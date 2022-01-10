Агента спецслужб РФ, який спланував низку терактів, затримано на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів, затримали в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.

"Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів. Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям.

Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Таким чином російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення".

Співробітники СБУ затримали організатора під час його зустрічі із виконавцем. Зловмисник ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

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