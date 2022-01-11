Журналіста Куликова побили та пограбували у Києві, нападників затримали, - поліція. ФОТО

На проспекті Перемоги в Шевченківському районі Києва двоє чоловіків побили та пограбували журналіста Андрія Куликова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Києва.

"Чоловіки під приводом "закурити" підійшли до перехожого. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець з грошима, мобільний телефон та банківську картку. Співробітники карного розшуку та бійці полку поліції особливого призначення № 1 протягом декількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників та виявили їх у одному з хостелів столиці", - йдеться в повідомленні.

Ними виявились раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області, та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. Наразі правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до скоєння даного кримінального правопорушення.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину.

"Шевченківський районний суд столиці обрав фігурантам запобіжні заходи – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі", - додали в поліції.

Як повідомляє "Громадське радіо" потерпілим є журналіст Андрій Куликов.

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