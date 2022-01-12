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У Могилеві-Подільському вперше за 80 років відремонтували міст на трасі М-21, - Служба автодоріг. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Могилеві-Подільському Вінницької області відкрили рух мостом, який розташовано на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Його звели ще у 1937 році.

Про це повідомила Служба автодоріг у Вінницькій області на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міст не ремонтувався понад 80 років, з 1937 року, та не відповідав державним будівельним нормам", - розповіли в автодорі.

Загальна вартість ремонту ділянки - понад 200 млн грн. Роботи стартували у квітні минулого року, а завершити їх вдалося у грудні.

Автомобільний міст було капітально відремонтовано в рамках програми "Велике будівництво". Так, підрядники влаштували нову монолітну накладну плиту проїзної частини, встановили деформаційні шви, облаштували гідроізоляцію, розширили проїзну частину з 6,4 до 8 м та влаштували покриття проїзної частини з ЩМА-20.

Читайте: Вантовий міст в Запоріжжі невдовзі відкриють для руху автомобілів, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Елементи несучих конструкцій (арок, стійок, поперечних балок з консолями) були відновлені, а також було зроблено нові шафові стінки з відкрилками на стоянах. На мосту також встановили бар'єрне огородження.

Паралельно дорожники "з нуля" збудували пішохідний міст.

"Новий пішохідний міст збудували на відстані 7,5 м від осі існуючого мосту з низової сторони. Міст запроектовано із залізобетонними та металевою прогоновими будовами. Ширина мосту – 3 м, довжина – 55,118 м", - розповіли в автодорі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за два роки було побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів.

Читайте також: Ремонт траси Київ-Суми-Юнаківка на Чернігівщині завершать цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Могилеві-Подільському вперше за 80 років відремонтували міст на трасі М-21, - Служба автодоріг 01
У Могилеві-Подільському вперше за 80 років відремонтували міст на трасі М-21, - Служба автодоріг 02
У Могилеві-Подільському вперше за 80 років відремонтували міст на трасі М-21, - Служба автодоріг 03

Автор: 

Вінницька область (1016) міст (1232) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+6
А где табличка на фото, что сделано за деньги налогоплательщиков?!
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12.01.2022 13:58
+4
Можно было ничего не делать. Еще бы 80 лет простоял, да?
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12.01.2022 13:44
+4
такой мост можно четыре раза за год построить.
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12.01.2022 13:46
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То це ваша робота, і що тепер????? вас чи зелєпукіна треба поцілувати в зад....!!!!!! Працюйте і не робіть з цього "відкриття Америки"!!!!!!!А скільки ви накрали при тому ремонті????????????
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12.01.2022 13:33 Відповісти
Можно было ничего не делать. Еще бы 80 лет простоял, да?
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12.01.2022 13:44 Відповісти
Можно было бы открыть мост по-тихому и не тираживать в сми, как корупционный пиар клоуна.
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12.01.2022 13:57 Відповісти
Про какой пиар вы говорите?Это же статья на цензоре
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12.01.2022 14:36 Відповісти
Та такі мости при всіх владах реконструювали і їх досі ще вистачає в Україні. Просто раніше на цьому не так піарилися - ну зробили, то й зробили.

При Ющі от відремонтували дві величезні траси Київ-Чоп і Варшавку (причому добротно відремонтували, навіть зараз їх стан непоганий), при Петі відремонтували дорогу з Франика на Яремче/Буковель і більшу частину траси Київ-Харків. По всіх цих дорогах я їздиві подекуди для мене було відкриттям, що їх відремонтували (про це ніхто не трубив).

