Жахлива ДТП на Вінниччині: Dacia на зустрічній смузі влетіла в ГАЗ-52 - троє загиблих. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області при в’їзді в смт Тиврів внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує обласна поліція.

Зазначається, що 9 січня близько 13.00 години при в’їзді в смт Тиврів зіткнулись автомобіль Dacia та вантажівка.

За попередньою інформацією слідства, 31-річний водій легковика не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "ГАЗ 52".

"У результаті аварії водій легковика та двоє його пасажирів від отриманих ушкоджень загинули на місці події", - поінформували в поліції.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.