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"Співпраця" на 4 млн грн: під час одержання "відкату" ДБР затримало керівника одного із КП Києва. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань продовжує протидіяти корупційним проявам чиновників на усіх напрямках. У тому числі це стосується зловживань чиновників КМДА та підпорядкованих місту комунальних підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили та задокументували масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися Київською міською державною адміністрацією для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою столиці.

Під час одержання частини коштів - майже 1,7 млн грн, затримано керівника одного із комунальних підприємств КМДА, а також посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми.

Встановлено, що посадові особи КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД", використовуючи своє службове становище, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди шляхом забезпечення перемог у тендерних торгах залученим комерційним структурам, за що систематично отримували від останніх грошову винагороду в розмірі певної частини від сум тендерів.

Під час документування злочинної діяльності в рамках кримінального провадження зафіксовано низку фактів передачі грошових коштів.

11 січня 2022 року, під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1 550 000 грн та 4 300 доларів США, в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримано заступника начальника управління капітальних вкладень КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" та посередника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще трьом особам повідомлено про підозру в організації корупційної схеми в КО "Київзеленбуд", сума збитків зросла до 115 млн грн, - НАБУ

Раніше, у жовтні 2021 року, представник КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" вже отримав першу частину неправомірної вигоди у сумі 2 047 500 грн, що також задокументовано.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри вказаним посадовим особам. Вже проведено низку обшуків у інших фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучено велику кількість готівки, документів, технічних засобів зв’язку тощо, що містять докази злочинної діяльності.

Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 01
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 02
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 03
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 04
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 05
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 06
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 07
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 08
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 09
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 10
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 11
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 12
Співпраця на 4 млн грн: під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва 13

бюджет (2993) КМДА (2371) ДБР (3495) Київзеленбуд (37)


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Топ коментарі
+3
Новый глава профильного департамента КГГА Алексей Кулеба - человек главы Офиса президента (ОП)https://kievvlast.com.ua/base/dose-zelenskij-vladimir-aleksandrovich Владимира Зеленского , ранее - советника президента https://kievvlast.com.ua/base/dose-andrej-borisovich-ermak Андрея Ермака .
Алексей Кулеба был тем руководителем коммерческой структуры, которого полиция Киева 19 июля 2019 года задержала при передаче неправомерной выгоды в сумме 650 тысяч гривен советнику председателя Дарницкой РГА. Об этом задержании столичная прокуратура https://www.facebook.com/964575253553837/posts/2711445212200157?d=n&sfns=mo сообщала 20 июля 2019 года.
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12.01.2022 11:07
+2
и при чем тут виталик?
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12.01.2022 10:51
+1
Одні підстави для педаліка , но він не при дєлах , не путайте .
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12.01.2022 10:44
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12.01.2022 10:35 Відповісти
Сфоткали? Відпускайте
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12.01.2022 10:40 Відповісти
Одні підстави для педаліка , но він не при дєлах , не путайте .
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12.01.2022 10:44 Відповісти
Неужели Дерьмаковского Кулебу задержали?
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12.01.2022 11:09 Відповісти
и при чем тут виталик?
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12.01.2022 10:51 Відповісти
Новый глава профильного департамента КГГА Алексей Кулеба - человек главы Офиса президента (ОП)https://kievvlast.com.ua/base/dose-zelenskij-vladimir-aleksandrovich Владимира Зеленского , ранее - советника президента https://kievvlast.com.ua/base/dose-andrej-borisovich-ermak Андрея Ермака .
Алексей Кулеба был тем руководителем коммерческой структуры, которого полиция Киева 19 июля 2019 года задержала при передаче неправомерной выгоды в сумме 650 тысяч гривен советнику председателя Дарницкой РГА. Об этом задержании столичная прокуратура https://www.facebook.com/964575253553837/posts/2711445212200157?d=n&sfns=mo сообщала 20 июля 2019 года.
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12.01.2022 11:07 Відповісти
Та хто б сомневался… ребята смотрят что у нас в верхушке происходит и думают а мне что так разве нельзя??? Главное, что теперь этот дядя быстренько откупится (под залог) и швыденько убежит куда-нибудь в Хайфу или в Вену… через полгода все забудется, уголовную справу занесёт пылью и покроет плесенью, многие страницы из справы «растеряются», свидетели и понятые потеряются во времени, бабки из хранилища вещь доков растянут опера и следаки ДБР…. Лам ца дрица гоп ца ца!!!
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12.01.2022 11:09 Відповісти
да !!! Вот эти рожи смортят новости , про АТО про погибших парней!!! И дальше грабят!!!!
Шо за жизнь- бред!!!
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12.01.2022 11:09 Відповісти
так вот откуда средняя зарплата по стране берется
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12.01.2022 13:49 Відповісти
И это все сверхов и до низов.Вор должен сидеть в тюрьме.А у нас,дело закрывают и он идёт на повышение.Опыт получения взяток при этом важен.Свой.
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12.01.2022 21:01 Відповісти
 
 