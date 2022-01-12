У Могилеві-Подільському вперше за 80 років відремонтували міст на трасі М-21, - Служба автодоріг. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Могилеві-Подільському Вінницької області відкрили рух мостом, який розташовано на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Його звели ще у 1937 році.
Про це повідомила Служба автодоріг у Вінницькій області на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
"Міст не ремонтувався понад 80 років, з 1937 року, та не відповідав державним будівельним нормам", - розповіли в автодорі.
Загальна вартість ремонту ділянки - понад 200 млн грн. Роботи стартували у квітні минулого року, а завершити їх вдалося у грудні.
Автомобільний міст було капітально відремонтовано в рамках програми "Велике будівництво". Так, підрядники влаштували нову монолітну накладну плиту проїзної частини, встановили деформаційні шви, облаштували гідроізоляцію, розширили проїзну частину з 6,4 до 8 м та влаштували покриття проїзної частини з ЩМА-20.
Елементи несучих конструкцій (арок, стійок, поперечних балок з консолями) були відновлені, а також було зроблено нові шафові стінки з відкрилками на стоянах. На мосту також встановили бар'єрне огородження.
Паралельно дорожники "з нуля" збудували пішохідний міст.
"Новий пішохідний міст збудували на відстані 7,5 м від осі існуючого мосту з низової сторони. Міст запроектовано із залізобетонними та металевою прогоновими будовами. Ширина мосту – 3 м, довжина – 55,118 м", - розповіли в автодорі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за два роки було побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів.
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При Ющі от відремонтували дві величезні траси Київ-Чоп і Варшавку (причому добротно відремонтували, навіть зараз їх стан непоганий), при Петі відремонтували дорогу з Франика на Яремче/Буковель і більшу частину траси Київ-Харків. По всіх цих дорогах я їздиві подекуди для мене було відкриттям, що їх відремонтували (про це ніхто не трубив).
Всі президенти будували дороги (ну, крім Кравчука хіба), але піаритися на цьому додумалися тільки Зе і Яник! Зе он перерізав торік лєнточку на мості в Запоріжжі, а міст досі не добудували... Азіров так само приїхав відкривати міст Кирпи в 2010, який будували з часів Кучми і на момент приходу Азірова він був готовим на 95%. Чи станції метро у нас на синій гілці Азіров приїжджав відкривати, хоча вони були готові ще в 2006 при Омелі на 80-90% (просто Космос розікрав бабки і 4 роки їх добудувать не міг). Так Азіров ще й новопризначеного Жопова з собою тягав, причому на момент відкриття моста Жопов був головою КМДА рівно МІСЯЦЬ!
Подруге . Ви до цього часу знали про наявність у ВУАДора цієї сторінки ? Впевнений що ні , як і всі читачі цієї новини .
Тоді останнє. Хто і кого піарить і звідки ви дізнались про цей ≪піар≫ ?
А це дорога між двома обласними центрами з великим трафіком, а не якийсь міст у селі...