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На трасі до Одеського порту будують 546-метрову естакаду, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТО

Дорожники в Одесі приступили до нового важливого етапу будівництва нової дороги до Одеського морського порту. Там встановили перші три опори майбутньої естакади, яка стане ключовим елементом всього маршруту.

Про це повідомляє "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.

Естакада матиме протяжність більше ніж пів кілометра. Для її зведення вже також встановили 36 бурових стовпів на глибину до 45 м та розпочали роботи з монтажу каркасу ригеля.

Новий маршрут між дорогою М-28 Одеса – Южний та Одеським морським портом стане безплатною альтернативою наявній на сьогодні дорозі. Це буде майже 6 км нової траси із цементобетонного покриття.

Дорогу будують у межах програми "Велике будівництво". Роботи стартували минулого року.

"Наразі активно продовжується спорудження бурових стовпів на ключовому елементі дороги – 546-метровій естакаді. Всього заплановано звести 248 стовпів", - повідомили в Укравтодорі.

Проєктом також передбачено облаштування TIR-майданчика для 300 машин для відпочинку водіїв та відстою вантажного транспорту. Також на новій дорозі до Одеського порту збудують 2 місця для стаціонарного габаритно-вагового контролю і два майданчики зважування-в-русі (WiM).

Нагадаємо, загалом в Україні у межах програми "Велике будівництво" вже зробили понад 14 тисяч кілометрів доріг, що становить близько 40% основної дорожньої мережі країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80 приміських потягів і сотні нових вагонів: "Укрзалізниця" розповіла про оновлення рухомого складу в 2022 році

На трасі до Одеського порту будують 546-метрову естакаду, - Укравтодор 01
На трасі до Одеського порту будують 546-метрову естакаду, - Укравтодор 02

Автор: 

дороги (3065) Одеса (5476) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+8
людям пропонували "армію,мову,віру" но мудрий нарід обрав "продуктові карти"
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11.01.2022 09:57
+8
Ну так малозабезпеченим і будуть ті карточки. Людям їсти нічого, а як збираєшся виїхати кудись у центр в п'ятницю після роботи то офігіваєш де стільки автівок взялося, всі ж голодують, нічого не їдять всі гроші у автівки вкладують)
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11.01.2022 09:57
+7
А спитай для кого зеленський карточки на харчування вигадав.
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11.01.2022 09:52
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Людям їсти нічого. Нафіга ті дороги... Для кого ?
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11.01.2022 09:39 Відповісти
Кому конкретно їсти нічого?
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11.01.2022 09:42 Відповісти
А спитай для кого зеленський карточки на харчування вигадав.
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11.01.2022 09:52 Відповісти
Ну так малозабезпеченим і будуть ті карточки. Людям їсти нічого, а як збираєшся виїхати кудись у центр в п'ятницю після роботи то офігіваєш де стільки автівок взялося, всі ж голодують, нічого не їдять всі гроші у автівки вкладують)
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11.01.2022 09:57 Відповісти
На автівки не в Україні зароблялось, а за кордоном.
Якби не привозили бабло із заходу, то фіг би в нас що було.
Скажи мені, Сергей, тобі важливіша дорога, яка зійде зі снігом, чи заправлений паливом військовий транспорт ?
Давно дивився на харчування військових ?
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11.01.2022 15:52 Відповісти
Заробляють і в Україні, і за кордоном. Більш того, не при Зеленському почали виїжджати, і не при йому останньому.
І що за подвійні стандарти? Дороги почали будувати ще з 2015-го посилено, наскільки пам'ятаю. Може, тоді в армії вже все було? Чи може, треба і армію, і інфраструктуру розбудовувати, яка для армії також потрібна, особливо в прифронтових зонах: для оборони, для боротьби за уми місцевих жителів.
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11.01.2022 20:49 Відповісти
"не при Зеленському почали виїжджати" но при нем выезжать стали активнее и это при его обещании что заробитчане попрут обратно .за язык его никто не тянул
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11.01.2022 21:41 Відповісти
Статистику не бачив, і не помітив, щоб виїжджало більше. Раніше просто в Росію більшість їздила.
Та і Порошенко ніхто не тягнув слова за два тижні закінчення АТО. Є запит електорату на обіцянки, є початкове нерозуміння ситуації самим кандидатом, є глобальні фактори, як тоді війна, зараз - вірус.
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11.01.2022 23:46 Відповісти
https://glavnoe.ua/news/n357074855-stalo-izvestno-skolko-ukraincev-vyehali-na-zarabotki-za-granicu-za-poslednij-god https://glavnoe.ua/news/n357074855-stalo-izvestno-skolko-ukraincev-vyehali-na-zarabotki-za-granicu-za-poslednij-god

