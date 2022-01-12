Внаслідок ДТП на окружній поблизу Харкова загинули 3 особи, дві дитини постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На окружній дорозі Харкова поблизу села Черкаська Лозова зіткнулись два автомобілі. Троє осіб загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зіткнулися 2 автомобіля: "Kia Optima" та "Toyota Camry". Внаслідок зіткнення загинуло 3 людей: водій та пасажирка "Toyota" та водій "Kia". Крім того постраждали 2 дітей, віком приблизно 2-3 роки. Вони з різними травмами госпіталізовані до 4-ї лікарні швидкої та невідкладної допомоги Харкова.

В Нацполіції зазначили, що 34-річний водій автомобіля "KIA" рухався зі сторони Дергачів в напрямку Білгородського шосе та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем такси "Toyota Camry" під керуванням 31-річного чоловіка. Автомобіль таксі прямував йому назустріч по своїй смузі руху.

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