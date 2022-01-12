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Новий корпус серцево-судинної хірургії для обласного кардіоцентру побудують у Черкасах, - ОДА. ФОТО

У Черкасах цьогоріч стартує будівництво нового корпусу серцево-судинної хірургії для обласного кардіоцентру. Проєкт розрахований на два роки.

Про це повідомляє у Facebook голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт буде реалізовано у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Для мене Черкаський обласний кардіологічний центр - особливий заклад. Тут свого часу рятували моїх рідних. І практично немає родин, які б не зіштовхувалися із серцево-судинними захворюваннями. За статистикою, щодругий черкащанин 40+ має такі недуги. Вони - в топі причин смертей українців", - написав Скічко.

Кардіоцентр у Черкасах, за його словами, входить до кращих в Україні, має великий потенціал та користується попитом, але для його розвитку елементарно бракує місця.

Новий корпус центру буде вдвічі більше за нинішній. За прогнозами, це дозволить зменшити на 50% летальність при інфаркті міокарда та втричі збільшити кількість операцій на відкритому серці.

Нагадаємо, що згідно з планами програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні цьогоріч планується розпочати оновлення 24 обласних лікарень для дорослих і 24 дитячих обласних лікарень.

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Новий корпус серцево-судинної хірургії для обласного кардіоцентру побудують у Черкасах, - ОДА 01
Новий корпус серцево-судинної хірургії для обласного кардіоцентру побудують у Черкасах, - ОДА 02

Автор: 

Черкаси (548) Скічко (46) Велике будівництво (741)


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Пусть сначала построят. А постить картинки много ума не надо.
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12.01.2022 16:35 Відповісти
 
 