Статистика.
Ато и закончилось,началась война с кацапней.вот тебе и " глобальные факторы".
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11.01.2022 23:59 Відповісти
Почалась ООС, але як не перейменовує, малось на увазі закінчення війни, і саме це в тому числі сприйняв виборець. Чим потім і дорікали Порошенка, а він потім зробив сильний вчинок як для політика - вибачався.
І знову ж таки, підвищена трудова міграція зумовлена карантинами, в період яких закрилось багато бізнесів. Що Порошенко не ідеально вів війну, що Зеленський не ідеально боровсь з вірусом в країні. Вчаться з часом, тим більше з ковідом зараз всі експериментують по силі і способам захисту.
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12.01.2022 00:10 Відповісти
я так розумію, Вас можна далі не читати після слів : "підвищена трудова міграція зумовлена карантином" Ну так, авжеж, 100%, дякую, повеселили...

"не ідеально вів війну" -- теж шедевр!
Й за ЗЕ Ви теж не голосували й взагалі Порох й ЗЕ однаково погані...
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12.01.2022 10:00 Відповісти
Порошенко і Зеленський приблизно однакові в хорошому і поганому, побачимо ще закінчення строку.
Є якісь аргументи проти моїх думок? На бочку. Тінь на плетінь я краще вашого наводити вмію. А не хочете, не читайте і не пишіть. Мені і самому писати нічого людині, яка не може з'язати зменшення робочих місць в країні з виїздом громадян на роботу за кордон.
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12.01.2022 10:19 Відповісти
Порох й ЗЕ однакові -- та Ви просто інтелектуал, або російський пропагандист.
Дай бог, до жити ті останні 2 роки із ЗЕ, бо вже й так пробили дно!
Всі базові показники в минус в Україні останні півроку, які ще аргументи треба?!

Люди (600 тис.) рекордно виїхали в 2021 році, бо вже по всьому світі зняли обмеження та пішло відновлення економік, й до карантинів це не має жодного відношення. А в Україні в 2021 році продовжуються закриватися виробництва й йдуть скорочення в інших сферах не через карантин, а через драматичний стан економіки, через податковий пресинг та через неймовірну корупцію, яка зараз просто квітне, як ніколи.

А про карантин -- так -- якраз в 2020 році через карантин заробітчани масово повернулися до України. Дійсно, краще не пишіть нічого
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12.01.2022 10:34 Відповісти
Останні півроку якраз економіка в зріст пішла. І якщо повернулись в 2020 р., то чому їм не поїхати знову, коли з'явився шанс? Ось тобі і цифра.
І таких як ви плакальщиків і зрадрфілів я що за Порошенка, що за Зеленського передбачив тисячами. Зараз ті ж яйця тільки в профіль.
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12.01.2022 11:59 Відповісти
Чия економіка останні півроку пішла догори??? де, в Україні? чи на Марсі?... не кажіть нікому таке, бо хтось може не втриматися й дати Вам у обличчя.

Ви читаєте погано, й я кажу, знов поїхали, коли зняли карантин, а не поїхали через те, що "підвищена трудова міграція зумовлена карантинами" А поїхали ще більше, бо в нас стадо все ще гірше у 2021. -- Хоч так зрозуміло?

Яких зрадофілів, в бізнеса (я власник середнього бізнесу, не малого, а середнього!) скорочуються прибутки та зростають витрати, а ще добивають корупцією, якою не було ніколи.

