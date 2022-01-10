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Агента спецслужб РФ, який спланував низку терактів, затримано на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів, затримали в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.

"Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів. Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям.

Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Таким чином російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення".

Співробітники СБУ затримали організатора під час його зустрічі із виконавцем. Зловмисник ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імітація "одного уколу вакцини" - 3 тис. грн: СБУ викрила у Києві групу шахраїв, які виготовляли та продавали фальшиві COVID-сертифікати. ФОТОрепортаж

Агента спецслужб РФ, який спланував низку терактів, затримано на Одещині, - СБУ 01
Агента спецслужб РФ, який спланував низку терактів, затримано на Одещині, - СБУ 02
Агента спецслужб РФ, який спланував низку терактів, затримано на Одещині, - СБУ 03
Агента спецслужб РФ, який спланував низку терактів, затримано на Одещині, - СБУ 04
Агента спецслужб РФ, який спланував низку терактів, затримано на Одещині, - СБУ 05

Автор: 

Одеська область (3236) СБУ (12847) шпигунство (997)


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Топ коментарі
+33
меня одно смущает - нахрена сбу замыливает рожи этим персонажам?
невольно закрадывается мысль, что это актёр, рожу которого можно будет использовать в следующем "громком разоблачении"
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10.01.2022 15:50
+14
Люди, та підкажіть вже тому недолугому СБУ-95 де знаходиться головне гніздо агентів спецслуб РФ. Вся країна знає, а есбеушники грають вар'я̀та, шо "нє в тємє".
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10.01.2022 16:17
+12
СБУ-респект...
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10.01.2022 15:47
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СБУ-респект...
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10.01.2022 15:47 Відповісти
По-любому це не ГРУ-шнік(не громадянин РФ) а завербований ГРУ-шніками. Реальних ГРУ-шніків бакановці не ловлять.
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10.01.2022 16:36 Відповісти
Ага, і в Одесі. Ще б написали, що в Миколаєві такого утирка піймали. Не вірю я таким новинам.
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10.01.2022 16:47 Відповісти
меня одно смущает - нахрена сбу замыливает рожи этим персонажам?
невольно закрадывается мысль, что это актёр, рожу которого можно будет использовать в следующем "громком разоблачении"
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10.01.2022 15:50 Відповісти
Это артист из 95-го анала, если не замылить рожу, то как потом выступать?
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10.01.2022 17:54 Відповісти
это стандартная мировая досудебная практика. другой вопрос, нафиг они вообще это выкладывают.
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10.01.2022 19:58 Відповісти
я читаю разные зарубежные СМИ и никогда не видел, чтобы замыливали рожи тем, кого арестовывают!
спецагентам или полицейским - замыливают, а тем кого арестовывают - нет!
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10.01.2022 20:02 Відповісти
Валите на него все нераскрытые преступления, все равно больше чем на таксиста взамен расчитывать не приходится.
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10.01.2022 15:51 Відповісти
или на другого какого-то маргинала. зелька вообще любит таксистов
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10.01.2022 15:54 Відповісти
или вообще окажется что это джазовый музыкант, которого так убедительно уговаривали признаться, что он не смог не пойти навстречу просьбам
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10.01.2022 17:52 Відповісти
слухайте, Панове. Половина України розмовляє на суржику. Мені байдуже на ваші поправки. Я лише висловила своє припущення.
Пишу як хочу, це не диктант з правопису. Та й робота моя взагалі далека від писанини. Отож не морочте голову. Ми з вами спілкувались, чи ви вирішили мені своє "ФЕ" висловити? На вулиці також будете до пересічних людей чіплятись?? Вас там швидко НА три букви відправлять.
Завжди бісять "розумники", котрі лізуть межи очі, аби "випендритись" .. Саме так я це сприймаю.
Це мабуть вам в школі не пояснювали?
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10.01.2022 18:52 Відповісти
Первый вопрос следователя:" Штирлиц, вы вакцинированы?"
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10.01.2022 15:55 Відповісти
"Вот и первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может - позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.
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10.01.2022 16:01 Відповісти
СБУ жжет! После зашквара с казахскими оппозиционерами срочно "шпиона" взяли! Поджег машину ВСУ и облил памятник краской. Стесняюсь спросить: А шо за машина была? Служебный Ланос зампотыла?
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10.01.2022 16:01 Відповісти
Кстати да, пока только хулиганством и порчей имущества попахивает, вместо "громких терактов". Чёто Аваков вспомнился со своим луцким "террористом", который внятно не мог объяснить, чего же он в конце-концов хочет. Интересно где он и что с ним?
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10.01.2022 16:10 Відповісти
Аваков или его подопечный?
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10.01.2022 16:37 Відповісти
Цікаво, а ту сцикуху, що пам'ятник Бандері у Львові обісцяла духами "Красная москва", вже посадили... ну хоча б на кілок?
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10.01.2022 16:40 Відповісти
СМЕРШ - СМЕртьРусскіШпіонам!
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10.01.2022 16:07 Відповісти
Твою попу он хотєл...
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10.01.2022 16:32 Відповісти
... сказал себе Nazar Dupa , стуча своими корявими пальцами по клавиатуре. 😁
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10.01.2022 16:40 Відповісти
а ты ласковое теля, наверно у двух папок сосешь
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10.01.2022 16:43 Відповісти
Не а, двух козлов имею... Ты второй 😁
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10.01.2022 16:48 Відповісти
ты там шо, не тока с папками, а и сам с собой в лысого граешь? затейник, однака
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10.01.2022 16:50 Відповісти
Люди, та підкажіть вже тому недолугому СБУ-95 де знаходиться головне гніздо агентів спецслуб РФ. Вся країна знає, а есбеушники грають вар'я̀та, шо "нє в тємє".
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10.01.2022 16:17 Відповісти
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10.01.2022 16:20 Відповісти
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10.01.2022 16:29 Відповісти
Они , наверно в Казахстан и передвижные крематории завезли ?
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10.01.2022 16:32 Відповісти
Вот со следующим заданием он бы замахался , особенно с поиском волонтеров в Одессе, яж так понимаю ему АТОшные волонтеры нужны, а не по собачкам или старикам , и не грантоеды которые десяток лет сидят и помогают исключительно себе и своим семьям... А вот волонтеров которые помогают фронту у нас в городе уже пару лет нет, все ж устали от войны ...Еще пару лет назад
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10.01.2022 16:25 Відповісти
А шо у Вас за город?

