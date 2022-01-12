У Могилеві-Подільському вперше за 80 років відремонтували міст на трасі М-21, - Служба автодоріг. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Могилеві-Подільському Вінницької області відкрили рух мостом, який розташовано на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Його звели ще у 1937 році.

Про це повідомила Служба автодоріг у Вінницькій області на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міст не ремонтувався понад 80 років, з 1937 року, та не відповідав державним будівельним нормам", - розповіли в автодорі.

Загальна вартість ремонту ділянки - понад 200 млн грн. Роботи стартували у квітні минулого року, а завершити їх вдалося у грудні.

Автомобільний міст було капітально відремонтовано в рамках програми "Велике будівництво". Так, підрядники влаштували нову монолітну накладну плиту проїзної частини, встановили деформаційні шви, облаштували гідроізоляцію, розширили проїзну частину з 6,4 до 8 м та влаштували покриття проїзної частини з ЩМА-20.

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Елементи несучих конструкцій (арок, стійок, поперечних балок з консолями) були відновлені, а також було зроблено нові шафові стінки з відкрилками на стоянах. На мосту також встановили бар'єрне огородження.

Паралельно дорожники "з нуля" збудували пішохідний міст.

"Новий пішохідний міст збудували на відстані 7,5 м від осі існуючого мосту з низової сторони. Міст запроектовано із залізобетонними та металевою прогоновими будовами. Ширина мосту – 3 м, довжина – 55,118 м", - розповіли в автодорі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за два роки було побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів.

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