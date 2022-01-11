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Журналіста Куликова побили та пограбували у Києві, нападників затримали, - поліція. ФОТО

На проспекті Перемоги в Шевченківському районі Києва двоє чоловіків побили та пограбували журналіста Андрія Куликова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Києва.

"Чоловіки під приводом "закурити" підійшли до перехожого. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець з грошима, мобільний телефон та банківську картку. Співробітники карного розшуку та бійці полку поліції особливого призначення № 1 протягом декількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників та виявили їх у одному з хостелів столиці", - йдеться в повідомленні.

Ними виявились раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області, та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. Наразі правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до скоєння даного кримінального правопорушення.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину.

"Шевченківський районний суд столиці обрав фігурантам запобіжні заходи – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі", - додали в поліції.

Як повідомляє "Громадське радіо" потерпілим є журналіст Андрій Куликов.

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Журналіста Куликова побили та пограбували у Києві, нападників затримали, - поліція 01
Журналіста Куликова побили та пограбували у Києві, нападників затримали, - поліція 02

Автор: 

побиття (939) Київ (19534) пограбування (576) Нацполіція (15205)


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Топ коментарі
+19
Привет противникам закона о оружии и самозащите.
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11.01.2022 10:57
+18
Я за легалізацію зброї, але ж журналісти і так її можуть отримати...
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11.01.2022 11:01
+15
вытащить успеешь? или будешь стрелять на подходе всех кто хочет закурить
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11.01.2022 11:30
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Привет противникам закона о оружии и самозащите.
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11.01.2022 10:57 Відповісти
Я за легалізацію зброї, але ж журналісти і так її можуть отримати...
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11.01.2022 11:01 Відповісти
Насколько я помню журналистам могут дать разрешение только на резинострел стреляющий шариками которые не пробивают даже зимнюю куртку. В голову же насколько знаю стрелять преступнику запрещается. Тоесть если тебя убивают или насилуют ты должен попросить преступника задрать верхнюю одежду чтобы пульнуть ему в живот. Одним словом ето полный бред а не разрешение.
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11.01.2022 11:05 Відповісти
в пах можно и норм вполне...даже в колено остановит
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11.01.2022 12:34 Відповісти
Та для більшості гопоти достатньо в повітря раз жахнути, щоб втекли. Ну і в ногу можна - штани не зупинять ж...
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11.01.2022 12:37 Відповісти
травмат журналистам разрешён, сквозь зимнюю куртку рёбра ломает на ура
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11.01.2022 22:19 Відповісти
херово ты помнишь. журналистам дают разрешение на полноценный огнестрел
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13.01.2022 00:14 Відповісти
Не могут. Или травмат для тебя короткоствол?
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11.01.2022 11:14 Відповісти
вытащить успеешь? или будешь стрелять на подходе всех кто хочет закурить
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11.01.2022 11:30 Відповісти
ну якщо не тренуватись, то звичайно не встигне. нащо ви це пишете? ви знаєте якийсь засіб самозахисту для якого не треба тренуватись в принципі? ну-ну
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11.01.2022 20:32 Відповісти
Встигну.
У мого знайомого був такий випадок : Підійшли -"Дай закуріть"! Він зразу ствол дістав каже "Зараз закуриш" .... так тікали що один аж впав та подрапав коліна
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12.01.2022 11:43 Відповісти
Если бы у него был ствол могли бы и пристрелить его. Кстати, он имеет право на оформление оружия, по закону, и сейчас
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11.01.2022 13:11 Відповісти
ні, не має. травмат - це спец пристрій.
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11.01.2022 20:37 Відповісти
ні, має
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13.01.2022 00:15 Відповісти
вам видніше
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13.01.2022 00:40 Відповісти
Згідний, і ще бісить коли через кожні 200 метрів питають чи ти куриш, бо в нього немає сірників чи зажигалки. Скури на 1 сигарету менше і купи собі пачку сірників.
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11.01.2022 11:04 Відповісти
Уже забанили мой коментарий любители клянчить сигареты. Вот такая свобода слова в Украине
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11.01.2022 11:07 Відповісти
Как забанили?
А то, что ты сам его удалил, правильно сделал.
Речь ведь совсем не о курении. И от ДТП действительно гибнет больше людей, чем от просьбы прикурить.
Вобщем, молодец!
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11.01.2022 11:11 Відповісти
Не удалял я ничего
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11.01.2022 11:12 Відповісти
Верю.
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11.01.2022 11:12 Відповісти
А речь именно о курении. Подойти к незнакомцу и попросить сигарету ето именно повод зацепиться. Ети типа как Х***ло если не знает как оправдаться начинает про защиту рузькоязычных. Вот я никогда не слышал чтобы гопники издалека кричали отдавай кошелек. Всегда начинали разговор с *сигаретки не будет*. Потому что если бы говник кричал в спину прохожему *отдавай кошелек*, то у прохожего было бы пару секунд повернуться и нафаршировать свинцом брюхо нападающего. Потому что в суде потом гопник не смог бы отвертеться, что просто хотел закурить
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11.01.2022 11:18 Відповісти
Я ещё помню, что было в твоём "забаненном" посте.
Так что, не нужно выкручиваться.
Ты там писал о том, что если нет денег, нужно бросать курить, а не клянчить папироску.
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11.01.2022 11:25 Відповісти
"запальнички"
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11.01.2022 11:08 Відповісти
Ты серьёзно думаешь, что сказав "закурить не найдётся", эти бандиты действительно хотели закурить?
А традиция пошла с фильма "Операция Ы".
"Бабуля, закурить не найдётся?"
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11.01.2022 11:06 Відповісти
В "Операции Ы" у бабули спрашивали "как пройти в библиотеку" и "сколько сейчас градусов ниже нуля"
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11.01.2022 12:11 Відповісти
Это на "тренировке".
А на "деле" вопрос был "Бабуля, закурить есть?"
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11.01.2022 12:57 Відповісти
За много лет до фильма босяки просили закурить и давали "прикурить".
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12.01.2022 00:23 Відповісти
"Шутка" (с)
P.S.
(Что ж вы все такие ... серьёзные?)

