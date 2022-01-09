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Новини Фото ДТП
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Жахлива ДТП на Вінниччині: Dacia на зустрічній смузі влетіла в ГАЗ-52 - троє загиблих. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області при в’їзді в смт Тиврів внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує обласна поліція.

Зазначається, що 9 січня близько 13.00 години при в’їзді в смт Тиврів зіткнулись автомобіль Dacia та вантажівка.

За попередньою інформацією слідства, 31-річний водій легковика не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "ГАЗ 52".

"У результаті аварії водій легковика та двоє його пасажирів від отриманих ушкоджень загинули на місці події", - поінформували в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсовий автобус потрапив у ДТП з легковиком на Львівщині - травмовано 7 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Жахлива ДТП на Вінниччині: Dacia на зустрічній смузі влетіла в ГАЗ-52 - троє загиблих 01
Жахлива ДТП на Вінниччині: Dacia на зустрічній смузі влетіла в ГАЗ-52 - троє загиблих 02
Жахлива ДТП на Вінниччині: Dacia на зустрічній смузі влетіла в ГАЗ-52 - троє загиблих 03

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Автор: 

Вінницька область (1016) ДТП (4470)


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Топ коментарі
+7
Водитель Дачиа, ПИЛОТИРОВАЛ автомобиль.
Ну куда??? Там сотня минимум была!!!
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09.01.2022 19:24
+6
Нормальна тачка. Водитель ЛЕТЕЛ.
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09.01.2022 19:48
+6
Снігопад був цілий день. Чисти, не чисти, а через півгодини знову усе білим постелено.
У ПДД чітко сказано -- водій має обирати безпечну швидкість спираючись на дорожні умови.
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09.01.2022 20:33
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да тут и джип пострадал бы и сильно даже были сильно раненные калеки или погибшие..законы физики ..гонка правда может занести и на 20 км час.. дорога то увы оставляет желать лучшего... накатаный ледышь снег вода все примерзло и колея ямки и велике крадывниство..на дорогах..
думаю неправильно написали водитель выехал на встречную полосу как по фотографии Дачи Логан то она боком и впеаталась а ее просто видимо снесло на скользкой дороге скорость была высокой и водительне сумел отреагировать... а может комплектация версия автомобиля- самая пустая барабан барабаном база даже без ЕСП... а ГАЗон гарно смяло радиатор думаю и двигло вдавило и мост повело машинка то два моста спереди и сзади.. по фотографии ясно что скорость была у обоих немалой и да фактор тоннажа ГАЗ где то под 4 тонны и -или больше, а Дачия 1700 кг.. вот и считайте.. куда ушел удар и высокий G люди гибнут не от удара- а от возросшего за миллисекунды G тело человека весом 70 кг превращается в 700 кг или 2100 кг.. отсюда мгновенная гибель...от втутренних как правило разрывов и отрывов мозга сердца печенки селезенки пищевода... .. кошмар да и только и горе..соболезнования...
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09.01.2022 19:16 Відповісти
Какое есп?? Там даже абса нет..
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09.01.2022 19:23 Відповісти
ABS на слизькій дорозі дууууууже допомагає ((.......
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09.01.2022 21:47 Відповісти
Ну не от G люди гибнут, а от самого обычного отрицательного ускорения А.
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09.01.2022 20:03 Відповісти
ЕСП? Ви Андерсон напевно.
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09.01.2022 21:21 Відповісти
"по фотографии ясно что скорость была у обоих немалой" ....... гм.... ГАз-52 за вітром порожній до 50 км/год розганяється ))) якщо новий ))) ось така нємалая скорость у газона може гіпотетично бути , а так добре якщо він 40 км/год з тією цистерною їхав ((
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09.01.2022 21:45 Відповісти
"ясно что скорость была у обоих немалой" - ну да, 52й низко летел. Да он больше 60 только с горы и при попутном ветре разогнаться сможет.
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10.01.2022 09:19 Відповісти
По нечищеній,непосипаній дорозі
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09.01.2022 19:20 Відповісти
на румунській ********...
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09.01.2022 19:23 Відповісти
Да нормальная тачка. Пол Парижа на Дачиях ездит.
На такой скорости при любом железе содержимое превращается в фарш, как Вольво выше написал.
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09.01.2022 19:27 Відповісти
не на дачіях, а на рено дачіях
є різниця
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09.01.2022 19:28 Відповісти
Та саме на Дачіях.А Рено Дачія москалі взагалі клепають.
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09.01.2022 19:45 Відповісти
Французи кажуть Дася. Клепають румуни.
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09.01.2022 19:59 Відповісти
В нас наприклад якщо з Європи Логан пригнаний ,то саме Дачія.А ті що Рено,то москалі клепають.
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09.01.2022 20:03 Відповісти
Если в салоне покупаешь то из Румынии...с реношным шилдом...
Из паРаши в 2012-м перестали ренохи завозить..
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09.01.2022 20:15 Відповісти
і в чому різниця ?
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09.01.2022 21:48 Відповісти
На солензах?? Очень сильно сомневаюсь...
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09.01.2022 19:31 Відповісти
Эта Соленза типа нашей Таврии четырёхдверный, труповозка
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09.01.2022 19:34 Відповісти
Именно на Солензах. Во Франции их столько же, что и Рено.
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09.01.2022 19:47 Відповісти
Выпуск этого авто прекращен в 2005 году....то бишь 17 лет назад...
Поэтому на них не может сейчас ездить пол Парижа...