Який Ви пророк... Вам би до магазинів частіше, або просто до людей ближче, щоб фігню не писали.
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12.01.2022 12:07 Відповісти
5,4% - другий квартал, 2,4% - третій, 4-го поки не бачу. Інші дані є, надайте.
"не втриматися й дати Вам у обличчя" - отримає у відповідь, теж мені біда.
"коли зняли карантин, а не поїхали через те" - люди, які вже працювали за кордоном, повернулись в 2020, а потім в 2021 поїхали знову, мабуть, також через Зеленського лише в 2019-му виїхали? Я не розумію, ви заперечуєте, що в карантин стало менше пропозицій по працевлаштуванню? Та ви, батєнька, зєлєбот)
"скорочуються прибутки та зростають витрати" - я вбачаю це наслідком карантинів, як фактору найвпливовішого з усіх. З усіма похідними.
"а ще добивають корупцією" - я от просто не розумію зараз суті суперечки.
Головна моя думка - треба критикувати погане і хвалити те, що позитивне. Дороги будуються фактично. Є порушення, ок, я вже писав, висвітлювати, звертатись до судів різних інстанцій. Не вистачає коштів на якісь програми, ок, питання до депутатів, до профільних міністерств. Я не бачу сенсу в "все погано" і "все пропало". Це актуального було на початку 2014 у випадку з януковичем, все. Світ не чорно-білий, є відтінки. Є позитив, є негатив, і нема права на нову революцію. Потрібно еволюційним шляхом вчити і направляти владу, показувати де добре, а де погано.
І вся моя риторика в противагу неурівноваженій позиції на цензорі, коли впадають в чергову крайність: раніше Порошенка брудом обливали, за хороше і погане, а потім Зеленського. Це президент України, і треба мати повагу хоча б до державного інституту, щоб вивчати декілька точок зору, а не упорюватись в одну краничну.
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12.01.2022 13:17 Відповісти
От з цих цифр ВВП (річне зростання 3.1% -- днище після 2020!) й зробіть (мінус 2.5% яке додало Велике будівництво), то що залишиться, я ж про те саме

Але ж образливо, коли дали в морду й ще потім розумієш, що той хто дав був правий

Ще раз -- зростають ціни й скорочуються прибутки не через карантин, а через інфляцію, яку значним чином викликало друкування грошей (та взяття в борг урядом) під президентські програми.
Тобто, уряд витрачає більше ніж заробляє. А де ж тоді всі гроші? Пояснюю -- на все це лягає ковдрою шалена корупція та й простий розпил бабла з бюджету, ось чому ростуть ціни. Й ще простіше -- підвищили податки, але навіть додаткові надходження розкрадаються, й "денег нет, но Вы держитесь"... якось так.

Коли чинний президент (6-й) культивує пряме порушення закону, та не помічає тотальну корупцію, та телефонне право то на яку повагу він може розраховувати?
Й не долучайте тут інституції -- бо ця людина є соромом для цієї інституції.
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13.01.2022 12:18 Відповісти
Ми різнимось в оцінках, я вважаю, що рівень компетенцій в середньому, що і був у Порошенка, а негативні ефекти визвані більше карантинними обмеженнями. Не маючи достовірних даних, ви будете перебільшувати вплив влади, а я вплиф форс-мажору, тут ми ні до чого не прийдемо.
"Тобто, уряд витрачає більше ніж заробляє" - наче це перший уряд, і наче вперше дефіцит компенсується запозиченнями і емісією.
По-факту, я бачу позитив в багатьох речах, а не тільки один негатив, чого і вам бажаю.
P.S.: інші вважали, що Порошенко - сором для інституції, але президенти змінуюються, а багнюка залишається. Зараз Зеленський і президенство - одне ціле. І ставлячись до президента по-хамські, панібратські, зневажливо ви в тому числі так ставитесь і до України. І ніяк інакше. Ви можете це для себе оправдовувати як завгодно, але політична культура повинна бути не тільки у політиків, але і у громадян.
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13.01.2022 13:24 Відповісти
Лаконічно .... винен форс-мажор , а не недолугий уряд.

P.S.: вже втомився відповідати на запитання з різних країн, а що в Вас дійсно клоун?
А я кажу, нажаль так, бо це помітно вже всім.
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22.02.2022 14:08 Відповісти
Не обов'язково називати Карелію, Комі, Бурятію і інші республіки різними країнами, достатньо обізначити їх РФ.
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22.02.2022 15:35 Відповісти
В 16-19 роках будувалось з огляду на дуже помірний дефіцит бюджету, практично без запозичень, в безінфляційний період, вдвічі дешевше і в умовах пристойного оборонного замовлення. Наразі вартість будівництва - вдвічі більша, дефіцит вдвічі більшій, але інфляція, як вважають зелені, - маленька, держборг, за словами Гетьманцева треба збільшувати ще, а в ДОЗі п'яний кінь не валявся. Тож ви порівняли, буквально, х@й з пальцем.
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11.01.2022 21:42 Відповісти
Якщо є зловживання, будь ласка, до суду. Журналістів ціла купа, нехай розслідують конкретні випадки і публікують. Просто я чую не перший раз про збільшення вартості, але ж і дороги можна будувати по-різному: тільки полотно або з розв'язками/мостами/естакадами та іншим. І тоді ціна за кілометраж не може бути показовою. А новин про нові складні споруди немало.
ДОЗ - питання до іншого міністерства, дефіцит зрозуміти можу - виплати+карантини, для економіки це є гуд. Більш того, читав, що "Велике будівництво" додало до зростання ВВП 2,5%. Інфляція? Її і в 2014-2019 малювали ще й як, коли ціни росли ого-го, нічого нового. Це так, в якості іншої точки зору.
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11.01.2022 23:59 Відповісти
так, дійсно невиправдано зросла собівартість будівництва, так, дійсно це призвело до здорожчення матеріалів, які використовуються, а фраза -- до суду -- говорить тільки про те, що Ви не розумієте про що говорите... ремарка: мости й естакади не мають жодного відношення до вартості километру дороги, це ще одне підтвердження того, що Ви не розумієте.
Багато новин, таких як, в Запоріжжі планують відкривати половину збудованого мосту із тимчасовим асфальтом

