На трасі до Одеського порту будують 546-метрову естакаду, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТО

Дорожники в Одесі приступили до нового важливого етапу будівництва нової дороги до Одеського морського порту. Там встановили перші три опори майбутньої естакади, яка стане ключовим елементом всього маршруту.

Про це повідомляє "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.

Естакада матиме протяжність більше ніж пів кілометра. Для її зведення вже також встановили 36 бурових стовпів на глибину до 45 м та розпочали роботи з монтажу каркасу ригеля.

Новий маршрут між дорогою М-28 Одеса – Южний та Одеським морським портом стане безплатною альтернативою наявній на сьогодні дорозі. Це буде майже 6 км нової траси із цементобетонного покриття.

Дорогу будують у межах програми "Велике будівництво". Роботи стартували минулого року.

"Наразі активно продовжується спорудження бурових стовпів на ключовому елементі дороги – 546-метровій естакаді. Всього заплановано звести 248 стовпів", - повідомили в Укравтодорі.

Проєктом також передбачено облаштування TIR-майданчика для 300 машин для відпочинку водіїв та відстою вантажного транспорту. Також на новій дорозі до Одеського порту збудують 2 місця для стаціонарного габаритно-вагового контролю і два майданчики зважування-в-русі (WiM).

Нагадаємо, загалом в Україні у межах програми "Велике будівництво" вже зробили понад 14 тисяч кілометрів доріг, що становить близько 40% основної дорожньої мережі країни.

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