Знаю , что волонтёров сейчас много . Есть даже поварская сотня, которая делает упаковки борщей доя фронта
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10.01.2022 16:33 Відповісти
Вчора у Луцьку патрульні поліцейські затримали трьох немісцевих чоловіків, які літали квадрокоптером над ремонтним заводом «Мотор».

Такі дії молодиків здалися їм підозрілими, адже держпідприємство входить до переліку об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Луцький ремонтний завод «Мотор» - державне підприємство авіаційної промисловості України, розташоване в Луцьку. Підприємство здійснює діагностику, ремонт, технічне обслуговування турбореактивних авіадвигунів третього і четвертого покоління.

Є єдиним підприємством України, здатним здійснювати ремонт авіадвигунів РД-33

Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.
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10.01.2022 16:45 Відповісти
шестёрка
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10.01.2022 16:56 Відповісти
Нищеброд из "ПМР" за 800 долларов заработал немаленький срок . Российские кураторьі и в "Лугандонии" платят копейки , но списьівают денег на порядок больше , себе на карман. Теперь у куратора "иностранца" будут дома неприятности , СБУ цинично засветила реальную сумму гонорара . 😂
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10.01.2022 17:06 Відповісти
Диктор красивый..такого и специально не родишь..терр организация озеро когда ответит???)))
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10.01.2022 17:20 Відповісти
Агента "насрал под памятник, облил краской" разоблачили. Осталось теперь взять агента который слил операцию по "вагнеровцам".
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10.01.2022 17:35 Відповісти
неужели.... какие мелочи.... одного впоймали он памятники обляпал краской.....сколько раз я писал .что затея Украины реинтегрировать лндр обратно на родину.обернётся для страны катастрофой.... те гопники сепары ,терористы, колоборанты и другая шваль оставшая там камне на камне в УКРАИНЕ живыми не оставят целыми . все эти доски пошаны, алеи славы, надгробия, памятники и украинские флаги будут уничтожены и сожжены.так они же уже там русские россияне с паспортами дырляндии, и закон о признании республик ШКИД уже отправлены в госдуму на утверждение принять их в состав рашки...странно....а мы мечтаем этот дурдом вернуть обратно....((
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10.01.2022 17:54 Відповісти
принять их в состав рашки...
Это вряд ли. А вот признать, принять в ОДКБ и потом оказать помощь, это да, это вариант.
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10.01.2022 18:53 Відповісти
А цього агента коли сбу знешкодить
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10.01.2022 19:13 Відповісти
придурки слабоумные... где связник, вербовщик? условия связи? да вы вместе пердановым на всю голову враги Украины!
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10.01.2022 21:00 Відповісти
русню надо чипировать прямо в аэропорте, чтоб не потерялся
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10.01.2022 21:37 Відповісти
на палю, гниду !
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10.01.2022 22:35 Відповісти
АГЕНТЫ СПЕЦСЛУЖБ РФ ПАДКИЕ НА ДОЛЛАРЫ США )))
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11.01.2022 08:50 Відповісти
Судя по поступкам Лох одиночка .Куратор в кустах сидел давал наводку где обоссать остановку... .
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11.01.2022 18:28 Відповісти
 
 