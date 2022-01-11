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Вантовий міст в Запоріжжі невдовзі відкриють для руху автомобілів, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У ніч на 11 січня на мосту вже влаштували асфальт і нанесли розмітку.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Безсонна ніч була у мостобудівників, що працюють на флагмані президентської програми "Велике будівництво" — Автотранспортній магістралі через р. Дніпро в Запоріжжі. Цієї ночі вони завершили влаштування асфальтобетону на проїзній частині верхової гілки вантового мосту та нанесли дорожню розмітку. Дорожні роботи на мосту розпочались 10 січня й тривали майже до самого ранку", - розповіли в автодорі.

Дорожнє покриття, яке нанесли зараз мостобудівельники, є тимчасовим. Із приходом стабільно сухої та теплої погоди його замінять на гусасфальт, попередньо обробивши плиту проїзду гідроізоляційним шаром.

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Роботи виконуються в рамках програми "Велике будівництво".

"Наразі міст під навантаженням асфальту перевіряють геодезисти. Паралельно продовжуються роботи з монтажу декоративного архітектурного освітлення. Вже незабаром вантовим мостом поїдуть перші автівки, й жителі міста відчують полегшення під час руху мостами в години пік", - запевняє автодор.

Нагадаємо, ансамбль Запорізьких мостів складається з 9-кілометрової автомагістралі, 6 розв’язок і 2 позакласних мостів. Рух по першій частині балкового мосту відкрили наприкінці 2020 року.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" також зводять нові мости у Кременчуці та Ямполі, а загалом за наступні 2 роки відновлять і збудують 810 мостів і мостових переходів.

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Вантовий міст в Запоріжжі невдовзі відкриють для руху автомобілів, - Укравтодор 01
Вантовий міст в Запоріжжі невдовзі відкриють для руху автомобілів, - Укравтодор 02
Вантовий міст в Запоріжжі невдовзі відкриють для руху автомобілів, - Укравтодор 03

Автор: 

Запоріжжя (2283) міст (1235) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+8
Да да, только благодаря найвелычнишому мосты строятся, а так же коровы доятся и солнце встаёт, что бы мы без нелоха делали
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11.01.2022 14:48
+4
Судя по фото, между Островом и Левым берегом.
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11.01.2022 14:54
+3
«Большое строительство» для президента и «слуг народа»

На асфальтирование за год было выделено около 140 млрд грн, то есть 11% всех расходов государственного бюджета. Эта доля превышает даже те суммы, которые во времена Януковича выделялись на содержание государственных шахт.

Маржинальность этого бизнеса на завышении цены асфальта составляет от 20%. Такой процент достигается благодаря завышению ожидаемой стоимости работ и https://nashigroshi.org/2021/11/09/porivnial-nyy-analiz-tenderiv-na-remont-dorih-v-ukraini-ta-pol-shchi/ ограничению конкуренции на тендерах. Таким образом, потоки Укравтодора позволяют Владимиру Зеленскому отказаться от олигархических денег и проводить собственную политику за счет своей политической силы.

По консервативным подсчетам, содержание 200-250 народных депутатов и топ-чиновников на уровне от 20 до 50 тыс. долл. в месяц может стоить от 1 млрд грн в год. Это составляет менее 1% от государственных расходов на дороги.

Кроме того, президент имеет личный профит от «Большого строительства». СМИ и билборды вдоль дорог насыщены рекламой того, что все ремонты автодорог выполняются согласно программе президента «Большое строительство», что очевидно должно влиять на него рейтинг. Поэтому 25 тысяч избирателей поддержали петицию о том, чтобы на билбордах была фраза, что эти ремонты выполняются «на средства налогоплательщиков». Но президент ответил, что этого делать не будет. Вместо этого он поручил правительству создать сайт об этом строительстве и уже его рекламировать на билбордах.
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11.01.2022 14:52
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Это мост через Хортицу?
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11.01.2022 14:32 Відповісти
Швидше через Дніпро.
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11.01.2022 14:37 Відповісти
Не понятен вопрос что ли?
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11.01.2022 14:43 Відповісти
скорее от острова Хортицы до правого берега Запорожья...
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11.01.2022 14:46 Відповісти
Спасибо
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11.01.2022 14:47 Відповісти
Судя по фото, между Островом и Левым берегом.
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11.01.2022 14:54 Відповісти
сорри, перепутал, по аналогии с Днепром))
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11.01.2022 15:01 Відповісти
Впереди просматривается Набережная. По ней на море езжу.
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11.01.2022 15:03 Відповісти
Совершенно верно. С левого берега на остров.
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11.01.2022 18:51 Відповісти
Да. Левый берег- Хортица - правый берег ( спальный район Бабурка).
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11.01.2022 17:12 Відповісти
на голый металл кинули асфальт ночью.... "временно"...)))))))))
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11.01.2022 14:43 Відповісти
Ты видимо дурачок, раз думаешь, что мост из металла.
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11.01.2022 17:13 Відповісти
Долгострой успешно завершается . А сколько там бьіло украдено при папередниках , мрак !
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11.01.2022 14:48 Відповісти
бубочка не такая, не врите.
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11.01.2022 14:54 Відповісти
Зеленский не папередник , перечисляю всех : Ющенко , Янукович , Турчинов и.о. , Порошенко .😛
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11.01.2022 14:58 Відповісти
А так вот почему бубочка не ворует - оказывается он не попередник. Только попередники воруют, а бубочка не такой.
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11.01.2022 15:03 Відповісти
Да да, только благодаря найвелычнишому мосты строятся, а так же коровы доятся и солнце встаёт, что бы мы без нелоха делали
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11.01.2022 14:48 Відповісти
Ты бы точно в дерьме сидели и всех бы туда звал!!!
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11.01.2022 15:05 Відповісти
по любому - зрада .
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11.01.2022 15:08 Відповісти
Точно-точно!!!
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11.01.2022 15:11 Відповісти
В контексте этого моста, то получается да, только при нем строился/достроился. Это же стройка века была, которая весела мертвым грузом кучу лет
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11.01.2022 16:30 Відповісти
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11.01.2022 14:51 Відповісти
Ты сегодня отец или сын? Или ...?
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11.01.2022 14:56 Відповісти
«Большое строительство» для президента и «слуг народа»

На асфальтирование за год было выделено около 140 млрд грн, то есть 11% всех расходов государственного бюджета. Эта доля превышает даже те суммы, которые во времена Януковича выделялись на содержание государственных шахт.

