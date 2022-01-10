Агента спецслужб РФ, який спланував низку терактів, затримано на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів, затримали в Одеській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.
"Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів. Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям.
Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області", - йдеться в повідомленні.
Таким чином російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення".
Співробітники СБУ затримали організатора під час його зустрічі із виконавцем. Зловмисник ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
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невольно закрадывается мысль, что это актёр, рожу которого можно будет использовать в следующем "громком разоблачении"
спецагентам или полицейским - замыливают, а тем кого арестовывают - нет!
Пишу як хочу, це не диктант з правопису. Та й робота моя взагалі далека від писанини. Отож не морочте голову. Ми з вами спілкувались, чи ви вирішили мені своє "ФЕ" висловити? На вулиці також будете до пересічних людей чіплятись?? Вас там швидко НА три букви відправлять.
Завжди бісять "розумники", котрі лізуть межи очі, аби "випендритись" .. Саме так я це сприймаю.
Це мабуть вам в школі не пояснювали?
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может - позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.
Знаю , что волонтёров сейчас много . Есть даже поварская сотня, которая делает упаковки борщей доя фронта
Такі дії молодиків здалися їм підозрілими, адже держпідприємство входить до переліку об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Луцький ремонтний завод «Мотор» - державне підприємство авіаційної промисловості України, розташоване в Луцьку. Підприємство здійснює діагностику, ремонт, технічне обслуговування турбореактивних авіадвигунів третього і четвертого покоління.
Є єдиним підприємством України, здатним здійснювати ремонт авіадвигунів РД-33
Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.
Это вряд ли. А вот признать, принять в ОДКБ и потом оказать помощь, это да, это вариант.