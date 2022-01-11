Розслідуються обставини загибелі двох воїнів внаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Донецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі військовослужбовців об’єднаних сил унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, 10 січня 2021 року під час робіт по відновленню мінно-вибухових загороджень на підконтрольній Україні території поблизу населеного пункту Крута Балка у Донецькій області внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинуло двоє військовослужбовців.

"Кримінальне провадження розпочато за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України)", - йдеться в повідомленні.





Крім того, зазначається, що наразі тривають першочергові слідчі дії. На місці події працюють прокурори Донецької спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, слідчо-оперативна група, експерти та спеціалісти вибухо-технічної служби ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої. Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ООС

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Як повідомлялось, на Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої.