Нетверезий чоловік влаштував стрілянину по вікнах гуртожитку у Києві: йому загрожує до семи років ув’язнення. ФОТОрепортаж

Зловмисник зі своєї оселі стріляв по будівлі, що розташована навпроти. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини поліції Києва від консьєржа надійшло повідомлення про те, що невідомий обстрілює вікна гуртожитку на вулиці Красилівській. Для встановлення всіх обставин події на адресу негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила слідча Голосіївського управління поліції Юлія Кустова, внаслідок події потерпілих немає, у гуртожитку пошкоджені вікна.

"Ми встановили квартиру, звідки здійснювались постріли та особу зловмисника. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, тому мотиви вчинку пояснити не зміг. У його оселі ми провели невідкладний обшук і вилучили пневматичну гвинтівку, а також набої до неї".

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Правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - раніше не судимий киянин, 1985 року народження.







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"Наразі ми повідомили чоловіку про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Також ми готуємо клопотання до районного суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додала Кустова.