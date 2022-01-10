Мікроавтобус та легковик зіткнулися на Чернігівщині: 11 постраждалих, серед яких є дитина. ФОТОрепортаж

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобусу на Чернізівщині постраждало 11 осіб, з них 1 дитина (2010 р.н.).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"9 січня близько 21:30 поблизу с. Городище Ніжинського району на автошляху М-02 "Кіпті - Глухів - Бачівськ" внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобусу постраждало 11 осіб, з них 1 дитина (2010 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікувальних закладів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для деблокування постраждалих залучалося 9 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

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Фото: ДСНС