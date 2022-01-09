ДТП із пожежею сталася у Києві - загинула людина, дитину доправили до лікарні, - ДСНС. ФОТО

9 січня до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на Столичному шосе, що у Голосіївському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"До місця події було одразу направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

По прибуттю до місця події, рятувальниками було встановлено, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, одна з автівок марки "Mitsubishi" загорілася. Рятувальники провели оперативне розгортання та приступили до гасіння. Під час ліквідації пожежі, вогнеборцями було виявлено тіло водія автівки. За допомогою гідравлічного інструменту, рятувальниками було деблоковано тіло загиблого", - відзначається у повідомленні.

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О 14:38 пожежу було остаточно ліквідовано.

У повідомленні говориться: "Також, внаслідок зіткнення отримав забої хлопчик, який із сім’єю знаходився у другій автівці, марки "Subaru". Його разом із матір’ю було госпіталізовано до НДСЛ "ОХМАТДИТ". Для ліквідації було залучено 2 одиницю спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу".

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