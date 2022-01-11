Вантовий міст в Запоріжжі невдовзі відкриють для руху автомобілів, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
У ніч на 11 січня на мосту вже влаштували асфальт і нанесли розмітку.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.
"Безсонна ніч була у мостобудівників, що працюють на флагмані президентської програми "Велике будівництво" — Автотранспортній магістралі через р. Дніпро в Запоріжжі. Цієї ночі вони завершили влаштування асфальтобетону на проїзній частині верхової гілки вантового мосту та нанесли дорожню розмітку. Дорожні роботи на мосту розпочались 10 січня й тривали майже до самого ранку", - розповіли в автодорі.
Дорожнє покриття, яке нанесли зараз мостобудівельники, є тимчасовим. Із приходом стабільно сухої та теплої погоди його замінять на гусасфальт, попередньо обробивши плиту проїзду гідроізоляційним шаром.
Роботи виконуються в рамках програми "Велике будівництво".
"Наразі міст під навантаженням асфальту перевіряють геодезисти. Паралельно продовжуються роботи з монтажу декоративного архітектурного освітлення. Вже незабаром вантовим мостом поїдуть перші автівки, й жителі міста відчують полегшення під час руху мостами в години пік", - запевняє автодор.
Нагадаємо, ансамбль Запорізьких мостів складається з 9-кілометрової автомагістралі, 6 розв’язок і 2 позакласних мостів. Рух по першій частині балкового мосту відкрили наприкінці 2020 року.
Як повідомляв президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" також зводять нові мости у Кременчуці та Ямполі, а загалом за наступні 2 роки відновлять і збудують 810 мостів і мостових переходів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На асфальтирование за год было выделено около 140 млрд грн, то есть 11% всех расходов государственного бюджета. Эта доля превышает даже те суммы, которые во времена Януковича выделялись на содержание государственных шахт.
Маржинальность этого бизнеса на завышении цены асфальта составляет от 20%. Такой процент достигается благодаря завышению ожидаемой стоимости работ и https://nashigroshi.org/2021/11/09/porivnial-nyy-analiz-tenderiv-na-remont-dorih-v-ukraini-ta-pol-shchi/ ограничению конкуренции на тендерах. Таким образом, потоки Укравтодора позволяют Владимиру Зеленскому отказаться от олигархических денег и проводить собственную политику за счет своей политической силы.
По консервативным подсчетам, содержание 200-250 народных депутатов и топ-чиновников на уровне от 20 до 50 тыс. долл. в месяц может стоить от 1 млрд грн в год. Это составляет менее 1% от государственных расходов на дороги.
Кроме того, президент имеет личный профит от «Большого строительства». СМИ и билборды вдоль дорог насыщены рекламой того, что все ремонты автодорог выполняются согласно программе президента «Большое строительство», что очевидно должно влиять на него рейтинг. Поэтому 25 тысяч избирателей поддержали петицию о том, чтобы на билбордах была фраза, что эти ремонты выполняются «на средства налогоплательщиков». Но президент ответил, что этого делать не будет. Вместо этого он поручил правительству создать сайт об этом строительстве и уже его рекламировать на билбордах.
Ну хоть так.
Только главное - убери слово "достроили" - оно может породить ложное впечатление и снизить эффект! Ведь Зеля пришёл на пустынный берег, взмахнул сам знаешь чем - мост в девять километров возник из воздуха!