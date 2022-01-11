Ремонт об'їзної, яка є частиною "Дороги Єдності", завершили у Тернополі, - ОДА. ФОТО

На об'їзній дорозі Тернополя, яка раніше входила до складу траси міжнародного значення М-12, а з 2021 року стала частиною найдовшої української Дороги Єдності М-30, завершилися ремонтні роботи.

Про це повідомляється на сайті Тернопільської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Об’їзна дорога Тернополя уже повністю оновлена та доступна для проїзду транспорту", - йдеться у повідомленні.

Дорогу відновили у межах програми "Велике будівництво".

Раніше у Тернополі уже відкрили проїзд новою дворівневою транспортною розв’язкою в районі Гаївського шляхопроводу. Там влаштували шість смуг для руху автотранспорту, зовнішнє освітлення, а також ділянки для пішоходів та розворотні майданчики.

Обидва об'єкти дозволили значно зменшити транспортне навантаження на вулиці міста.

"А оскільки М-30 – це ще й автомобільний шлях міжнародного значення, близько 70% транспорту проїжджає по ньому транзитом, цей проєкт з реконструкції дороги був надзвичайно важливим та масштабним, а обсяг виконаних робіт – колосальний", - наголосили в ОДА.

Крім оновленої об'їзної, яка вже давно стала частиною міста, у Тернополі за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується побудувати також нову об'їзну протяжністю 8,4 км, міжнародний тендер на будівництво якої за угодою з Європейським інвестиційним банком Укравтодор уже оголосив наприкінці минулого року.

Вона буде дорогою першої категорії з 4 смугами руху та з'єднає населені пункти Шляхтинці, Смиківці та міжнародні траси М-19 Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече і М-30 Стрий – Ізварине. Проєктом передбачається також будівництво транспортної розв'язки на дорозі М-19 (км 315+629).

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