У вестибюлі на станції метро у Харкові обвалилася стеля: постраждалих немає. ФОТОрепортаж
У Харкові у вестибюлі на станції метро "Площа Конституції" частково обвалилася стеля, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.
Про це у фейсбуці повідомив повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Там уже працює комісія метрополітену, з'ясовує причини того, що сталося. Найголовніше, що ніхто не постраждав... Про причини обвалення повідомимо, щойно вони будуть зрозумілі", - написав Сидоренко.
Він пообіцяв, що найближчим часом буде перевірено стелі у всіх вестибюлях на всіх станціях метро.
Топ коментарі
+15 Антип61
показати весь коментар12.01.2022 10:53
+8 siveryanin
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+2 Garry Grant
показати весь коментар12.01.2022 11:17
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Да и как не обвалиться на Площади Конституции в Харькове - там её чтут.