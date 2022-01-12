УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5569 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 458 11

НП на Дніпропетровщині: під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників місцевого підприємства. ФОТО

На Дніпропетровщині, поблизу селища Росішки Синельниківського району сьогодні просто під час руху загорівся автобус, який перевозив робітників одного з місцевих підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, прибувши, рятувальники встановили, що вогнем охоплений моторний відсік та салон автобусу. На момент виникнення займання в транспортному засобі перебувало вісім осіб, які, на щастя, встигли його покинути до того моменту, коли вогонь охопив увесь салон.

До ліквідації пожежі було залучено 4 чоловіки особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

НП на Дніпропетровщині: під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників місцевого підприємства 01
НП на Дніпропетровщині: під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників місцевого підприємства 02

Читайте також: Трактор спалахнув під час руху по Столичному шосе у Києві. ВIДЕО

НП на Дніпропетровщині: під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників місцевого підприємства 03

Автор: 

пожежа (4330) ДСНС (5110) автобус (344) Дніпропетровська область (3729)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Не может такого быть. У нас автобусы проходят ТО каждые пол года. Когда будут мусоров штрафовать за то что выдали етому автобусу ТО? Ато у нас мусора топят за введение техосмотра, деньги берут, а отвечать за разваливающиеся по их вине машины не хотят.
показати весь коментар
12.01.2022 11:27
+2
А при чем здесь Петя? На фото - ПАЗ с увеличенной базой.
показати весь коментар
12.01.2022 11:40
+1
Не автобус, а тележка в ад.
показати весь коментар
12.01.2022 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не автобус, а тележка в ад.
показати весь коментар
12.01.2022 11:22 Відповісти
Зато не евробляха, как Петя говорил.
показати весь коментар
12.01.2022 11:28 Відповісти
Ну теперь, надеюсь, с "евробляхами" проблем нет? Нарид победил?
показати весь коментар
12.01.2022 11:41 Відповісти
Не может такого быть. У нас автобусы проходят ТО каждые пол года. Когда будут мусоров штрафовать за то что выдали етому автобусу ТО? Ато у нас мусора топят за введение техосмотра, деньги берут, а отвечать за разваливающиеся по их вине машины не хотят.
показати весь коментар
12.01.2022 11:27 Відповісти
Хорошие Петька автобусы клепает. Из фонеры, пластика и профилей для гипсокартона. Выгорают до тла, остается только пепел на совок смести.
показати весь коментар
12.01.2022 11:36 Відповісти
Помню лет 20 назад когда первый раз увидет ето чудо на дороге то думал ето прикол, а за рулем сидит клоун с красным носом а нас снимает скрытая камера. Даже не хотел залезать в него
показати весь коментар
12.01.2022 11:40 Відповісти
А при чем здесь Петя? На фото - ПАЗ с увеличенной базой.
показати весь коментар
12.01.2022 11:40 Відповісти
А что клепает мелкий крыс? Ну Кроме "скотов"?
показати весь коментар
12.01.2022 11:42 Відповісти
для это паз рашенский павловский автозавод. учи матчасть гнида.
показати весь коментар
12.01.2022 12:26 Відповісти
Взагалі то це Петропавлівський район. Просто придуркуватим політикам захотілось зменшити кількість районів. Тепер в одному районі багато населёних пунктів з однаковими назвами і як їх розрізнити ніхто не знає. Та й районний центр може бути кілометрів за сто, в якихось ******, навіть далі ніж обласний.
показати весь коментар
12.01.2022 12:26 Відповісти
Нова Пошта на Дніпропетровщині
показати весь коментар
12.01.2022 16:42 Відповісти
 
 