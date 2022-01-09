УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9711 відвідувач онлайн
Новини Фото ДТП
7 482 7

ДТП із пожежею сталася у Києві - загинула людина, дитину доправили до лікарні, - ДСНС. ФОТО

9 січня до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на Столичному шосе, що у Голосіївському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"До місця події було одразу направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

По прибуттю до місця події, рятувальниками було встановлено, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, одна з автівок марки "Mitsubishi" загорілася. Рятувальники провели оперативне розгортання та приступили до гасіння. Під час ліквідації пожежі, вогнеборцями було виявлено тіло водія автівки. За допомогою гідравлічного інструменту, рятувальниками було деблоковано тіло загиблого", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсовий автобус потрапив у ДТП з легковиком на Львівщині - травмовано 7 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

О 14:38 пожежу було остаточно ліквідовано.

У повідомленні говориться: "Також, внаслідок зіткнення отримав забої хлопчик, який із сім’єю знаходився у другій автівці, марки "Subaru". Його разом із матір’ю було госпіталізовано до НДСЛ "ОХМАТДИТ". Для ліквідації було залучено 2 одиницю спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу".

Також дивіться: Близько шести автівок зіштовхнулися у Києві в ніч на 19 грудня. ВIДЕО

ДТП із пожежею сталася у Києві - загинула людина, дитину доправили до лікарні, - ДСНС 01
ДТП із пожежею сталася у Києві - загинула людина, дитину доправили до лікарні, - ДСНС 02

Автор: 

ДТП (4470) Київ (19517) пожежа (4331) ДСНС (5116)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скорішого одужання дитині.
показати весь коментар
09.01.2022 18:41 Відповісти
второй машине повезло.
мальчику выздоровления.
показати весь коментар
09.01.2022 19:38 Відповісти
І чому на Столичному постійно страшні аварії?
показати весь коментар
09.01.2022 19:49 Відповісти
Із свого досвіду знайомства з даною дорогою можу констатувати явні причини ДТП:

Ідеальне дорожнє покриття.

Більшість автовласників на цій дорозі - гонщики.

Відустність будь-яких обмежень та відеофіксації швидкісного режиму.

Реально скажені швидкості у більшості авто на цій дорозі.
показати весь коментар
09.01.2022 21:12 Відповісти
Що за несинітниці там 3 камери і аж до козина знаків 50 більш ніж по всій Україні, і постійні пости поліції
показати весь коментар
09.01.2022 23:32 Відповісти
Всі смертельні дтп відбуваються там на конкретній ділянці "Чапаївка-санаторій Конча-Заспа". Там не дарма поставили надземні переходи. Ви навіть не уявляєте скільки там людей вбито було ще раніше.
В Чапаївці стоїть камера на 80км/год і потім до Козина нема нічого. Нуль камер!
Які пости поліції на цій ділянці до санаторію? Якась маячня.
Там від Чапаївки до санаторію летять по 200-250км/год і так само до Чапаївки.
показати весь коментар
10.01.2022 22:35 Відповісти
Кілька років тому бачив лобове зіткнення(без тяжких наслідків) на реверсивній смузі мосту Патона при вимкненому реверсивному світлофорі авто з номерами 0001 та 2222. А все тому, що вони обидва мали переважне перед холопами право руху по реверсивній смузі. А дорога на Козин - це та ж реверсивна смуга мосту Патона, холопам там краще їздити по обочині
показати весь коментар
10.01.2022 10:32 Відповісти
 
 