"Де союзники України?": українці в Чикаго провели акцію "Say NO to Putin". ФОТОрепортаж
9 січня українці провели в Чикаго акцію "Скажи Путіну НІ / Say NO to Putin".
Про це повідомляє Генеральне консульство України в Чикаго, передає Цензор.НЕТ.
Організатором акції виступило відділення Конгресу українців Америки в Іллінойсі.
Участь в акції взяли конгресмени зі штату Іллінойс та представники української, білоруської, естонської, казахстанської, литовської, латвійської та польської громад штату.
"За підтримку України та із закликом зупинити російську агресію виступили конгресмени від демократичної партії Денні Девіс та Майк Квіглі, які особисто долучилися до акції, а також Раджа Крішнамурті, який надіслав лист підтримки", - йдеться у повідомленні.
"Ми всі маємо бути єдиними як "Східний блок". І ми - Польско-Американський Конгрес та наша громада є разом з вами (українцями)", - зазначив Президент Конгресу поляків в Америці Френк Спула.
Під час свого виступу генеральний консул України в Чикаго Сергій Коледов подякував українській громаді та друзям України за підтримку, а також закликав організації діаспори до активної роботи з представниками місцевої влади для просування і захисту інтересів нашої Батьківщини.
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на передовій, як Верховний Головнокомандувач?
Я приехал из деревни в этот крупный городок очень трудно разобраться где тут запад где восток
Ни товарища ни друга растворились как в воде и никто здесь не поможет если скажем ты в беде
А кругом миллионеры денег куры не клюют между ними как шакалы люди бедные снуют
Переполнены до смерти все большие города не гуляют в них по паркам люди ночью никогда
То гляди тебя ограбят то гляди тебя убьют похоронят как собаку и молитвы не споют
Я карабкаюсь повыше а вокруг все то же дно неужели мне богатым в жизни стать не суждено
Я работаю как лошадь все дела дела дела а жена не потерпела и к свободному ушла
Я пока что не богатый да и бедным не назвать только вечно мне придется счастье светлое ковать
Хорошо везде на свете только там где нету нас я не знаю то что будет знаю только что сейчас
И брожу я одиноко впереди большой Бродвей кто-то ездит на роллс-ройсах я же прыгаю в сабвей
Очень часто очень часто задаю себе вопрос для чего не понимаю черт меня сюда принес