Всі президенти будували дороги (ну, крім Кравчука хіба), але піаритися на цьому додумалися тільки Зе і Яник! Зе он перерізав торік лєнточку на мості в Запоріжжі, а міст досі не добудували... Азіров так само приїхав відкривати міст Кирпи в 2010, який будували з часів Кучми і на момент приходу Азірова він був готовим на 95%. Чи станції метро у нас на синій гілці Азіров приїжджав відкривати, хоча вони були готові ще в 2006 при Омелі на 80-90% (просто Космос розікрав бабки і 4 роки їх добудувать не міг). Так Азіров ще й новопризначеного Жопова з собою тягав, причому на момент відкриття моста Жопов був головою КМДА рівно МІСЯЦЬ!
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12.01.2022 14:01 Відповісти
очі відкрий , ви на Цензорі читаєте статтю Цензора яку Цензор зкопіював з Фейсбуку . То хто кого піарить ???
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12.01.2022 14:41 Відповісти
А Фейсбук Васі Пупкіна чи все-таки Укравтодору?
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12.01.2022 14:46 Відповісти
Вінницький автодор на своїй (!!!) сторінці в Фейсбук відзвітував про свою роботу . Де тут зрада ???

Подруге . Ви до цього часу знали про наявність у ВУАДора цієї сторінки ? Впевнений що ні , як і всі читачі цієї новини .

