"Понеділок. Ранок. Банкова": Зеленський проілюстрував старим фото пост про свій перший робочий день у новому році. ФОТОрепортаж

У понеділок, 10 січня, президент України Володимир Зеленський поділився в Інстаграмі світлиною зі свого робочого кабінету. Під світлиною він написав, що починає робочий день на Банковій. Виявилося, що дана світлина дуже схожа на світлину з кабінету Зеленського, опубліковану пресслужбою Офісу Президента 29 листопада 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", - написав Зеленський в Інстаграмі та опублікував свою світлину за робочим столом.

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Однак, ця світлина виявилася дуже схожою на світлину, опуліковану пресслужбою ОП 29 листопада з наради щодо протидії новому штаму COVID-19 "Омікрон".





"Сьогодні Зеленський опублікував фото зі свого кабінету з підписом: "Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році". Але, як виявилося, фото взято з наради, яка відбулась ще у листопаді. То де ж Зеленський? Напевно, знову відпочиває зі своїм кращим другом Єрмаком. Це в той момент, коли в Женеві вирішується доля України. Вчора у Швейцарії стартували переговори американської та російської делегацій. Сьогодні проходять їхні офіційні переговори у рамках "Діалогу про стратегічну стабільність". Також сьогодні відбудеться засідання Комісії "Україна – НАТО" і переговори глави МЗС України Дмитра Кулеби та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. 12 січня відбудеться засідання Ради "Росія – НАТО". Цього ж дня розпочнеться засідання Військового комітету НАТО. 13 січня американці та росіяни проведуть у Відні переговори в рамках ОБСЄ. Цього ж дня розпочнуться неформальні переговори глав МЗС Євросоюзу, які завершаться 14 січня. По суті, головна тема усіх перемовин – Україна. Але Зеленському це не цікаво. Він вже другий тиждень на відпочинку, а пресслужба постить тогорічні фотографії. Зеленський повністю перевернув принцип Петра Порошенка "Нічого про Україну без України". "Вирішуйте за Україну без України" – так Зеленському спокійніше. Просто подзвоніть потім йому і скажіть, що вирішили", - прокоментувала цей факт нардеп "ЄС" Марія Іонова.

Нагадаємо, що на початку року президент Володимир Зеленський відпочивав в Карпатах.