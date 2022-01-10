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"Понеділок. Ранок. Банкова": Зеленський проілюстрував старим фото пост про свій перший робочий день у новому році. ФОТОрепортаж

У понеділок, 10 січня, президент України Володимир Зеленський поділився в Інстаграмі світлиною зі свого робочого кабінету. Під світлиною він написав, що починає робочий день на Банковій. Виявилося, що дана світлина дуже схожа на світлину з кабінету Зеленського, опубліковану пресслужбою Офісу Президента 29 листопада 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", - написав Зеленський в Інстаграмі та опублікував свою світлину за робочим столом.

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Понеділок. Ранок. Банкова: Зеленський проілюстрував старим фото пост про свій перший робочий день у новому році 01
Понеділок. Ранок. Банкова: Зеленський проілюстрував старим фото пост про свій перший робочий день у новому році 02

Однак, ця світлина виявилася дуже схожою на світлину, опуліковану пресслужбою ОП 29 листопада з наради щодо протидії новому штаму COVID-19 "Омікрон".

Понеділок. Ранок. Банкова: Зеленський проілюстрував старим фото пост про свій перший робочий день у новому році 03

Понеділок. Ранок. Банкова: Зеленський проілюстрував старим фото пост про свій перший робочий день у новому році 04
Понеділок. Ранок. Банкова: Зеленський проілюстрував старим фото пост про свій перший робочий день у новому році 05

"Сьогодні Зеленський опублікував фото зі свого кабінету з підписом: "Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році". Але, як виявилося, фото взято з наради, яка відбулась ще у листопаді. То де ж Зеленський? Напевно, знову відпочиває зі своїм кращим другом Єрмаком. Це в той момент, коли в Женеві вирішується доля України. Вчора у Швейцарії стартували переговори американської та російської делегацій. Сьогодні проходять їхні офіційні переговори у рамках "Діалогу про стратегічну стабільність". Також сьогодні відбудеться засідання Комісії "Україна – НАТО" і переговори глави МЗС України Дмитра Кулеби та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. 12 січня відбудеться засідання Ради "Росія – НАТО". Цього ж дня розпочнеться засідання Військового комітету НАТО. 13 січня американці та росіяни проведуть у Відні переговори в рамках ОБСЄ. Цього ж дня розпочнуться неформальні переговори глав МЗС Євросоюзу, які завершаться 14 січня. По суті, головна тема усіх перемовин – Україна. Але Зеленському це не цікаво. Він вже другий тиждень на відпочинку, а пресслужба постить тогорічні фотографії. Зеленський повністю перевернув принцип Петра Порошенка "Нічого про Україну без України". "Вирішуйте за Україну без України" – так Зеленському спокійніше. Просто подзвоніть потім йому і скажіть, що вирішили", - прокоментувала цей факт нардеп "ЄС" Марія Іонова.