Тоді останнє. Хто і кого піарить і звідки ви дізнались про цей ≪піар≫ ?
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12.01.2022 14:58 Відповісти
Методичка, сэр. Есть приказ горлопанить, что усё пропало.
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12.01.2022 14:59 Відповісти
А давайте я вам не по методичці розповім, як усьо пропало? Я майже щомісяця катаюся машиною до родичів по трасі Київ-Чернігів... Ця траса - це нещасні 120 км. Так от, ремонтувати її почали ще при Пороху весною 2019 - акурат перед виборами. І ДОСІ НЕ ЗРОБИЛИ! Шматки дороги перериті, там постійні пробки, дорога до родичів займає вдвічі більше часу, ніж раніше!
А це дорога між двома обласними центрами з великим трафіком, а не якийсь міст у селі...
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12.01.2022 15:08 Відповісти
Пробачте що втручаюсь , але що з того . ? Між Вінницею і Хмельницьким за 30 років тільки зараз почали ремонти . Прийде час і до вашого шляху .
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12.01.2022 15:24 Відповісти
Час прийшов ще в 2019... Тут питання, чому одну із ключових доріг не спішать ремонтувати? І навіть не згадують про неї публічно! І навіщо починати ремонт одних доріг, якщо не виходить закінчити інші толком?
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12.01.2022 15:26 Відповісти
Тобто якщо я восени 2018 їздив машиною в Харків у відрядження і бачив своїми очима, що траса від Києва до Полтави майже вся вже відремонтована була, а від Полтави до Харкова ще ремонтувалася, то я по методичці пишу і треба вірити Зе, який сказав, що саме вони відремонтували трасу Київ-Харків у 2019-2021 роках?
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12.01.2022 15:18 Відповісти
А це що єдина така новина? Постійно про кожну дорогу розповідають, хоча частину з них почали ремонтувати при папередніках, а деякі об'єкти - при Янику чи навіть Ющі почали!
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12.01.2022 15:01 Відповісти
В ЧОМУ ТУТ ЗРАДА , ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ ?????????? Як це в поганому сенсі вас зачепило ?
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12.01.2022 15:05 Відповісти
Зрада в тому, що видають за свої здобутки навіть те, що процентів на 70-80 було побудоване попередниками...
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12.01.2022 15:09 Відповісти
Приклади наведіть будь ласка . Яке ЗАВЕРШЕНЕ будівництво було інформаційно вкрадене нинішніми у попередників . До речі , на жмеринській трассі є так званий у народі уже відреставрований ≪сталінський віадук≫ . То по вашому то здобудок сталіна ?
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12.01.2022 15:17 Відповісти
Я не про завершене говорю, а про будівництво, яке добудували на 10-20%. Траса Київ-Харків, наприклад... Див мій пост вище: я в 2018 їздив нею, там половина дороги вже була готова, ще половину (після Полтави) ремонтували...
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12.01.2022 15:20 Відповісти
Що вас бісить в цих новинах , що про Порошенка нічого не сказали ? І наскільки мені відомо , то звітують тільки за певні ділянки , а не за весь шлях.
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12.01.2022 15:29 Відповісти
Та причому тут він? Пофіг на нього, я проти тупого піару від зелених інородців!
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12.01.2022 15:45 Відповісти
В вінницькому автодорі людина Гройсмана , а він не є прихильником Зе .
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12.01.2022 15:51 Відповісти
Хоча ось і про завершене пригадав... У 2018 відпочивав у Карпатах, так дорога з Франика до Яремче була нова-новісінька. Зараз розповідають про її ремонт!
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12.01.2022 15:30 Відповісти
Де розповідають , підскажіть джерело .
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12.01.2022 15:32 Відповісти
У одному із звітів про велике крадівництво...
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12.01.2022 19:06 Відповісти
не клейте "зеленого" дурня, а краще підкажіть, чому так сталося, що, у 2018 році, за Порошенка, вартість будівництва 1 км дороги, наприклад, на Дніпропетровщині, становила 41,8 млн.грн. (при курсі долара 27.69 грн. на грудень 2018), а вже у 2019, при зеленому кловані, майже втричі більше - 120 млн.грн. (при курсі долара 24,6 грн. на грудень 2019), а у 2020 році вартість 1 км виросла ще у 1,5 рази та досягла 190 млн.грн. (при курсі долара 28.00 грн. на грудень 2020). А ось вам, зеленим "какімразніцам" ще троха інфи з приводу шаленого, небаченого до цього, "великого крадівництва" за вашого зеленого клована
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12.01.2022 19:13 Відповісти
Ну по перше , вас ярих прихильників сивочолого лівера не перепреш . Не зліпи собі кумира , це не про вас . І всі ті хто має іншу думку автоматично відносяться в вашій секті до зеленої плісняви . Хай буде так , вас впертих ніхто не збирається переконувати в іншому , забагато честі для вас ідейних . По друге з опонентом ми сперичалсь не по ціні чи хто і що вкрав , а про звіт про зробене , який його бісанув чомусь . Але ви не маючи особистої гідності , прийшли з образами незнайомої вам людини , та своїм чи чіїмось викриттям . З фактами крадіжок не до мене , а до поліції. І по третє . 5 років при владі + більш ніж 500 мільйонів на предвиборчу рекламу ( хоча не зрозуміло навіщо після 5 років ) = програш коміку ......... але винуватий чомусь народ .
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12.01.2022 21:04 Відповісти
Ти вже проплакався, Ябєда-карябіда? Сопельки витерли тобі?
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13.01.2022 01:06 Відповісти
що , теля , пригнічене та згвалтоване в голову нігерами , не спиться тобі в твоєму мухосраньску ? ≪хоробрий≫ запроданець який після скінчання віку буде спалений на чужій землі і залишиться тільки відро з номером та написом ≪народився мертвий≫ .
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13.01.2022 09:48 Відповісти
Якщо я не помиляюся, то дорогу від Могилева до Вінниці почали ремонтувати ще в сімнадцятому році. Ще можете поїхати до Хмельницького і порівняти дороги двох областей. Вінницька частина була зроблена ще у вісімнадцятому. І порахуйте заодно таблички про "здобутки" найвеличнішого
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13.01.2022 10:21 Відповісти
Повторюю в третє , ще вам . Людину розлютило те , що на Цензорі , Цензор скопіював з сторінки в Фейсбук вінницького облавтодору , яким керує людина Гройсмана , фотозвіт про завершення реконструкції віадуку . Де тут зрада ? Де тут Зеленський ? І чому Цензор таким чином , рекламуючи по суті цей момент , провокує деяких громадян на такий неадекват ? Якби сам Цензор сам не нарив нікому не відому сторінку автодору і не викинув її на більший загал , ніхто би ніякого ≪піару≫ і не побачив . А на рахунок почали в 2017 ремонтні роботи ..... то чому не закінчили ?
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13.01.2022 11:02 Відповісти
такой мост можно четыре раза за год построить.
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12.01.2022 13:46 Відповісти
А где табличка на фото, что сделано за деньги налогоплательщиков?!
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12.01.2022 13:58 Відповісти
І клоун презедентом в Україні вперше за 80 років, надіюся що в останій раз.
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12.01.2022 14:36 Відповісти
Коло мене також міст відремонтували!
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13.01.2022 01:05 Відповісти
Рік будували, за двісті мільйонів. Декілька метрів мосту. Ще ніколи Могилів-Подільський не був такий добудований і дооблаштований. Я плачу.
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13.01.2022 10:35 Відповісти
 
 