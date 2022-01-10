УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4553 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 420 15

Імітація "одного уколу вакцини" - 3 тис. грн: СБУ викрила у Києві групу шахраїв, які виготовляли та продавали фальшиві COVID-сертифікати. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила нову групу зловмисників, які виготовляли та продавали фальшиві свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. За попередніми даними, клієнтами ділків стали понад тисячу українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як вдалося встановити спецслужбі, схему організували двоє мешканців Києва. Вони залучили до протиправної діяльності медиків, що працюють у Дарницькому районі столиці. Останні вносили неправдиву інформацію в електронну систему eHealth, що потім дозволяло завантажити дані в "Дію".

Імітацію "одного уколу вакцини" ділки оцінили у 3 тис. грн. Оскільки перша і друга дози вакцини мають різні сертифікати, ділки змушували своїх клієнтів платити за них окремо. При чому імітували навіть часову періодизацію між уколами, встановлену Міністерством охорони здоров’я.

Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" після отримання ними чергового грошового переказу за фейкові свідоцтва про вакцинацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З початку року СБУ ліквідувала понад 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати. ФОТОрепортаж

Під час обшуків вилучено:

  • чорнові записи зі списком "клієнтів" фейкових свідоцтв,
  • пам’ятки про вакцинацію та особові медичні картки на різних осіб,
  • електронні пристрої із доказами протиправної діяльності,
  • готівку у сумі понад 1,2 млн грн та 16 тис. доларів США.

На робочих місцях медичних працівників, причетних до протиправної діяльності, також вилучено відповідні докази.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру у вчиненні злочину фігурантам кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 190 (шахрайство)
  • ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Імітація одного уколу вакцини - 3 тис. грн: СБУ викрила у Києві групу шахраїв, які виготовляли та продавали фальшиві COVID-сертифікати 01
Імітація одного уколу вакцини - 3 тис. грн: СБУ викрила у Києві групу шахраїв, які виготовляли та продавали фальшиві COVID-сертифікати 02
Імітація одного уколу вакцини - 3 тис. грн: СБУ викрила у Києві групу шахраїв, які виготовляли та продавали фальшиві COVID-сертифікати 03
Імітація одного уколу вакцини - 3 тис. грн: СБУ викрила у Києві групу шахраїв, які виготовляли та продавали фальшиві COVID-сертифікати 04
Імітація одного уколу вакцини - 3 тис. грн: СБУ викрила у Києві групу шахраїв, які виготовляли та продавали фальшиві COVID-сертифікати 05
Фото: сайт СБУ

Київ (19525) підробка (438) СБУ (12847) сертифікат (426)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Одні телепні створили фейковий документ, а фейкові правоохоронці ловлять підробників несправжніх документів.
показати весь коментар
10.01.2022 11:43
+3
Уже всем ясно что сами прививки это фейк!
показати весь коментар
10.01.2022 11:57
+2
Ну хорошо уже что не агенты кремля
показати весь коментар
10.01.2022 12:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одні телепні створили фейковий документ, а фейкові правоохоронці ловлять підробників несправжніх документів.
показати весь коментар
10.01.2022 11:43 Відповісти
СБУ більш нічого робити? Вже всі зрадники та шпигуни переловлені, диверсанти знешкоджені?
показати весь коментар
10.01.2022 11:55 Відповісти
Уже всем ясно что сами прививки это фейк!
показати весь коментар
10.01.2022 11:57 Відповісти
усi зуби вибитi
показати весь коментар
10.01.2022 12:12 Відповісти
Дорогонаф! Поделом!
показати весь коментар
10.01.2022 12:07 Відповісти
Антивакцинатори = зебіли . Такі ж дурні та вперті .
показати весь коментар
10.01.2022 12:14 Відповісти
Ну хорошо уже что не агенты кремля
показати весь коментар
10.01.2022 12:15 Відповісти
это точно, а могут и "зраду" пришить...
показати весь коментар
10.01.2022 12:38 Відповісти
если будет спрос, то будет и предложение, зеля же вин, як гарно порошок нюхает и создает спрос
показати весь коментар
10.01.2022 12:48 Відповісти
І що вручили ім підозрілі підозри,а чи ті підозри не були підроблені?Треба створити новий орган для провірки виданих підозр і виділити на їх отримання 1млрд. гривень.
показати весь коментар
10.01.2022 13:02 Відповісти
Одни пидозри Хть кого то посадили? Или судьи в а...е, нужно выносить решение по подделке бумажки о необязательной вакцинации от вируса эпидемии которого в понимании закона в стране нет
показати весь коментар
10.01.2022 13:09 Відповісти
Дораха! В регионах 500 грн за обе )))
(Я по-честному сделал в Киеве).
показати весь коментар
10.01.2022 13:30 Відповісти
В Італії антивакси пішли іншим шляхом. Вони навмисно тусуються у скупченні людей, щоб захворіти та отримати гринпасс не роблячи вакцинацію. Робити тести через день для них це вже накладно, а жити хочеться як раніше, тому захворіти на ковід - це їхня мета.

Основна маса цих недоумків рускагаварящая бидлота з України, Молдови та раські. Усі, хто сидить на російських інформаційних помийках. А саме цікаве те, що вони у ковід взагалі не вірять та називають його модним грипом.
показати весь коментар
10.01.2022 13:40 Відповісти
за фейковые свидетельства о вакцинации

Свидетельство распечатанное из "Дія" - фейковое?
показати весь коментар
10.01.2022 14:40 Відповісти
А где тут шахрайство? Люди что заказывали, то и получили. Все честно.
И врачи разве что-то подделывали? Документы тоже честные.
Разве что что-то по типу "внесения неправдивых сведений", если у нас в кодексе вообще такое есть.
показати весь коментар
10.01.2022 16:41 Відповісти
 
 