісти
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10.01.2022 15:25 Відповісти
Потому что, он для Зе не друг, а конкурент!
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10.01.2022 08:32 Відповісти
що це за сцикотня і соплячня ...хто цей дрищ?
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10.01.2022 08:49 Відповісти
еще одна мальчик-девочка из дет.дома, на котором взрослые дяти делают серьезные деньги.
помните "Ласковый май" ? что-то подобное, но уже в новые времена...
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10.01.2022 13:30 Відповісти
Майский лай
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12.01.2022 20:02 Відповісти
"Надо двері якось закрутить - це ж не богадельня, шо вони все лізуть і лізуть! "
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10.01.2022 09:04 Відповісти
Посмотрите его интервью, оно тупое не образованное лишне-хромосомное существо, типичный кацап, понятно почему его отдали в детдом, оно недоразвитое...(((
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10.01.2022 14:48 Відповісти
Нах... з пляжу,кацапчик.
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10.01.2022 15:31 Відповісти
могли бы и пустить на зону
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10.01.2022 16:49 Відповісти
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10.01.2022 16:56 Відповісти
Шануймося українці!
Христос Народився!
Питання вирішується одним простим законом:
Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%.
Але тоді пропадуть заробітки від "Сватів"на Росії.............
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10.01.2022 19:46 Відповісти
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10.01.2022 20:05 Відповісти
Махни в Казахстан, погуляй! А в Україні нам такі не потрібні...
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10.01.2022 20:53 Відповісти
Якої ху..ні до нас тільки і нелізло
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11.01.2022 10:11 Відповісти
На хрена он маску носит на морде? С таким же результатом мог ее и на член натянуть...
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11.01.2022 10:14 Відповісти
у него не член, у него клитор))
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13.01.2022 21:24 Відповісти
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