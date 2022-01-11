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Нетверезий чоловік влаштував стрілянину по вікнах гуртожитку у Києві: йому загрожує до семи років ув’язнення. ФОТОрепортаж

Зловмисник зі своєї оселі стріляв по будівлі, що розташована навпроти. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини поліції Києва від консьєржа надійшло повідомлення про те, що невідомий обстрілює вікна гуртожитку на вулиці Красилівській. Для встановлення всіх обставин події на адресу негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила слідча Голосіївського управління поліції Юлія Кустова, внаслідок події потерпілих немає, у гуртожитку пошкоджені вікна.

"Ми встановили квартиру, звідки здійснювались постріли та особу зловмисника. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, тому мотиви вчинку пояснити не зміг. У його оселі ми провели невідкладний обшук і вилучили пневматичну гвинтівку, а також набої до неї".

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Правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - раніше не судимий киянин, 1985 року народження.

Нетверезий чоловік влаштував стрілянину по вікнах гуртожитку у Києві: йому загрожує до семи років ув’язнення 01
Нетверезий чоловік влаштував стрілянину по вікнах гуртожитку у Києві: йому загрожує до семи років ув’язнення 02
Нетверезий чоловік влаштував стрілянину по вікнах гуртожитку у Києві: йому загрожує до семи років ув’язнення 03

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"Наразі ми повідомили чоловіку про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Також ми готуємо клопотання до районного суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додала Кустова.

Київ (19534) Нацполіція (15205) стрілянина (1784)


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Видимо разочаровался в зеленском и открыл стрельбу по окнам
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11.01.2022 10:48 Відповісти
Казковий довб...б!
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11.01.2022 10:54 Відповісти
" раніше не судимий .." з почіном дебіла ! )
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11.01.2022 11:01 Відповісти
Ну і кому короткостволи дозволяти ? Воно з воздушкою біди натворило... І то не пацан, а хлоп під 40р
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11.01.2022 11:05 Відповісти
Сейчас тебя ганфайтеры закусают.
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11.01.2022 14:14 Відповісти
Вообще-то изначально целью было не телесные повреждения нанести неопределенному кругу лиц, а побить стекла в окнах общежития. Пуля из воздушки дальше оконного стекла не полетит.
Это следователи-дебилы решили раскрыть особо опасный террористический акт с целью дестабилизации обстановки в отдельно взятом районе столицы Украины.
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11.01.2022 12:43 Відповісти
Не грамоту же ему выписывать за эту стрельбу.
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11.01.2022 14:17 Відповісти
 
 