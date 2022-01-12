У вестибюлі на станції метро у Харкові обвалилася стеля: постраждалих немає. ФОТОрепортаж

У Харкові у вестибюлі на станції метро "Площа Конституції" частково обвалилася стеля, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Про це у фейсбуці повідомив повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Там уже працює комісія метрополітену, з'ясовує причини того, що сталося. Найголовніше, що ніхто не постраждав... Про причини обвалення повідомимо, щойно вони будуть зрозумілі", - написав Сидоренко.

Він пообіцяв, що найближчим часом буде перевірено стелі у всіх вестибюлях на всіх станціях метро.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Харкові під час руху зайнявся трамвай, горіла кабіна водія та салон, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







Фото: Сидоренко/фейсбук