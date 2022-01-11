Двоє підлітків та іноземець напали на 64-річну вчительку на Одещині: відібрали гроші й ланцюжок. ФОТОрепортаж
На Одещині поліцейські затримали двох підлітків та іноземця за підозрою у розбійному нападі на 64-річну вчительку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції
Зазначаэться, що подія сталася вчора близько сьомої години вечора в одному з сіл Татарбунарської громади. Розбивши скло на дверях, зловмисники у масках проникли до оселі, вдарили господиню та, погрожуючи ножем, забрали в неї гроші й золотий ланцюжок.
Щойно правопорушники пішли, 64-річна жінка відразу зателефонувала до поліцейських, які по гарячих слідах встановили їх особи.
"З’ясувалося, що спільники – брати віком 16-ти та 17-ти років та 29-річний уродженець однієї з країн Центральної Азії. Їх поєднувала родичка підлітків і бажання легкої наживи. Всі троє добре знали потерпілу – неповнолітні у минулому були її учнями, а іноземець має з нею спільних знайомих", - повідомили у поліції.
Дії зловмисників кваліфіковані за ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, їх затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Неповнолітні вже досягли віку, з якого передбачена кримінальна відповідальність за таке правопорушення, тож всім фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
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Сороміття яке - мужики напали на старшу жінку щоб відібрати гроші. Капець..
Хотя, может и не виновата она - шо вы хотели от детей тех, кто выбрал Зеленского...
а своим ( свои-ли ) по пятере на душу , но с нашем правосудием ниче им не будет