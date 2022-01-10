Одну з найстаріших шкіл капітально відремонтують у Дніпрі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Будівлю школи №122 капітально відремонтують у Дніпрі. Це відбувається вперше за понад сторічну історію закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Дніпропетровській ОДА.

Школу на 500 учнів осучаснюють ззовні і всередині.

В рамках програми "Велике будівництво" завершено роботи з утеплення фундаменту будівлі та влаштування сучасної гідроізоляції. Зараз замінюють покрівлю, встановлюють енергоефективні вікна, термомодернізують фасад.

"За проєктом, буде максимально збережений зовнішній вигляд історичної будівлі. Утеплюючи мінватою, повторюємо усі декоративні елементи. Фасад буде рівний, чистий та сучасний. Під його колір підібрали і вікна", - зазначив підрядник Антон Чорнодуб.

У будівлі також буде прокладено нові мережі електро- та водопостачання, опалення, протипожежної безпеки. Спортивну залу та харчоблок оснастять сучасною потужною вентиляцією.

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Класи після ремонту будуть світлими. Кожен кабінет матиме свій колір. Будівля відповідатиме сучасним вимогам доступності. В рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської її оснастять пандусами та підйомником.

Територію навколо школи також приведуть до ладу. Шкільний стадіон після оновлення стане багатофункціональним. Там зможуть проводити уроки фізкультури декілька класів одночасно.

"Сучасний освітній простір створюємо в різних куточках регіону – і в містах, і невеличких селах. Після завершення реконструкції діти залюбки починають ходити до школи. Вони усміхнені і краще навчаються", - вважає заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ольга Горб.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що за ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже було зведено та оновлено 200 шкіл. У найближчі роки інфраструктурною програмою планується охопити ще 300 навчальних закладів.

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