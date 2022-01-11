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Ремонт об'їзної, яка є частиною "Дороги Єдності", завершили у Тернополі, - ОДА. ФОТО

На об'їзній дорозі Тернополя, яка раніше входила до складу траси міжнародного значення М-12, а з 2021 року стала частиною найдовшої української Дороги Єдності М-30, завершилися ремонтні роботи.

Про це повідомляється на сайті Тернопільської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Об’їзна дорога Тернополя уже повністю оновлена та доступна для проїзду транспорту", - йдеться у повідомленні.

Дорогу відновили у межах програми "Велике будівництво".

Ремонт обїзної, яка є частиною Дороги Єдності, завершили у Тернополі, - ОДА 01

Раніше у Тернополі уже відкрили проїзд новою дворівневою транспортною розв’язкою в районі Гаївського шляхопроводу. Там влаштували шість смуг для руху автотранспорту, зовнішнє освітлення, а також ділянки для пішоходів та розворотні майданчики.

Обидва об'єкти дозволили значно зменшити транспортне навантаження на вулиці міста.

"А оскільки М-30 – це ще й автомобільний шлях міжнародного значення, близько 70% транспорту проїжджає по ньому транзитом, цей проєкт з реконструкції дороги був надзвичайно важливим та масштабним, а обсяг виконаних робіт – колосальний", - наголосили в ОДА.

Ремонт обїзної, яка є частиною Дороги Єдності, завершили у Тернополі, - ОДА 02

Крім оновленої об'їзної, яка вже давно стала частиною міста, у Тернополі за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується побудувати також нову об'їзну протяжністю 8,4 км, міжнародний тендер на будівництво якої за угодою з Європейським інвестиційним банком Укравтодор уже оголосив наприкінці минулого року.

Вона буде дорогою першої категорії з 4 смугами руху та з'єднає населені пункти Шляхтинці, Смиківці та міжнародні траси М-19 Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече і М-30 Стрий – Ізварине. Проєктом передбачається також будівництво транспортної розв'язки на дорозі М-19 (км 315+629).

Також читайте: На трасі до Одеського порту будують 546-метрову естакаду, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

дороги (3065) Тернопіль (401) Велике будівництво (741)


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Вот интересно, как Зеленский выбирает, что к дорогам он причем а к короновирусу непричем?

Так можно было?
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11.01.2022 13:09 Відповісти
На "великому будівництві" хорошо красти кошти і це роблять зелені. В той час ці гроші забрані із фонда по боротьбі із пандемією. А для чого спасати лохів нехай більше помирають,особливо пенсіонери (бо нічим платить пенсію) І в той же час армія і поліція одержує мізер.на озброєння кошти не виділяються--а для чого щоб фашисти до нас прийшли з росії по хороших дорогах і ми будемо в "руцькому міре",щоб бандюки бистро нас грабували і тікали по хороших дорогах. Вот такі справи ЛОХИ.
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11.01.2022 13:24 Відповісти
Не хочу ні в чому вам заперечувати , але в мене одне запитання . При вас гроші ≪пиляли≫, чи у вас джерело інформації газета ≪це і так всі знають≫ ? Наголошую, я не стверджую зворотнє, просто теж хтів би подивитись на це лядство .
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11.01.2022 14:39 Відповісти
Слідкуйте за офіціальними повідомленями про відкриті справи ,а також на порівнювальні ціни ремонту доріг офіційних органів (рахункова палаа і інш.0
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11.01.2022 15:15 Відповісти
Бачу, що Цензор також поступово перетворюється в "позітівноВо_блоґєра"
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11.01.2022 13:24 Відповісти
В Тернополе тех объездных, которые никому не нужны, хоть попом ешь.
На фото это хорошо видно.
Зато, в соседнем Хмельницком с юга на север проезд через три десятка поворотов по городу, в Житомире тоже ненамного лучше.
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11.01.2022 13:33 Відповісти
Це правда, що Хмельницький зашивається без нормальної об'їзної. Один раз не пускали через центральну Кам'янецьку вулицю, а іншого разу вже пускали...
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11.01.2022 13:44 Відповісти
Дорога единства проходит через села под окнами домов и утыкана радарами. С такими "автобанами" будем жить следующие 50 лет.
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11.01.2022 15:29 Відповісти
 
 