Вантовий міст в Запоріжжі невдовзі відкриють для руху автомобілів, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У ніч на 11 січня на мосту вже влаштували асфальт і нанесли розмітку.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Безсонна ніч була у мостобудівників, що працюють на флагмані президентської програми "Велике будівництво" — Автотранспортній магістралі через р. Дніпро в Запоріжжі. Цієї ночі вони завершили влаштування асфальтобетону на проїзній частині верхової гілки вантового мосту та нанесли дорожню розмітку. Дорожні роботи на мосту розпочались 10 січня й тривали майже до самого ранку", - розповіли в автодорі.

Дорожнє покриття, яке нанесли зараз мостобудівельники, є тимчасовим. Із приходом стабільно сухої та теплої погоди його замінять на гусасфальт, попередньо обробивши плиту проїзду гідроізоляційним шаром.

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Роботи виконуються в рамках програми "Велике будівництво".

"Наразі міст під навантаженням асфальту перевіряють геодезисти. Паралельно продовжуються роботи з монтажу декоративного архітектурного освітлення. Вже незабаром вантовим мостом поїдуть перші автівки, й жителі міста відчують полегшення під час руху мостами в години пік", - запевняє автодор.

Нагадаємо, ансамбль Запорізьких мостів складається з 9-кілометрової автомагістралі, 6 розв’язок і 2 позакласних мостів. Рух по першій частині балкового мосту відкрили наприкінці 2020 року.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" також зводять нові мости у Кременчуці та Ямполі, а загалом за наступні 2 роки відновлять і збудують 810 мостів і мостових переходів.

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