Біля посольства Казахстану в Києві відбулась акція проти репресій щодо мітингувальників і інтервенції ОДКБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля посольства Казахстану відбулась акція протесту проти репресій казахської влади щодо мітингувальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми підтримуємо народ Казахстану в боротьбі за демократію та засуджуємо репресії влади щодо мітингувальників, а саме: обмеження громадянських свобод, інформаціну блокаду та, що найголовніше, розстріл власних громадян. Ми закликаємо до вирішення конфлікту з дотриманням національного законодавства Казахстану та його міжнародних забов‘язань, зокрема у царині прав і свобод людини. Ми засуджуємо введення в країну військ ОДКБ та розцінюємо це як військову інтервенцію, подібну до використання військ "Варшавського договору" для придушення протестів у контрольованих СРСР країнах", - йдеться в заяві організаторів заходу.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Желательно не путать.
В декабре пытались устроить что-то похожее, но получился пшик! Народ пугалками уже не купишь.
ЩОЙНО! БЕРЕЗА розкрив подробиці «таємної відпустки» Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=1W4WBsmmDKs
@k_yelisieiev
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https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 9 янв.
досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
Вроде как их соплеменники в Казакстане в мирных казахов вместе с русней стреляют.
загнал проблему пулями в тупик
и думает что она решилась
а она так только зреет
ещё сильней