Далі, про інфляцію -- коли інфляція призводить до зростання цін на товари українського виробництва у перерахунку на USD, то це не інфляція, це є тотальна корупція, й життя в борг.
Бо не може під час інфляції посилюватися гривня відносно долара. А зараз в нас такі ціни на товари українського виробництва, що скоро дійсно піде імпорт харчів, навіть не зважаючи на космічні імпортні мита на ці товари. Так що й тут Ви мимо....

Й далі, якщо (як Ви кажете) Велике Будівництво додало 2.5% до ВВП, тоді, виходить, окрім витягнутих з бюджету, та запозичених грошей під Велике Будівництво, в нас в країні у 2021 році практично нульове зростання у порівнянні із ковідним 2020, в якому була найнижча порівняльна база. То ми на дні в 2021 році й без жодних варіантів розвитку -- УРА!

Вже йде 2 роки стабільно йде скорочення промислового виробництва, а з 2015 по 2019 ми тільки зростали. Ось таке се ля ві
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12.01.2022 10:21 Відповісти
Інформацію про собівартість я знайшов в інтервью Омеляна, звідки він брав її не знаю. Є першоджерело з методикою розрахунку, надайте.
"Багато новин" - а ще більше новин, де все закінчено.
"зростання цін на товари українського виробництва" - он воно що. Добре, що за попередню владу інфляція обходила стороною українські товари, бо куди ж Зеленському до Порошенка. Така логіка?
"Бо не може під час інфляції посилюватися гривня відносно долара" - м-м, долар же не має інфляції правда?) І курс залежить більше від інфляції, а не від наявної валюти в країні, крім багатьох інших чинників. Розкажи ще.
"2015 по 2019 ми тільки зростали" - стабільно ми зростали з 2016-го, а 2014-2015 - падали через війну і втрати. Те саме зараз через ковід. Є й інші чинники, я не виключаю непрофесіоналізм і корупцію. От тільки ті ж самі чинники були і раніше, вони не впали з небес.
"порівнянні із ковідним 2020, в якому була найнижча порівняльна база" - що це значить, яка найнижча?) База завжди одна - попередній період. І тяжкий попередній рік не дає переваги в оцінюванні наступного або в створенні більшої кількості продукту. Я б навіть сказав зв'язок зворотній. Разом з тим, інфраструктура прискорює економіку, так що це в любому випадку позитив. Питання по іншим галузям треба і розглядати окремо, в тому числі враховуючи всі чинники які на них вплинули.
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12.01.2022 12:47 Відповісти
Серёня, а иы сылшал про расслоение общества? Про гигантские разницы в доходах? А кк считают среднюю зарплату? Берут 60 долларов у обычного человека и миллиард вора и выходит что в среднем у нас по пол-миллиона денег у каждого.
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11.01.2022 20:12 Відповісти
у людей є гроші на смартфон за 4к, інтернет щомісяця, комп, рено логан або ланос майже у когось. Нещодавно повернувся у рідне містечко, там тепер через три роки замість дитячого майданчика парковка автомобілів. люди на свята тупо згрібають всі супермаркети, хотів поставити шафу-купе , так все розметено, розписано у майстрів на місяць.
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11.01.2022 10:18 Відповісти
А я про що? Хіба не потрібно будувати доріг, відновлювати їх? Дороги - це артерії економіки. А продуктові карточки, до речі давно вже є у США і нічого, ніхто там нікого не звинувачує у диктатурі та тиранії
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11.01.2022 10:21 Відповісти
ну банально: гірша дорога - вантажівка з харчами АТБ їде довше, витрачає більше часу і більше грошей на амортизацію - вартість доставки продукції збільшується. Їде автобус з пасажирами приміський по розбитим дорогам - та сама історія. Їде сім"я на логані, на який збирала п"ять років, попадає в ямиську - бах, мінус колесо, на перебортовку в кращому випадку - мінус тисяча гривень.
Але пофіг на дорогит, най їх взагалі не буде, а товари най хоч віслюками доставляють, у людей мізків вистачає на апожрать
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11.01.2022 10:27 Відповісти
гирша дорога - это прежде всего постоянные вливания на ее реставрацию. Если же строить сразу на несколько лет - куда же потом списывать украденное?!!
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11.01.2022 10:36 Відповісти
Десь харчі подешевшали ? Десь ціни на перевезення пасажирів знизились ?
Хочу бачити.
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11.01.2022 15:53 Відповісти
Не подешевшають. Не знизяться. Ви в своїх бажаннях не дуже відрізняєтесь від виборців Зеленського в 2019, які також бажали низькіх тарифів, чуда бажали. Не буде більше нічого дешевого. Суть модернізації виробництв і інфраструктури в стабілізації ринку й знаходження реального балансу. І це не миттєвий процес, як не миттєвими були зміни, які впровадив Порошенко і його команда. Будівництво доріг прискорює економіку, зменшує витрати на ремонти, а відповідно, на амортизацію, збільшує строк роботи транспорту. Це підвищення ефективності, яке розтянуте на роки. Але це не означає, що робити його не потрібно. Питання лише в умінні прораховувати на декілька кроків, чи на декілька сот кроків вперед, тактично чи стратегічно мислити.
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11.01.2022 21:02 Відповісти
Вы не панимаите - это другое!! )) Когда Гетьман потужно вложил в строительство (на бумаге) дорог длиной в 3800 км. 40 млрд - это Перемога! Когда Шмаркля вложила в 4 000 км 120 млрд - це Зрада!! Куда ушла разница в 80 млрд (это если строить придерживаясь технолгии) мы потужно умалчиваем))
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11.01.2022 10:34 Відповісти
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11.01.2022 11:37 Відповісти
Этому боту ксении нечего есть потому что она 24/7 сидит на цензоре и жалуется на свою убогую жизнь
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11.01.2022 11:12 Відповісти
Действително, нафига дороги?
Машин у людей нет, никто никуда не ездит.
Возить по дорогам нечего.
На волах можно и по грунтовке проехать.
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11.01.2022 09:47 Відповісти
Подоляковские раздухарились!!
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11.01.2022 10:05 Відповісти
как там в Ольгино?
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11.01.2022 09:51 Відповісти
ностальгія у тебе ?
так ти не за адресою - до максимича і зайди звернись
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11.01.2022 09:53 Відповісти
Стрелки перевела, стрелочница.

