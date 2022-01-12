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Новини Фото ДТП
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Внаслідок ДТП на окружній поблизу Харкова загинули 3 особи, дві дитини постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На окружній дорозі Харкова поблизу села Черкаська Лозова зіткнулись два автомобілі. Троє осіб загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зіткнулися 2 автомобіля: "Kia Optima" та "Toyota Camry". Внаслідок зіткнення загинуло 3 людей: водій та пасажирка "Toyota" та водій "Kia". Крім того постраждали 2 дітей, віком приблизно 2-3 роки. Вони з різними травмами госпіталізовані до 4-ї лікарні швидкої та невідкладної допомоги Харкова.

В Нацполіції зазначили, що 34-річний водій автомобіля "KIA" рухався зі сторони Дергачів в напрямку Білгородського шосе та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем такси "Toyota Camry" під керуванням 31-річного чоловіка. Автомобіль таксі прямував йому назустріч по своїй смузі руху.

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Внаслідок ДТП на окружній поблизу Харкова загинули 3 особи, дві дитини постраждали, - ДСНС 01
Внаслідок ДТП на окружній поблизу Харкова загинули 3 особи, дві дитини постраждали, - ДСНС 02
Внаслідок ДТП на окружній поблизу Харкова загинули 3 особи, дві дитини постраждали, - ДСНС 03
Внаслідок ДТП на окружній поблизу Харкова загинули 3 особи, дві дитини постраждали, - ДСНС 04

Автор: 

ДТП (4467) смерть (6751) Харківщина (6054) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+8
Торопятся. Торопятся. На тот свет.
Идиоты.
Ладно бы сами. А то и других за собой тянут.
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12.01.2022 11:11
+3
1. Больше камер хороших и разных. Тогда, типа, на встречку выезжать не будут
2. Только конченный ******* может сделать окружную вокруг миллионного города двухполосную! Большой привет "большой стройке"!
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12.01.2022 11:53
+3
идиотов много на трассе, сколько раз таких замечал шумахеров)) летит как шальной вылетает на встречку для обгона, ну летишь ты идиот ну приедешь ты домой на 20 минут раньше? и тебе от этого станет легче? эти например приехали на кладбище и судя по возрасту лет на 40-50 раньше, я ******** ехать за фурой 80 - 90 км многие камикадзе начинают сигналить мигать орать что то в окно, а мне пох я не спешу))
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12.01.2022 12:27
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12.01.2022 11:08 Відповісти
Торопятся. Торопятся. На тот свет.
Идиоты.
Ладно бы сами. А то и других за собой тянут.
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12.01.2022 11:11 Відповісти
идиотов много на трассе, сколько раз таких замечал шумахеров)) летит как шальной вылетает на встречку для обгона, ну летишь ты идиот ну приедешь ты домой на 20 минут раньше? и тебе от этого станет легче? эти например приехали на кладбище и судя по возрасту лет на 40-50 раньше, я ******** ехать за фурой 80 - 90 км многие камикадзе начинают сигналить мигать орать что то в окно, а мне пох я не спешу))
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12.01.2022 12:27 Відповісти
Ты ущербное когда едешь за фурой держи достаточную дистанцию, чтобы тебя обогнать могли. А то встрянут за фурой ни его ни фуру обогнать нельзя. Ездить надо так, чтобы не создавать проблем другим участникам движения.
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12.01.2022 16:19 Відповісти
это с какой скоростью ты обгонять фуру надумал? яж пишу 80-90 км, так с какой скоростью ты ездишь? и кто из нас ущербный?
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12.01.2022 16:57 Відповісти
с удобной для него. тебя это колыхать не должно
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14.01.2022 11:58 Відповісти
олень не газуй))
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14.01.2022 15:35 Відповісти
Походу я ошибся. Это не идиот. Это *******. Которого в 2021-м три раза ловили пьным за рулем.
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12.01.2022 16:17 Відповісти
Нужны драконовские штрафы,в зависимости от поданной декларации по имуществу и доходам..Сейчас для суда это не проблема.Финны в пример.Там тоже дороги суровые. Тоже пьют.Но смертей меньше на порядок.
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12.01.2022 11:27 Відповісти
Так и финов почти на порядок меньше.
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12.01.2022 11:39 Відповісти
Не надо выставлять меня примитивом.Я еще не пьяный. .На 100 000 населения.
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12.01.2022 11:48 Відповісти
Вы удивитесь, но начальный пост диалога под вашим ником писал не я. Так что попробуйте разобраться кто за вас пишет под вашим ником, за одно и цифры приведете может.
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12.01.2022 12:40 Відповісти
представь что штраф миллион.
за третью часть от него, тебя, не виновного, менты в асфальт закатают, хрен из тюрьмы выйдешь а преступник будет на свободе.
не колличество денег играет роль а неотвратимость наказания.
а все это до порядочности следаков и судей,
все, финита ля....... и ничего другого..
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12.01.2022 14:21 Відповісти
Колю Харьковского мусра,суд,прокуратура уже почти отмазали на глазах всей страны.Управы нет.И штрафы - мизер.
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12.01.2022 21:12 Відповісти
Пострадали в ДТП дети,но СМИ ни слова не сказали про то что в результате действий их родителей или взрослых пострадали дети.По всем мной прочитаным новостям выходит что пострадали дети в ДТП как бутто они управляли автомобилями и допустили аварию.
Возможно ДПС нужно при перевозке детей нарушителями правил вождения удесятирять штраф при нарушении правил если в салоне находятся дети до 18-ть лет?
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12.01.2022 11:36 Відповісти
1. Больше камер хороших и разных. Тогда, типа, на встречку выезжать не будут
2. Только конченный ******* может сделать окружную вокруг миллионного города двухполосную! Большой привет "большой стройке"!
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12.01.2022 11:53 Відповісти
делая широкие хорошие дороги не получится тогда отчитаться в конце года о том, что сделано ******** километров дорог. Чем уже тем лучше....
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12.01.2022 15:20 Відповісти
Лучше всего сделать Гиперлуп,как омелян обещал при Порошенко.Лично я не против.
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12.01.2022 21:15 Відповісти
Знову Харків
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12.01.2022 11:57 Відповісти
RIP
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12.01.2022 12:30 Відповісти
Склизькі участки слід проїжджати накатом при вимкненому зчепленні. Інакше рух може стати некерованим. Зрозуміло, коробка механічна.
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12.01.2022 13:57 Відповісти
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12.01.2022 15:33 Відповісти
 
 