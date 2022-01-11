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Двоє підлітків та іноземець напали на 64-річну вчительку на Одещині: відібрали гроші й ланцюжок. ФОТОрепортаж

На Одещині поліцейські затримали двох підлітків та іноземця за підозрою у розбійному нападі на 64-річну вчительку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції

Зазначаэться, що подія сталася вчора близько сьомої години вечора в одному з сіл Татарбунарської громади. Розбивши скло на дверях, зловмисники у масках проникли до оселі, вдарили господиню та, погрожуючи ножем, забрали в неї гроші й золотий ланцюжок.

Щойно правопорушники пішли, 64-річна жінка відразу зателефонувала до поліцейських, які по гарячих слідах встановили їх особи.

"З’ясувалося, що спільники – брати віком 16-ти та 17-ти років та 29-річний уродженець однієї з країн Центральної Азії. Їх поєднувала родичка підлітків і бажання легкої наживи. Всі троє добре знали потерпілу – неповнолітні у минулому були її учнями, а іноземець має з нею спільних знайомих", - повідомили у поліції.

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Дії зловмисників кваліфіковані за ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, їх затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Неповнолітні вже досягли віку, з якого передбачена кримінальна відповідальність за таке правопорушення, тож всім фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Двоє підлітків та іноземець напали на 64-річну вчительку на Одещині: відібрали гроші й ланцюжок 01
Двоє підлітків та іноземець напали на 64-річну вчительку на Одещині: відібрали гроші й ланцюжок 02
Двоє підлітків та іноземець напали на 64-річну вчительку на Одещині: відібрали гроші й ланцюжок 03
Двоє підлітків та іноземець напали на 64-річну вчительку на Одещині: відібрали гроші й ланцюжок 04
Фото: сайт поліції

напад (1130) Одеська область (3243) підлітки (412)


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Топ коментарі
+5
Іноземець- чорнявий якийсь...
Сороміття яке - мужики напали на старшу жінку щоб відібрати гроші. Капець..
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11.01.2022 15:00
+5
Вважаю, що краще б по 50 різок кожному. Ну і сіллю троха присипати...
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11.01.2022 15:02
+5
...через смартфон
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11.01.2022 15:10
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Нужно дать им право голосовать на выборах
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11.01.2022 14:59 Відповісти
...через смартфон
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11.01.2022 15:10 Відповісти
Они проголосуют за кандидата Василия Лупана!

За Лупана!
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11.01.2022 18:05 Відповісти
инространец это типа гагауз аль цыган..
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11.01.2022 14:59 Відповісти
А какая между ними разница?
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11.01.2022 15:03 Відповісти
Більша ніж твій мозок
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11.01.2022 15:05 Відповісти
Амеба, зависть факту наличия мозга жить мешает?
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11.01.2022 16:02 Відповісти
Мені усе подобається, а тобі?
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11.01.2022 16:37 Відповісти
не, написали, центральная Азия - чуркан какой-то
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11.01.2022 15:04 Відповісти
россиянец
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11.01.2022 15:50 Відповісти
29-річний уродженець однієї з країн Центральної Азії Джерело:
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11.01.2022 15:06 Відповісти
Гагаузы - не иностранцы.
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11.01.2022 15:21 Відповісти
ага как цыгане..только в профиль... основной анклав их проживания Кромрат Молдова у нас они в Болградском районе.. и по области расселились.. под Одесой.... имел "счастье " с ними жить.. ну что сказать по развитию гхм.... недалеко ушли от азиров .....тех имел счастье иметь как квартирантов 3 года.. а потом жить вместе в одном селе балке с гагаузами.... брррр.. не хочу грубо но народность не знающая мову принципиально как мадьяры-венгры... и ромы... по русски кое как пишут на 2 с + ярые советчики и любители всего рашинского и совка... безбашенные чуть что за ножа хватаются.. алфавита и письменного языка нема.. вообще.... недалече от ромов убеглы...
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11.01.2022 16:09 Відповісти
алфавита и письменного языка нема.. вообще...

https://pick.net.ua/uk/component/tags/tag/hahauzka-mova
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12.01.2022 08:32 Відповісти
это не мова и не язык и не алфавит...просто и тупо взяли ЛАТИНИЦУ ОТ МОЛДОВАН И ЗВУЧАНИЕМ ПОДОБРАЛИ НАПИСАНИЕ ИХНИХ СЛОВ.... такая же хрень опробывалась для ромов цыган ....ничего не вышло.... такие попытки были для народов племен у которых существует язык передающийся на генном уровне устный фольклор и так далее..
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12.01.2022 09:02 Відповісти
Із Центральної Азії,там же написано...
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11.01.2022 17:54 Відповісти
Іноземець- чорнявий якийсь...
Сороміття яке - мужики напали на старшу жінку щоб відібрати гроші. Капець..
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11.01.2022 15:00 Відповісти
На свою вчительку ...капець...
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11.01.2022 15:30 Відповісти
Вважаю, що краще б по 50 різок кожному. Ну і сіллю троха присипати...
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11.01.2022 15:02 Відповісти
Старшому можна і 100, а в цілому ідея правильна. Але, на жаль, от як раз за 50 різок можна і термін отримати... бо "оні же дєті"
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11.01.2022 15:45 Відповісти
Кінець епохи бідності...
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11.01.2022 15:03 Відповісти
Таких нет смысла "исправлять" . Для начала найти маму и папу . Тогда будет всё понятно . Снять у всех отпечатки ., и если пошевелятся , всех в клетку .
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11.01.2022 15:04 Відповісти
полный пи......ц....((
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11.01.2022 15:09 Відповісти
Очень умные грабители ))
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11.01.2022 15:31 Відповісти
Знатный хабар пацаны взяли… по 7 лет каждому за цепочку… вот на зоне пассажиры смеяться будут, а ещё там за бабушку учительницу очко на фашистскийкрест порвать могут (у многих сидельцев мама такого возраста)! Да пацаны шли к успеху, а успех шёл на встречу! Вообщем повезло пацанам…..
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11.01.2022 15:38 Відповісти
Аби в українців була самоповага, то такі інозасранці бігли б до канадського кордрну, всираючи литки.
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11.01.2022 15:44 Відповісти
Хреновая была училка - читать не научила даже... криминальней кодекс!
Хотя, может и не виновата она - шо вы хотели от детей тех, кто выбрал Зеленского...
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11.01.2022 15:46 Відповісти
"Гаюлій"! Ну , ти ж , навіть будучи "членам ваеннава трибунала", не навчився правильно писать "кримінальний кодекс" - то що тоді казать про сільську вчительку? До речі - "кацапським "нарєчієм" нема такого поняття "криминальней кодекс" - у вас він "уголовным" іменується!
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11.01.2022 16:04 Відповісти
Бустерную дозу каждому
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11.01.2022 15:59 Відповісти
Тимур и его команда. Помогли старушке.
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11.01.2022 16:08 Відповісти
иностранца ( чурку ) сразу в расход , ненужны они нам ,
а своим ( свои-ли ) по пятере на душу , но с нашем правосудием ниче им не будет
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11.01.2022 16:09 Відповісти
Они знали, что учителя при клоуне получают хорошо. А если серьёзно, то тварей обязательно посадить, изолировать, а чурку выслать домой, предварительно проведя воспитательную беседу с пристрастием.
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11.01.2022 17:27 Відповісти
Треба зібрати ВСІХ уродженців середньої азії в Одеській області та вислати їх нахрін з України. ВСІХ.
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11.01.2022 19:15 Відповісти
 
 