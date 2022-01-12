НП на Дніпропетровщині: під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників місцевого підприємства. ФОТО

На Дніпропетровщині, поблизу селища Росішки Синельниківського району сьогодні просто під час руху загорівся автобус, який перевозив робітників одного з місцевих підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, прибувши, рятувальники встановили, що вогнем охоплений моторний відсік та салон автобусу. На момент виникнення займання в транспортному засобі перебувало вісім осіб, які, на щастя, встигли його покинути до того моменту, коли вогонь охопив увесь салон.

До ліквідації пожежі було залучено 4 чоловіки особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки ДСНС.





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