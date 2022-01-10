На Донеччині реставрували одну з найстаріших споруд - садибу Бантиша. ФОТОрепортаж
У Краматорську Донецької області завершили реставрацію однієї з найстаріших споруд регіону - садиби Бантиша. Історичний особняк був збудований у XIX ст. і з того часу жодного разу не ремонтувався.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Дім".
Реставрацію провели у рамках програми "Велике будівництво". Будівлю максимально наблизили до її історичного вигляду.
"Садиба Бантиша - одне з чотирьох володінь знаменитого громадського діяча і землевласника Василя Бантиша, що збереглися на території України. У панському особняку любила відпочивати сім'я землевласника молдавського походження. У 70-ті роки минулого століття будівлю використовували як дитячий будинок, а після розпаду Радянського Союзу садиба тривалий час була покинута", - йдеться в сюжеті.
Оновлений будинок став частиною регіонального ландшафтного парку "Краматорський", куди щороку на екскурсію приїжджають тисячі туристів. У парку є вольєрний комплекс із тваринами, яких врятували від браконьєрів зоозахисники. Саме так у парку оселився олень Михайло та інші тварини.
"От лисиця до нас потрапила півтора року тому, і ми її врятували. Вона була в дуже важкому стані - заплуталася в сітці і практично ми її витягла з того світу. Нині вона живе у нас. На сьогоднішній день з лисицею все добре - годуємо, дбаємо", - розповів директор парку Євген Скляров.
Територія парку перевищує 2 тис. гектарів, тут пролягають популярні туристичні маршрути Донецької області – Білокузьминівські крейдяні гори та Пчолкінські скам'янілі дерева. Наприкінці минулого року Краматорський ландшафтний парк став фіналістом Щорічного всеукраїнського конкурсу Ukraine Tourism Awаrds, де посів друге місце як найкращий природний парк України.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за програмою "Велике будівництво" на сході країни збудують два нові аеропорти.
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https://dn.depo.ua/ukr/kramatorsk/yak-na-donechchini-rekonstruktsiya-znishchue-istorichnu-sadibu-bantisha-ta-legendu-pro-prividiv-202109171369123
Поблизу Краматорська на Донеччині триває реконструкція однієї з найстаріших споруд регіону - садиби Бантиша. Але результати "оновлення" викликали справжнє обурення...
Дякую за статтю.Безумовно такий ремонт це не реставрація а реконструкція для того щоб потім прибрати до рук маєток.
Відпочивати він розмріявся.
В Киеве рано утром 20 августа два экскаватора снесли усадьбу Барбана конца XIX века, располагавшуюся на улице Обсерваторной, 6.
Накануне, активисты, защищавшие здание, устроили акцию протеста, перекрыв движение по улице, однако полиция задержала двоих из них.
До этого они три месяца безуспешно пытались привлечь внимание к разрушению усадьбы, на месте которой планируется построить 12-этажный жилой дом.
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В Днепре 15 сентября 2021 г снесли еще одно историческое здание, построенное из «екатеринославского кирпича». Оно находилось на улице Светлова, 34. Время строительства его 1890-е годы. Назначение: Доходный дом. Стилевым признакам: эклектика. Как сообщают, на месте снесенного особняка построят новый жилой комплекс. Место престижное: находится недалеко от центра, чуть выше «Днепр-Арены», в тихом квартале без трафика транспорта и суеты.
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