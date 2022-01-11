Журналіста Куликова побили та пограбували у Києві, нападників затримали, - поліція. ФОТО
На проспекті Перемоги в Шевченківському районі Києва двоє чоловіків побили та пограбували журналіста Андрія Куликова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Києва.
"Чоловіки під приводом "закурити" підійшли до перехожого. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець з грошима, мобільний телефон та банківську картку. Співробітники карного розшуку та бійці полку поліції особливого призначення № 1 протягом декількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників та виявили їх у одному з хостелів столиці", - йдеться в повідомленні.
Ними виявились раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області, та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. Наразі правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до скоєння даного кримінального правопорушення.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину.
"Шевченківський районний суд столиці обрав фігурантам запобіжні заходи – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі", - додали в поліції.
Як повідомляє "Громадське радіо" потерпілим є журналіст Андрій Куликов.
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У мого знайомого був такий випадок : Підійшли -"Дай закуріть"! Він зразу ствол дістав каже "Зараз закуриш" .... так тікали що один аж впав та подрапав коліна
А то, что ты сам его удалил, правильно сделал.
Речь ведь совсем не о курении. И от ДТП действительно гибнет больше людей, чем от просьбы прикурить.
Вобщем, молодец!
Так что, не нужно выкручиваться.
Ты там писал о том, что если нет денег, нужно бросать курить, а не клянчить папироску.
А традиция пошла с фильма "Операция Ы".
"Бабуля, закурить не найдётся?"
А на "деле" вопрос был "Бабуля, закурить есть?"
P.S.
(Что ж вы все такие ... серьёзные?)
А традиция пошла с фильма "Операция Ы".
"Бабуля, закурить не найдётся?" <<-------
Дело в проблеме безопасности на улице, где граждане в 99.99% случаях не помогут жертве нападения активно.
1. Граждане безоружны, а преступники вооружены.
2. Менты продажны и твои показания или помощь в поисках преступникам будут слиты уголовникам и те могут оказать давления на свидетелей.
3. Оказывать активное сопротивление преступникам или активно защищать жертву преступления реально грозит уголовным наказанием - законодательство в этом отношении совершенно импотентно, а гражданская активность - потенциально опасна для наворовавшихся, в том числе и из властных воришек...
Государство защищает только узкий круг приближенных к власти людей - на остальных нет ни желания, ни интереса. Чем больше запуганы и разобщены "граждане" - тем легче чистить их карманы и облагать данью! Сейчас похоже закон все больше заменяет паяльник!
Круть...обвинувачений у крадіжці спокійно ходить вулицями і грабує перехожих...
Навіщо це гівно знову судити на 6 років? Через 6 років вони, що увірують в Бога? Може пора давати за 2 судимість за певні види злочинів довічне? Потрібно очищати від лайна, біовідходів землю України. НЕ хочуть працювати - їх ПРАВО. А ось за злочини потрібно карати жорстко. Так цих уродів знайшли, бо відомий журанліст. А іншим не так поталанить. Завтра наалогічні скоти відберуть кошти та здоровя в Вашої дитини. Навіщо це лайно плодити? Безкарність створює вседозволеність. По іншому ці два дауни подумали варто чи ні за 100-200 баксів на тупе рило сідати довічно чи простіше піти працювати.