Внаслідок ДТП на окружній поблизу Харкова загинули 3 особи, дві дитини постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж
На окружній дорозі Харкова поблизу села Черкаська Лозова зіткнулись два автомобілі. Троє осіб загинули.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зіткнулися 2 автомобіля: "Kia Optima" та "Toyota Camry". Внаслідок зіткнення загинуло 3 людей: водій та пасажирка "Toyota" та водій "Kia". Крім того постраждали 2 дітей, віком приблизно 2-3 роки. Вони з різними травмами госпіталізовані до 4-ї лікарні швидкої та невідкладної допомоги Харкова.
В Нацполіції зазначили, що 34-річний водій автомобіля "KIA" рухався зі сторони Дергачів в напрямку Білгородського шосе та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем такси "Toyota Camry" під керуванням 31-річного чоловіка. Автомобіль таксі прямував йому назустріч по своїй смузі руху.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Идиоты.
Ладно бы сами. А то и других за собой тянут.
за третью часть от него, тебя, не виновного, менты в асфальт закатают, хрен из тюрьмы выйдешь а преступник будет на свободе.
не колличество денег играет роль а неотвратимость наказания.
а все это до порядочности следаков и судей,
все, финита ля....... и ничего другого..
Возможно ДПС нужно при перевозке детей нарушителями правил вождения удесятирять штраф при нарушении правил если в салоне находятся дети до 18-ть лет?
2. Только конченный ******* может сделать окружную вокруг миллионного города двухполосную! Большой привет "большой стройке"!