Нагадаємо, що на початку року президент Володимир Зеленський відпочивав в Карпатах.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) відпочинок (231) робота (1215) Іонова Марія (30) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+66
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10.01.2022 15:36
+61
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10.01.2022 15:35
+58
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10.01.2022 15:34
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Даже ложь какая-то дебильная.
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10.01.2022 16:41 Відповісти
Нутк, всё согласно канонам.
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10.01.2022 16:43 Відповісти
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10.01.2022 16:42 Відповісти
Цей персонаж привабливіший. Та і інтелекту на обличчі більше.
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10.01.2022 16:47 Відповісти
Згоден.
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10.01.2022 19:29 Відповісти
Новий рік почався традиційно, з брехні. ...
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10.01.2022 16:44 Відповісти
Цікаво, як там себе почувають 72к любителів вітажних фото після цієї статті?
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10.01.2022 16:46 Відповісти
Мали б відчувати себе - ніби з душу вийшли.
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10.01.2022 16:47 Відповісти
Дожились ! Ни чему не верят. А между тем, самый- самый (не помню какой ,но очень даже великий!) набрался (в смысле-сил !) и приступил к нелегкой работе по замене начальника офиса. Теперь засияет над нами надежда. Может оно и попустит ,если не парализует!
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10.01.2022 16:48 Відповісти
Валодя миє ноги у Індійському океані.
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10.01.2022 16:49 Відповісти
єрмаку ?
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10.01.2022 16:53 Відповісти
Їм брехати як дихати
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10.01.2022 16:55 Відповісти
Ну ни одного дня без брехни прожить Зеля не может
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10.01.2022 16:55 Відповісти
Какой он в пятую точку Зеля? Сцыкло, брехло и лох оманский.
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10.01.2022 17:27 Відповісти
А де зебіли, зеботи, піввареники? 😲 Невже продуктові картки малюють? Сподіваюся, хоч дизайн карток від главзебіла отримали?
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10.01.2022 16:55 Відповісти
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10.01.2022 17:00 Відповісти
Вірні сини українського наріду.
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10.01.2022 17:20 Відповісти
зеЛя лживый подоночный мародер!
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10.01.2022 17:05 Відповісти
"Он нікому нічо нє должен!"
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10.01.2022 17:09 Відповісти
Ахахахахахах)))))))))))))
Зебилы, ну как вам новый сезон сериала? Нравиццо? Жрите падлы, не обляпайтесь.
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10.01.2022 17:09 Відповісти
який сором
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10.01.2022 17:11 Відповісти
И ЧТО, ДАЖЕ если это действительно так???
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10.01.2022 17:14 Відповісти
Ничего. Просто стой раком и продолжай принимать во все щели.
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10.01.2022 17:20 Відповісти
Ну так проходи мимо и не цеплялся к людям, чужеземец.
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15.01.2022 19:00 Відповісти
Какая разница... Лохторат схавал за милую душу - от адептов сватов и папика ожидать чего то другого не приходится. Писающий мальчик во всей красе - вы "сделали это вместе" рукожопы зебильные!
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10.01.2022 17:29 Відповісти
А "какая разница", где маугли будет шлепать писюном по клавишам: в Омане, в Турции, Буковеле или на Сейшелах?... Главное, чтобы нянька-ермак не выбросил лягушонка из "теплого тазика" - загнется.
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10.01.2022 17:33 Відповісти
а тем временем...:

https://antikor.com.ua/articles/510152-ukrainskie_nardepy_nahodjatsja_na_maksimaljno_dlinnyh_zimnih_kanikulah_za_10_let Украинские нардепы находятся на максимально длинных зимних каникулах за 10 лет
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10.01.2022 17:58 Відповісти
Ничего...зелебобики схавают)))))
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10.01.2022 18:20 Відповісти
Блин, скучно стало на цензоре....где пропали зелибобики, не с кем даже поспорить....пойду новости про Порошенка почитаю...может там хоть кто-то остался))))))
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10.01.2022 18:40 Відповісти
Если бы Немцов был жив, он бы сказал - Он наркоман, этот ваш Зеленский!
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10.01.2022 19:08 Відповісти
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10.01.2022 19:35 Відповісти
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10.01.2022 20:14 Відповісти
Зе - брехлива потвора. Був, є , і буде такою.
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10.01.2022 20:13 Відповісти
За ТРИ года президентства, Зеленский почти ГОД был в отпуске!
КАКИЕ ФОТО С РАБОТЫ?!

Разводняк для зебилов.
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10.01.2022 21:46 Відповісти
ой, и это пишут журналисты,
которые иллюстрируют новости стоковыми фотками
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11.01.2022 10:50 Відповісти
Якубовича усунули за 2 дні відсутності на робочому місці.
А цей телепень не буває там тижнями!
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11.01.2022 17:10 Відповісти
позор Украины... но до 17.1 будет портить воздух...
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11.01.2022 19:50 Відповісти
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