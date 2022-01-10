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"Де союзники України?": українці в Чикаго провели акцію "Say NO to Putin". ФОТОрепортаж

9 січня українці провели в Чикаго акцію "Скажи Путіну НІ / Say NO to Putin".

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Чикаго, передає Цензор.НЕТ.

Організатором акції виступило відділення Конгресу українців Америки в Іллінойсі.

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Участь в акції взяли конгресмени зі штату Іллінойс та представники української, білоруської, естонської, казахстанської, литовської, латвійської та польської громад штату.

"За підтримку України та із закликом зупинити російську агресію виступили конгресмени від демократичної партії Денні Девіс та Майк Квіглі, які особисто долучилися до акції, а також Раджа Крішнамурті, який надіслав лист підтримки", - йдеться у повідомленні.

"Ми всі маємо бути єдиними як "Східний блок". І ми - Польско-Американський Конгрес та наша громада є разом з вами (українцями)", - зазначив Президент Конгресу поляків в Америці Френк Спула.

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Під час свого виступу генеральний консул України в Чикаго Сергій Коледов подякував українській громаді та друзям України за підтримку, а також закликав організації діаспори до активної роботи з представниками місцевої влади для просування і захисту інтересів нашої Батьківщини.

Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 01
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 02
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 03
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 04
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 05
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 06
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 07
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 08
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 09
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 10
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 11
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 12
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 13
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 14
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 15
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 16
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 17
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 18
Де союзники України?: українці в Чикаго провели акцію Say NO to Putin 19

Автор: 

акція (1455) діаспора (209) путін володимир (23860) росія (65328) США (23009) Cвітовий конгрес українців (4)


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Топ коментарі
+19
Де союзники? Спитайте у Осла в Буковелі.
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10.01.2022 08:45
+17
В мене зустрічне питання - де президент України і чи є взагалі в України президент?
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10.01.2022 08:54
+10
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10.01.2022 09:07
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Де союзники? Спитайте у Осла в Буковелі.
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10.01.2022 08:45 Відповісти
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10.01.2022 09:07 Відповісти
он уже на островах в индийском океане - Мосейчук написал...) Ищите его на мальдивах
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10.01.2022 09:13 Відповісти
Нахер він кому всрався щоб його шукати. Може пропаде десь...
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10.01.2022 09:16 Відповісти
Ти хотів написати -у Петра в Іспанії
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10.01.2022 09:27 Відповісти
_Байден защищает путлера от Конгресса, чтобы они ему урон не смели причинять. Западная Европа на стороне фашистской расии. Бюрократы ЕС по своему обыкновению отказ противодействовать путлеру маскируют пустопорожней болтовнёй - пока путлер вторгся в Казахстан и прибирает его к своим рукам. Вот такие союзники...
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10.01.2022 08:46 Відповісти
Більше 12000 московських фірм працює в Україні,хде блд саюзнікі???
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10.01.2022 09:52 Відповісти
союзники? там де ядерна зброя, розпиляні на металобрухт стратегічні підприємства, "харківські угоди" і.т.д.
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10.01.2022 08:51 Відповісти
В мене зустрічне питання - де президент України і чи є взагалі в України президент?
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10.01.2022 08:54 Відповісти
_Это оправдывает "миротворцев" в желании скормить крокодилу Украину и Восточную Европу? Ты полезный дурачок и путлер одобряет такие мессиджы, молодца.
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10.01.2022 09:05 Відповісти
Ти мабуть щось знаєш. Бубочка в штабі керує обороною? Тоді мовчимо. Це секретна інформація.
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10.01.2022 09:18 Відповісти
_Ты тормоз? Бубачка - кусок дерьма, это само собой. Но ты этим оправдываешь предательство Западом Украины! Таким образом ты выступаешь на одной стороне с путлером, за что он может сказать спасибо подобным полезным ему идиотам.
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10.01.2022 09:26 Відповісти
В чому моє предательство? Що я Осла назвав Ослом і що воно десь гуля коли повинно бути
на передовій, як Верховний Головнокомандувач?
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10.01.2022 09:34 Відповісти
_В том что со своим неуместным "встречным вопросом" выступаешь контра призвавших сплотиться и дать отпор фашистской расие.
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10.01.2022 09:40 Відповісти
Что за абракадабру ты несешь? Вроде ж адекватным был...
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10.01.2022 09:47 Відповісти
Что именно из написанного непонятно?
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10.01.2022 09:51 Відповісти
Я не понял твой пост от 09:05. Что не так написал Анатолий? Все правильно написал. Нет в Украине президента. Есть клоун, который в такое тяжелое для страны время постоянно отдыхает и его не видно и не слышно. В Украине нет президента Украины. Разве это не очевидно?
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10.01.2022 11:38 Відповісти
Приведи цитату где именно это я отрицаю.
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10.01.2022 11:41 Відповісти
Может ты это и не отрицаешь, но твой ответ от 09:05 явно мне непонятен.
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10.01.2022 13:10 Відповісти
_Может не отрицаю? Тут либо не отрицаю, либо цитата, доказывающая обратное. Всё просто и прямо, без всяких "может".
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10.01.2022 13:22 Відповісти
В тому то і проблема, що союзники якраз і не відвернулись від України. Від України відвернувся перзидент який замість того щоб ще більше згуртовувати союзників і готувати країну до оборони вирішив стати на лижі.
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10.01.2022 09:52 Відповісти
А в это время "диаспора" в РФ героически работала на стройках и нянчила кацапских деток...
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10.01.2022 10:52 Відповісти
....Небоскребы небоскребы а я маленький такой то мне страшно то мне грустно то теряю свой покой

Я приехал из деревни в этот крупный городок очень трудно разобраться где тут запад где восток
Ни товарища ни друга растворились как в воде и никто здесь не поможет если скажем ты в беде
А кругом миллионеры денег куры не клюют между ними как шакалы люди бедные снуют
Переполнены до смерти все большие города не гуляют в них по паркам люди ночью никогда
То гляди тебя ограбят то гляди тебя убьют похоронят как собаку и молитвы не споют
Я карабкаюсь повыше а вокруг все то же дно неужели мне богатым в жизни стать не суждено
Я работаю как лошадь все дела дела дела а жена не потерпела и к свободному ушла
Я пока что не богатый да и бедным не назвать только вечно мне придется счастье светлое ковать
Хорошо везде на свете только там где нету нас я не знаю то что будет знаю только что сейчас
И брожу я одиноко впереди большой Бродвей кто-то ездит на роллс-ройсах я же прыгаю в сабвей
Очень часто очень часто задаю себе вопрос для чего не понимаю черт меня сюда принес
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10.01.2022 12:03 Відповісти
Молодці! Люди хоть щось роблять!
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11.01.2022 21:01 Відповісти
 
 