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11.01.2022 10:04 Відповісти
людям пропонували "армію,мову,віру" но мудрий нарід обрав "продуктові карти"
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11.01.2022 09:57 Відповісти
Та вообще скотыняка - жерты хоче!! Нит!! Молыся та спивай!
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11.01.2022 10:38 Відповісти
Поганий президент в бідній країні зазвичай ховаеться за трьома речами: патріотизм, мова і віра.
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11.01.2022 15:57 Відповісти
Гавно вопрос - за деньги налогоплательщиков пиарятся "слуги народа" и чиновники труханова, распиливаются колоссальные средства. Строится дорога для частной компании Евротерминал, доля в которой у труханова.
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11.01.2022 10:36 Відповісти
Для обогащения капиталстов, чтобы быстрее бабло крутилось по логистике
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11.01.2022 11:20 Відповісти
Не ври Цензор и не повторяй вранье от зеленой власти о миллионах километров построенных дорог за 2 года...
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11.01.2022 10:02 Відповісти
Посмотрим весной когда асфальт сойдет!
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11.01.2022 10:06 Відповісти
вилізь з бункеру, стільки доріг і в таких масштабах не будувалося ніколи ще з часів совку.
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11.01.2022 10:20 Відповісти
При потужном Гетьмане построили почти столько же - 3 800 км. Правда - на папери)) Зато дешевше на 80 млрд. Куды ризныця пишла - невидомо, але то такэ!))
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11.01.2022 10:41 Відповісти
Ты действительно такой прямой как артиллерийский ствол? Да ты что? Ага 500 построили а остальные 13500 ямочный ремонт вот и 14000.
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12.01.2022 00:30 Відповісти
миллионах!?? Но это не точно?))
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11.01.2022 10:42 Відповісти
Неее не точно Но приблизительно...
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12.01.2022 00:31 Відповісти
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11.01.2022 10:36 Відповісти
по любому - зрада ...
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11.01.2022 14:50 Відповісти
 
 