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09.01.2022 19:56 Відповісти
Якість нових Дася зараз значно підвищилась. Надають набагато більш років гарантії, ніж на деякі інші розкручені марки авто. А от ціна значно нижча.
Хоча мені ці Дасі не подобаються.
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09.01.2022 20:00 Відповісти
На логанах...на сандерах....может быть...но уж точно не на солензах...
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09.01.2022 19:59 Відповісти
Тільки там обмежена швидкість 30 км
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09.01.2022 21:16 Відповісти
Дачия ,
сработанная цЫганами в Румынии-
авто для самоубийц.
Ни пояса жесткости , ни подушек безопасности..
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09.01.2022 21:34 Відповісти
правильно , не купляйте рено ! (( їздіть на китайцях , понадьожніші будуть , ну і з поясами жосткості ((( амулєт вам в руки ))
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09.01.2022 21:53 Відповісти
А Кузьма на чем влетел в газон? Так, что теперь тойота авто для самоубийц? 8 подушек. Так там лбом влетел, а здесь в бочину такой снаряд.
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09.01.2022 21:57 Відповісти
Водитель Дачиа, ПИЛОТИРОВАЛ автомобиль.
Ну куда??? Там сотня минимум была!!!
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09.01.2022 19:24 Відповісти
Иконки,крестики были на зеркале?
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09.01.2022 19:25 Відповісти
Тому та Дачія така дешева. Ми отримуємо те, за що платимо. Нічого нового.
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09.01.2022 19:30 Відповісти
Нормальна тачка. Водитель ЛЕТЕЛ.
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09.01.2022 19:48 Відповісти
"Ми отримуємо те, за що платимо." Згоден. Купил права - получи ответку... В ПДД не зря указано, что ТС есть средство повышенной опасности
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09.01.2022 19:51 Відповісти
Уявіть собі що на бмв , ауді , порше , редж роверах і їм подібних теж розбиваються на смерть (( голови правда ціліші іноді , все-таки у подушках лежать ((
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09.01.2022 21:56 Відповісти
В дорожчих марках на безпеку відповідно виділяться більше грошей. В дешевших моделях - менше. Тобто повторюсь: Ми отримуємо те, за що платимо
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09.01.2022 22:00 Відповісти
Від Бога ми отримуємо мізки цілком безкоштовно , просто цього хотілося Богу, але отримавши цей дар не цінимо його і досить часто ним не користуємося (( проблема не у моделях авто , а у тих ідіотах хто часто - густо ними керує з вимненими мізками (( і тут не допоможе ніяка ціна авто і ніякі опції ((
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09.01.2022 22:57 Відповісти
То ви стверджуєте, що ступінь захисту водія і пасажирів у всіх виробників однакова і не залежить від вартості машини? Примітивне мишлення.
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09.01.2022 23:04 Відповісти
Я стверджую що на фоні мого примітивного у вас воно відсутнє взагалі , а голова у вас для того щоб нею їсти (( про решту вже раніше написав , якщо не дійшло , то на виробництві вашої модифікації Всевишній вирішив зеконимити встановивши застарілий процесор із заводським дефектом ((
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10.01.2022 00:12 Відповісти
Не хвилюйтесь так. Пийте Валідол і лягайте спати.
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10.01.2022 00:22 Відповісти
Дурнику! Валідол не п'ють , його під язик кладуть )) Але ж ти навіть цього не знаєш , лікуєшся козлячим послідом ))
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10.01.2022 00:34 Відповісти
RIP
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09.01.2022 19:42 Відповісти
Цинічно, але це - природній відбір. Співчуття тим, кого вбив водій лекговика. Нехтування та порушення правил дорожного руху, обгін в закритий поворот - і смерть.
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09.01.2022 19:58 Відповісти
А дорога вообще не чищенная.
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09.01.2022 20:10 Відповісти
Снігопад був цілий день. Чисти, не чисти, а через півгодини знову усе білим постелено.
У ПДД чітко сказано -- водій має обирати безпечну швидкість спираючись на дорожні умови.
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09.01.2022 20:33 Відповісти
газ жалко газ выиграл и невиновен
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09.01.2022 21:14 Відповісти
І ще, самі небезпечні авто в Україні, признано рахувати Оті самі Дачі, Дастери, Логани, Туксани, ІскТрейли... за ланоси мовчу вже.
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09.01.2022 21:24 Відповісти
Безопасность в первую очередь зависит от качества прокладки между рулем и сиденьем. При желании можно на чем угодно мацой подавиться
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10.01.2022 09:21 Відповісти
Ну це насамперед, навіть не обговорюється.
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10.01.2022 10:05 Відповісти
Ось https://racurs.ua/n165467-dtp-s-11-postradavshimi-na-skolzkoy-doroge-vozle-nejina-stolknulis-toyota-i-avtobus.html свіжачок Благо без 200.
Учора в Одесу мотався. Тут без варіантів, практично кожна поїздка, по трасі якесь ЧП. Учорашнє, судячи з усього, легкове вийшло на обгін і не встигало, хотів "вскочити попереду вантажівки. Так де там. Або він не встиг, або фура знахабнівша не дала. Туман був просто жуть і траса перевантажена, ще й вузька.
До речі, як нахабніють ці падлюки можете https://www.youtube.com/watch?v=h6wq4GUndk4&t=42s тут глянути . Я вичекав, що б не на перехресті і не на пішохідному. Попереду чиста зустрічна, чітко вписуюсь. І вписався б, якби той бик не надавив на гашетку і не скоротив спеціально відстань до тесли. До речі добре видно на задній камері.
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10.01.2022 10:16 Відповісти
От куди було так летіти? Встиг!
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09.01.2022 22:14 Відповісти
 
 