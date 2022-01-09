"Я - ворог": популярного російського тіктокера Мілохіна не пустили в Україну. ФОТО
20-річний російський тіктокер Даня Мілохін, у якого більше 16 мільйонів фоловерів вирішив відвідати Україну, щоб погуляти. Українські прикордонники не пропустили його в нашу країну і відправили назад до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми прилетіли до Києва, нас тримають у полоні. Чуваки, мене не впустили. Я - ворог. Нас назад розгорнули", - поділився Мілохін в інста-сторіз.
Пізніше блогер поділився фотографією з літака і зазначив, що готовий стати президентом Російської Федерації.
"Від кого ж ти біжиш, Даню? Від себе не втекти", "Не треба такого президента", "Бос молокосос", "Не дай Боже", "Ну, до цього далеко тобі", - пишуть фоловери в коментарях.
У коментарях під новим фото тіктокера його фоловери обговорюють причину, через яку його не пустили в Україну:
Даня Мілохін - російський тіктокер, реп-виконавець, музикант і відеоблогер. У жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на 6-е місце свого першого в історії списку найбільш високооплачуваних тіктокерів.
У 16 років він пристрастився до наркотиків, пізніше залежність йому вдалося побороти.
17 вересня 2020 року вийшов кліп на пісню "Дико тусим", яку Мілохін записав разом з Миколою Басковим.
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А в Сирии ?
А теперь они зарубят на носу, что он для нас враг.
также должна быть платная виза, деньги с которой направить на закупку ударных беспилотников.
І так, і так двіж.
Правильно кажуть - треба в цих тварюк тавро посеред лоба ставити розпеченим залізом - тоді перестануть пхатися до нас. Бо косметична операція по виведенню буде коштувати значно дорожче за білети на літак до Києва.
куда только полиция смотрит - вот там ***дство процветает
твая Даня. цалую.😍
помните "Ласковый май" ? что-то подобное, но уже в новые времена...
Христос Народився!
Питання вирішується одним простим законом:
Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%.
Але тоді пропадуть заробітки від "Сватів"на Росії.............