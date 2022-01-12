"Співпраця" на 4 млн грн: під час одержання "відкату" ДБР затримало керівника одного із КП Києва. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань продовжує протидіяти корупційним проявам чиновників на усіх напрямках. У тому числі це стосується зловживань чиновників КМДА та підпорядкованих місту комунальних підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили та задокументували масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися Київською міською державною адміністрацією для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою столиці.

Під час одержання частини коштів - майже 1,7 млн грн, затримано керівника одного із комунальних підприємств КМДА, а також посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми.

Встановлено, що посадові особи КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД", використовуючи своє службове становище, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди шляхом забезпечення перемог у тендерних торгах залученим комерційним структурам, за що систематично отримували від останніх грошову винагороду в розмірі певної частини від сум тендерів.

Під час документування злочинної діяльності в рамках кримінального провадження зафіксовано низку фактів передачі грошових коштів.

11 січня 2022 року, під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1 550 000 грн та 4 300 доларів США, в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримано заступника начальника управління капітальних вкладень КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" та посередника.

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Раніше, у жовтні 2021 року, представник КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" вже отримав першу частину неправомірної вигоди у сумі 2 047 500 грн, що також задокументовано.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри вказаним посадовим особам. Вже проведено низку обшуків у інших фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучено велику кількість готівки, документів, технічних засобів зв’язку тощо, що містять докази злочинної діяльності.

























