Біля посольства Казахстану в Києві відбулась акція проти репресій щодо мітингувальників і інтервенції ОДКБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля посольства Казахстану відбулась акція протесту проти репресій казахської влади щодо мітингувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо народ Казахстану в боротьбі за демократію та засуджуємо репресії влади щодо мітингувальників, а саме: обмеження громадянських свобод, інформаціну блокаду та, що найголовніше, розстріл власних громадян. Ми закликаємо до вирішення конфлікту з дотриманням національного законодавства Казахстану та його міжнародних забов‘язань, зокрема у царині прав і свобод людини. Ми засуджуємо введення в країну військ ОДКБ та розцінюємо це як військову інтервенцію, подібну до використання військ "Варшавського договору" для придушення протестів у контрольованих СРСР країнах", - йдеться в заяві організаторів заходу.











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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