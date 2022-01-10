"Де союзники України?": українці в Чикаго провели акцію "Say NO to Putin". ФОТОрепортаж

9 січня українці провели в Чикаго акцію "Скажи Путіну НІ / Say NO to Putin".

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Чикаго, передає Цензор.НЕТ.

Організатором акції виступило відділення Конгресу українців Америки в Іллінойсі.

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Участь в акції взяли конгресмени зі штату Іллінойс та представники української, білоруської, естонської, казахстанської, литовської, латвійської та польської громад штату.

"За підтримку України та із закликом зупинити російську агресію виступили конгресмени від демократичної партії Денні Девіс та Майк Квіглі, які особисто долучилися до акції, а також Раджа Крішнамурті, який надіслав лист підтримки", - йдеться у повідомленні.

"Ми всі маємо бути єдиними як "Східний блок". І ми - Польско-Американський Конгрес та наша громада є разом з вами (українцями)", - зазначив Президент Конгресу поляків в Америці Френк Спула.

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Під час свого виступу генеральний консул України в Чикаго Сергій Коледов подякував українській громаді та друзям України за підтримку, а також закликав організації діаспори до активної роботи з представниками місцевої влади для просування і захисту інтересів нашої Батьківщини.





































