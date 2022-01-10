На Донеччині реставрували одну з найстаріших споруд - садибу Бантиша. ФОТОрепортаж

У Краматорську Донецької області завершили реставрацію однієї з найстаріших споруд регіону - садиби Бантиша. Історичний особняк був збудований у XIX ст. і з того часу жодного разу не ремонтувався.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Дім".

Реставрацію провели у рамках програми "Велике будівництво". Будівлю максимально наблизили до її історичного вигляду.

"Садиба Бантиша - одне з чотирьох володінь знаменитого громадського діяча і землевласника Василя Бантиша, що збереглися на території України. У панському особняку любила відпочивати сім'я землевласника молдавського походження. У 70-ті роки минулого століття будівлю використовували як дитячий будинок, а після розпаду Радянського Союзу садиба тривалий час була покинута", - йдеться в сюжеті.

Оновлений будинок став частиною регіонального ландшафтного парку "Краматорський", куди щороку на екскурсію приїжджають тисячі туристів. У парку є вольєрний комплекс із тваринами, яких врятували від браконьєрів зоозахисники. Саме так у парку оселився олень Михайло та інші тварини.

"От лисиця до нас потрапила півтора року тому, і ми її врятували. Вона була в дуже важкому стані - заплуталася в сітці і практично ми її витягла з того світу. Нині вона живе у нас. На сьогоднішній день з лисицею все добре - годуємо, дбаємо", - розповів директор парку Євген Скляров.

Територія парку перевищує 2 тис. гектарів, тут пролягають популярні туристичні маршрути Донецької області – Білокузьминівські крейдяні гори та Пчолкінські скам'янілі дерева. Наприкінці минулого року Краматорський ландшафтний парк став фіналістом Щорічного всеукраїнського конкурсу Ukraine Tourism Awаrds, де посів друге місце як найкращий природний парк України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за програмою "Велике будівництво" на сході країни збудують два нові аеропорти.

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