Маржинальность этого бизнеса на завышении цены асфальта составляет от 20%. Такой процент достигается благодаря завышению ожидаемой стоимости работ и https://nashigroshi.org/2021/11/09/porivnial-nyy-analiz-tenderiv-na-remont-dorih-v-ukraini-ta-pol-shchi/ ограничению конкуренции на тендерах. Таким образом, потоки Укравтодора позволяют Владимиру Зеленскому отказаться от олигархических денег и проводить собственную политику за счет своей политической силы.

По консервативным подсчетам, содержание 200-250 народных депутатов и топ-чиновников на уровне от 20 до 50 тыс. долл. в месяц может стоить от 1 млрд грн в год. Это составляет менее 1% от государственных расходов на дороги.

Кроме того, президент имеет личный профит от «Большого строительства». СМИ и билборды вдоль дорог насыщены рекламой того, что все ремонты автодорог выполняются согласно программе президента «Большое строительство», что очевидно должно влиять на него рейтинг. Поэтому 25 тысяч избирателей поддержали петицию о том, чтобы на билбордах была фраза, что эти ремонты выполняются «на средства налогоплательщиков». Но президент ответил, что этого делать не будет. Вместо этого он поручил правительству создать сайт об этом строительстве и уже его рекламировать на билбордах.
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11.01.2022 14:52 Відповісти
Опять палятся боты проплаченные своими статистическими заготовками!!!! Достали, блин!!!
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11.01.2022 15:06 Відповісти
Ты в доле?
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11.01.2022 15:21 Відповісти
А що там з боку за фигня?
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11.01.2022 14:57 Відповісти
А там низовая проезжая часть монтируется
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11.01.2022 15:09 Відповісти
Зачем она?
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11.01.2022 15:26 Відповісти
Мабуть рух по колу буде організовано, допоки другу гілку не добудують.
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11.01.2022 15:38 Відповісти
Шесть полос будет в итоге - три туды и три назад.
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11.01.2022 15:40 Відповісти
https://www.061.ua/news/3300811/rabotali-vsu-noc-na-vantovom-mostu-ulozili-asfalt-i-nanesli-razmetku-foto
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11.01.2022 16:56 Відповісти
А потом по весне временный асфальт толи срежут, толи сам сойдёт и будут уже нормальный стелить.

Ну хоть так.
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11.01.2022 15:07 Відповісти
С турками есть желание своими соображениями поделиться?
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11.01.2022 15:09 Відповісти
Вообщето инфа от них через вторые руки. Такчто усохни, зелебот.
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11.01.2022 15:11 Відповісти
Вторые руки - это от пороха, которому Эрдоган об этом сообщил? Да, дятел?
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11.01.2022 15:17 Відповісти
Река Днепр
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11.01.2022 15:08 Відповісти
Вторые руки - это от пороха, которому Эрдоган об этом сообщил? Да, дятел?
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11.01.2022 15:14 Відповісти
Все це начебто чудово але температура укладки асфальтобетону повинна бути не НИЖЧЕ 180 градусів!! Сумніваюсь що це технологічно було витримано!! А раз так то вже до літа це покриття і "полетить"))!! З чим всіх цих "великих" будівельників і поздоровляю. Буде те саме що по житомирській трасі в напряку Ровно!!
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11.01.2022 15:23 Відповісти
Там південніше, тепліше !
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11.01.2022 15:37 Відповісти
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11.01.2022 15:34 Відповісти
Вапщето на фото половина моста
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11.01.2022 16:37 Відповісти
авдокушин мрозь здохни
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11.01.2022 16:48 Відповісти
Удивительно то, что мост все же достроили при самом, мягко говоря, странном президенте, так называемом "клоуне", в то время как при самых успешных президентах, а именно: Кучме, Ющенко, Януковиче и Порошенко, не смогли.
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11.01.2022 17:16 Відповісти
И не говори!
Только главное - убери слово "достроили" - оно может породить ложное впечатление и снизить эффект! Ведь Зеля пришёл на пустынный берег, взмахнул сам знаешь чем - мост в девять километров возник из воздуха!
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11.01.2022 18:37 Відповісти
Найбільш наглядно хронологію будівництва моста та ефективність попередніх урядів та президентів, починаючи з 2004 року відображає стаття "Стройка века: запорожские мосты в 2007-2008 годах" https://medium.**************/zp-bridges-2008-7282e897b7ca. А треба було всього навсього виділити необхідний бюджет та обрати надійного підрядника. Цю формулу, як бачимо, реалізував тільки Зеленський.
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11.01.2022 18:31 Відповісти
Только главное - убери слово "достроили" - оно может породить ложное впечатление и снизить эффект! Ведь Зеля пришёл на пустынный берег, взмахнул сам знаешь чем - мост в девять километров возник из воздуха!
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11.01.2022 18:39 Відповісти
Как у шоколадных подгорает в коментах
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12.01.2022 10:01 Відповісти
 
 