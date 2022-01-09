Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптера та планшетів для наших воїнів на фронті. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти на закупівлю необхідного обладнання для українських військових на фронті.

Про це вона пише у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, я розумію, що новорічні свята і всім хочеться відпочити. Але на фронті немає відпочинку, і ми вже маємо вбитих та поранених у новому році. На фронті обстріли кожного дня, ворожі війська накопичуються біля наших кордонів.

Одному з підрозділів розвідки треба купити квадрокоптер (ціна 56700 грн) та два планшети - 14 тис. один. У багатьох є можливість допомогти - 20, 50, 100 грн. Не проходьте повз! Всі бачать, яка зараз напружена ситуація.

Перед НР до Києва привезли нових важко поранених, тож потреби шпиталю ми закриваємо самотужки.

Просимо допомоги з необхідним на фронт. У грудні ми купили 4 квадрокоптера, 6 планшетів, багато всього іншого, все відправлено на фронт. Всі звіти завжди є в мене на сторінці. Картки для допомоги 5375 4141 2065 9130 або 5375 4115 0267 5353 Монобанк. Номера перевірені, можна скопіювати в першому коментарі. Дякуємо за допомогу!"

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