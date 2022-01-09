Жахлива ДТП на Вінниччині: Dacia на зустрічній смузі влетіла в ГАЗ-52 - троє загиблих. ФОТОрепортаж
У Вінницькій області при в’їзді в смт Тиврів внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує обласна поліція.
Зазначається, що 9 січня близько 13.00 години при в’їзді в смт Тиврів зіткнулись автомобіль Dacia та вантажівка.
За попередньою інформацією слідства, 31-річний водій легковика не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "ГАЗ 52".
"У результаті аварії водій легковика та двоє його пасажирів від отриманих ушкоджень загинули на місці події", - поінформували в поліції.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.
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думаю неправильно написали водитель выехал на встречную полосу как по фотографии Дачи Логан то она боком и впеаталась а ее просто видимо снесло на скользкой дороге скорость была высокой и водительне сумел отреагировать... а может комплектация версия автомобиля- самая пустая барабан барабаном база даже без ЕСП... а ГАЗон гарно смяло радиатор думаю и двигло вдавило и мост повело машинка то два моста спереди и сзади.. по фотографии ясно что скорость была у обоих немалой и да фактор тоннажа ГАЗ где то под 4 тонны и -или больше, а Дачия 1700 кг.. вот и считайте.. куда ушел удар и высокий G люди гибнут не от удара- а от возросшего за миллисекунды G тело человека весом 70 кг превращается в 700 кг или 2100 кг.. отсюда мгновенная гибель...от втутренних как правило разрывов и отрывов мозга сердца печенки селезенки пищевода... .. кошмар да и только и горе..соболезнования...
На такой скорости при любом железе содержимое превращается в фарш, как Вольво выше написал.
є різниця
Из паРаши в 2012-м перестали ренохи завозить..
Поэтому на них не может сейчас ездить пол Парижа...
Хоча мені ці Дасі не подобаються.
сработанная цЫганами в Румынии-
авто для самоубийц.
Ни пояса жесткости , ни подушек безопасности..
Ну куда??? Там сотня минимум была!!!
У ПДД чітко сказано -- водій має обирати безпечну швидкість спираючись на дорожні умови.
Учора в Одесу мотався. Тут без варіантів, практично кожна поїздка, по трасі якесь ЧП. Учорашнє, судячи з усього, легкове вийшло на обгін і не встигало, хотів "вскочити попереду вантажівки. Так де там. Або він не встиг, або фура знахабнівша не дала. Туман був просто жуть і траса перевантажена, ще й вузька.
До речі, як нахабніють ці падлюки можете https://www.youtube.com/watch?v=h6wq4GUndk4&t=42s тут глянути . Я вичекав, що б не на перехресті і не на пішохідному. Попереду чиста зустрічна, чітко вписуюсь. І вписався б, якби той бик не надавив на гашетку і не скоротив спеціально відстань до тесли. До речі добре видно на задній камері.