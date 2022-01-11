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Новини Фото Війна
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Розслідуються обставини загибелі двох воїнів внаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Донецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі військовослужбовців об’єднаних сил унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, 10 січня 2021 року під час робіт по відновленню мінно-вибухових загороджень на підконтрольній Україні території поблизу населеного пункту Крута Балка у Донецькій області внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинуло двоє військовослужбовців.

"Кримінальне провадження розпочато за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Розслідуються обставини загибелі двох воїнів внаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі, - Офіс генпрокурора 01
Розслідуються обставини загибелі двох воїнів внаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі, - Офіс генпрокурора 02

Крім того, зазначається, що наразі тривають першочергові слідчі дії. На місці події працюють прокурори Донецької спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, слідчо-оперативна група, експерти та спеціалісти вибухо-технічної служби ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої. Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ООС

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Як повідомлялось, на Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої.

Автор: 

вибух (4487) вибухівка (472) смерть (6759) Донецька область (8586) військовослужбовці (4775) втрати (4413) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Генпрокурора (3261)


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Топ коментарі
+6
Ні, там Порошенко винуватий. А бубочка і ***** - ні при чому.
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11.01.2022 16:02
+3
під противотанкову поклали звичайну ..і вийшла,,нєізвлєкаємая" тільки підривом знімати..а шупом не перевірили..а так як там ротаціі.кожні пів року..то про цей сюрприз може і не знали.. і вийшло те шо вийшло
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11.01.2022 16:05
+2
Так это он приказал поснимать минно- взрывные заграждения , что теперь их восстанавливать приходиться по старым ( где все таки старались хоть немного оставить неофициально) . Тут таки и свои подху@ ники имеются
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11.01.2022 15:51
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Так это он приказал поснимать минно- взрывные заграждения , что теперь их восстанавливать приходиться по старым ( где все таки старались хоть немного оставить неофициально) . Тут таки и свои подху@ ники имеются
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11.01.2022 15:51 Відповісти
Висунуть обвинувачення їх командиру?
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11.01.2022 15:48 Відповісти
Похоже что не командиру, а погибшим ребятам. Зеледент начинает отдавать под суд погибших защитников чтобы сэкономить на выплатах компенсаций их семьям. Другого смысла в этом дурацком расследовании нет.
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11.01.2022 15:59 Відповісти
"другая сторона" виновата по словам нашего ЗЕленого ГОВНОкомандующего.....
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11.01.2022 15:51 Відповісти
На передовой есть бани? современные печи, заглубленные модули для солдат, тех средства охраны перриметра, хим защита военослужащих, проводятся забор воды воздуха на анализ итд?
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11.01.2022 15:53 Відповісти
Похоже судить будут того, кто не снял протитанковую мину после зеленого "развода с перемирием"...
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11.01.2022 15:56 Відповісти
під противотанкову поклали звичайну ..і вийшла,,нєізвлєкаємая" тільки підривом знімати..а шупом не перевірили..а так як там ротаціі.кожні пів року..то про цей сюрприз може і не знали.. і вийшло те шо вийшло
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11.01.2022 16:05 Відповісти
Насколько помню я, у противотанковой мины были кажись три гнезда для запалов УЗГРМ и еще перед извлечением нужно было прощупать ручками и пальчиками. Или зацепить кошку и выдернуть из гнезда издалека. Ставить под ПТМ еще и нажимную ПП - извращение кажись. Какой дебил наступит на ПТМ, даже если знает что ее запал на него не должен сработать. Какись тот случай, который кому-то выпадает раз в жизни - не президентами же пацаны работают...
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11.01.2022 16:11 Відповісти
оце так... - и откудова у 62-й тм-ки такой набор гаджетов..??
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11.01.2022 16:24 Відповісти
Когда я учился были еще ТМ-46 и ТМ-57. Помню шо отверстия были и сбоку и снизу. А с ТМ-62 уже не познакомился...
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11.01.2022 16:40 Відповісти
на неї зверху противотанкову зверху поклали..а в неї більше 5 кг і вона взвелась і готова.Чекає свого часу..так що тільки підривати..а бо стягувати...але це майже одне і теж
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11.01.2022 18:02 Відповісти
К мине ТМ-62М существуют и особенные"хитрые" взрыватели которые реагируют на миноискатель,на щуп..Возможно они и сработали..
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11.01.2022 18:03 Відповісти
Ні, там Порошенко винуватий. А бубочка і ***** - ні при чому.
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11.01.2022 16:02 Відповісти
Ой дебилы, *** ... В зоне боевых действий такое иногда (очень часто встречается) ! Что и как тут они расследовать собрались, интересно ??? Лучше пусть за полгода расследуют наконец кто (или что) управлял автомобилем Трухина !
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11.01.2022 16:11 Відповісти
У Трухина "тесла", на автопилоте...
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11.01.2022 16:28 Відповісти
Ну тогда уж Ауди на автопилоте.
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11.01.2022 16:38 Відповісти
То уже детали, для специалистов.
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11.01.2022 16:40 Відповісти
В теме о подрыве 2 сапёров половина коментов о зеле и пете.
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11.01.2022 16:42 Відповісти
Потому что ЗЕ запретил разведку серой зоны, разведку дронами, контрснайперские группы... Вот и пошли наши потери от их снайперов и закладки фугасов их дрг у нас на ближних коммуникациях.
Это вам не "ползучее наступление" 2016-2019 годов когда рашисты пернуть боялись в нашу сторону чтоб не спровоцировать отжим своих позиций
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11.01.2022 22:30 Відповісти
Погиб мой друг, он с 2015 г. в саперах. Прошел огонь, воду и (кроме медніх труб). Царствие небесное, вечная память.
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11.01.2022 21:58 Відповісти
 
 