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У вестибюлі на станції метро у Харкові обвалилася стеля: постраждалих немає. ФОТОрепортаж

У Харкові у вестибюлі на станції метро "Площа Конституції" частково обвалилася стеля, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Про це у фейсбуці повідомив повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Там уже працює комісія метрополітену, з'ясовує причини того, що сталося. Найголовніше, що ніхто не постраждав... Про причини обвалення повідомимо, щойно вони будуть зрозумілі", - написав Сидоренко.

Він пообіцяв, що найближчим часом буде перевірено стелі у всіх вестибюлях на всіх станціях метро.

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У вестибюлі на станції метро у Харкові обвалилася стеля: постраждалих немає 01
У вестибюлі на станції метро у Харкові обвалилася стеля: постраждалих немає 02
У вестибюлі на станції метро у Харкові обвалилася стеля: постраждалих немає 03
Фото: Сидоренко/фейсбук

У вестибюлі на станції метро у Харкові обвалилася стеля: постраждалих немає 04

Метрополітен (1416) обвалення (121) Харків (5609)


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Топ коментарі
+15
Зато лавочки в харьковском метро очешуительно дорогие. Но почитателям покойного ворюги Гепы это по барабану.
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12.01.2022 10:53
+8
Гєпа з Допою заплатили за кожну з них дорожче,ніж коштував тоді Ланос.Ржав з них навіть Януковоч і казав,що ця солодка парочка повинна гроші повернути в бюджет.
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12.01.2022 11:04
+2
Наследие гэпы. Вот бы какому-то ватагу да по пустому черепу.
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12.01.2022 11:17
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Зато лавочки в харьковском метро очешуительно дорогие. Но почитателям покойного ворюги Гепы это по барабану.
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12.01.2022 10:53 Відповісти
Гєпа з Допою заплатили за кожну з них дорожче,ніж коштував тоді Ланос.Ржав з них навіть Януковоч і казав,що ця солодка парочка повинна гроші повернути в бюджет.
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12.01.2022 11:04 Відповісти
Гепа умер, Янукович сбежал, Доба стал политическим трупом.....а лавочки еще стоят....
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12.01.2022 11:10 Відповісти
Наследие гэпы. Вот бы какому-то ватагу да по пустому черепу.
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12.01.2022 11:17 Відповісти
Гепа знаки подаёт )
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12.01.2022 11:20 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения , вчера - потоп , сегодня - обвал.
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12.01.2022 11:21 Відповісти
Совок показал себя во всей красе.Нужно полностью оббивать штукатурку ,грунтовать и подшивать металлическим сайдингом.Ни в коем случае нельзя пластиком.Источник удушения при пожаре.Местами в харьковских переходах так и сделали.Скорей всего надо это делать в июле августе,или по ночам,чтобы не устраивать давки.Вибрация от поездов и наземного транспорта,перепад температур -причина.
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12.01.2022 11:21 Відповісти
всё верно!!
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12.01.2022 11:36 Відповісти
А товщина штукатурки взагалі вражає , см - 10 мабуть . І без всякої сітки ,, як вона взагалі там трималась ..!? Все таки - вага значна .
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12.01.2022 11:39 Відповісти
Кляти совки не смогли сделать штукатурку с гарантией лет этак на 200! Ганьба жопоруким!
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12.01.2022 13:13 Відповісти
В вашингтонском метро вообще бетон без штукатурки и ничего не падает
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12.01.2022 14:02 Відповісти
не фантазируйте здесь про мэров.... всему свой конец.... станция старая, мэры не причом....прошли десятки лет...штукатурка отвалилась частично(хорошо никто не пострадал) вы понимаете что такое штукатурка на потолку десятки лет или меньше не важно в помещении над которывм ездит круглосуточно разный транспорт, а внутри ездят поезда ? это вибрации земли..
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12.01.2022 11:34 Відповісти
ну да сильные вибрации)) а металлическую сетку анкерами не пробовали крепить на плитах перед штукатуркой? а ну это дорого лучше наляпать 5 сантиметров)) какое то время постоит, а там и в чьей то голове застрянет, вибрации они такие опасные
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12.01.2022 12:17 Відповісти
вы и правы....сетки там нет.....(( наверное сэкономили..... украли.... но это было давно очень и мэры тут не причом так точно... с сеткой тоже вечно бы не было, но то что привязка была бы намного надёжнее так это 100 % или как там было...на своём опыте ремонта квартиры как то 20 лет тому давно познал это, нанял мастера женщину с пту преподавателя к тому же .стяжки делать и потолок 20 квадратов комнаты . так ***** без сетки намазюкала мне толсто потолок . и он обвалился ходил в пту ругался чтобы её тварь уволили с преподавания учеников . нанял других поставили сетку всё нормально как знаю...((
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12.01.2022 12:38 Відповісти
Вэлыкэ будивныцтво не добралось до харьковского метро
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12.01.2022 11:47 Відповісти
Это Гепа передает привет с того света.
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12.01.2022 11:53 Відповісти
Сверху пронёсся мажор на джипе - вот и обвалилось.
Да и как не обвалиться на Площади Конституции в Харькове - там её чтут.
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12.01.2022 12:19 Відповісти
Интересно, что на потолке совсем не видно просачивания воды. Т. е. это настоящая советская власть в действии - трудяшиеся *****...ли половину штукатурки, вместо неё подсыпали песочку...
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12.01.2022 12:58 Відповісти
Харківські депутати вже перейменували рухнувшу стелю в стелю ім.Жукова ? Це зараз питання номер один для харків'ян , ключове я б сказав і найголовніше . Вата наволоч мала б провести позачергове засідання міськради і всі кошти бюджету міста спрямувати саме на таке перейменування .
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12.01.2022 13:31 Відповісти
хто ж без сітки, без дюбелів, наліпив 3 см штукатурки на бетонну стелю? ума небуло?
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12.01.2022 13:43 Відповісти
Знову Харків...
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12.01.2022 14:27 Відповісти
Война кругом. Пускай в касках и короткими перебежками в метро передвигаются. Хоть какая-то тренировка будет.
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12.01.2022 16:49 Відповісти
Це знак кернесівцям щоб згортались з Харкова - Харкову потрібні патріоти України, під патриотами розумію тих хто приносить користь Харкову і Україні, а не патриотів на словах. Обіцяти і виконувати це різні речі. Кернесівську совкодрочерну владу геть з Харкова
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12.01.2022 18:07 Відповісти
Блін! Блін! Яка стеля, обвалилась? Обвалилася штукатурка зі стелі ! Тому що потрібно хоть іноді проводити поточний ремонт!!! І взагалі потрібно клеїти сітку під штукатурку! Все
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12.01.2022 23:09 Відповісти
 
 