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12.01.2022 06:25 Відповісти


А традиция пошла с фильма "Операция Ы".
"Бабуля, закурить не найдётся?" <<-------

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12.01.2022 06:28 Відповісти
Гарантовано не цигани. Бо якби були цигани, то показали б обличчя
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11.01.2022 11:09 Відповісти
Теперь накурятся.
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11.01.2022 11:39 Відповісти
Да каждый день на Крещатике грабят и полиция ничего не делает!
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11.01.2022 12:19 Відповісти
Вопрос не в том, имеешь ты короткоствол или не имеешь - если подойдет прохожий и попросит закурить то даже Джеймс Бонд не успеть выстрелить.
Дело в проблеме безопасности на улице, где граждане в 99.99% случаях не помогут жертве нападения активно.
1. Граждане безоружны, а преступники вооружены.
2. Менты продажны и твои показания или помощь в поисках преступникам будут слиты уголовникам и те могут оказать давления на свидетелей.
3. Оказывать активное сопротивление преступникам или активно защищать жертву преступления реально грозит уголовным наказанием - законодательство в этом отношении совершенно импотентно, а гражданская активность - потенциально опасна для наворовавшихся, в том числе и из властных воришек...
Государство защищает только узкий круг приближенных к власти людей - на остальных нет ни желания, ни интереса. Чем больше запуганы и разобщены "граждане" - тем легче чистить их карманы и облагать данью! Сейчас похоже закон все больше заменяет паяльник!
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11.01.2022 12:24 Відповісти
К сожалению в Украине Уголовный кодекс как таковой отсутствует. Просто наказывают этих ублю.ков вроде как на 5-6 лет и через 2-3 года выпускают. Бей и грабь дальше. За такое преступление надо давать не 6, а 16 лет, а за убийство не 8, а 25 лет.
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11.01.2022 12:58 Відповісти
"23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. "

Круть...обвинувачений у крадіжці спокійно ходить вулицями і грабує перехожих...
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11.01.2022 13:03 Відповісти
Ну, це так "Портновський" КПК дозволяє.
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11.01.2022 17:26 Відповісти
Може вже пора трохи переписати кримінальний кодекс?
Навіщо це гівно знову судити на 6 років? Через 6 років вони, що увірують в Бога? Може пора давати за 2 судимість за певні види злочинів довічне? Потрібно очищати від лайна, біовідходів землю України. НЕ хочуть працювати - їх ПРАВО. А ось за злочини потрібно карати жорстко. Так цих уродів знайшли, бо відомий журанліст. А іншим не так поталанить. Завтра наалогічні скоти відберуть кошти та здоровя в Вашої дитини. Навіщо це лайно плодити? Безкарність створює вседозволеність. По іншому ці два дауни подумали варто чи ні за 100-200 баксів на тупе рило сідати довічно чи простіше піти працювати.
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11.01.2022 19:20 Відповісти
его бы не переписывать а выбросить нахрен на мусорник, и взять вместо него европейский или штатовский .... хотя тут уже всю судейскую систему давно пора "перетрахивать"
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11.01.2022 23:47 Відповісти
Быстро нашли. Могут, когда хотят
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12.01.2022 23:50 Відповісти
Вот кстати да. Оно конечно понятно, что при плотности видеокамер в Киеве, а также при наличии доступа к пингу мобильных телефонов задача вообще не сложная, но обращает на себя внимание, что быстро ловят участников только условно резонансных инцидентов
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13.01.2022 00:20 Відповісти
 
 