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Новини Фото
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Використані автомобільні шини горять на території колишнього заводу на Київщині. Площа пожежі - близько тисячі кв.м. - ДСНС. ФОТО

У Бородянці, що на Київщині, на складі колишнього заводу "Борекс" горять використані автомобільні шини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що площа пожежі становить близько тисячі квадратних метрів.

Жертв та постраждалих немає.

Рятувальники також стверджують, що ситуація контрольована.

Проблем з водопостачанням немає.

До гасіння залучено 27 осіб та 7 од. техніки ДСНС.

Згодом в ДСНС повідомили, що пожежа на складі автомобільних шин у Бородянці локалізована о 9:21 на площі близько п`ятисот квадратних метрів. 

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Використані автомобільні шини горять на території колишнього заводу на Київщині. Площа пожежі - близько тисячі кв.м. - ДСНС 01

Використані автомобільні шини горять на території колишнього заводу на Київщині. Площа пожежі - близько тисячі кв.м. - ДСНС 02
Використані автомобільні шини горять на території колишнього заводу на Київщині. Площа пожежі - близько тисячі кв.м. - ДСНС 03
Використані автомобільні шини горять на території колишнього заводу на Київщині. Площа пожежі - близько тисячі кв.м. - ДСНС 04

Використані автомобільні шини горять на території колишнього заводу на Київщині. Площа пожежі - близько тисячі кв.м. - ДСНС 05

Автор: 

Київська область (4036) пожежа (4333) ДСНС (5116)


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Топ коментарі
+21
Зелень что-то почуяла, решили наопережение работать
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13.01.2022 09:25
+9
Навіщо знищувати "стратегічний запас"?
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13.01.2022 09:17
+9
То їх і підпалили ,щоб не дотянули.

Бояться .
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13.01.2022 09:57
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Новый Жилкомплекс ПЛИЗ
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13.01.2022 09:17 Відповісти
За 45 км от Киева? И кому он там нужен, тот жилой комплекс? В БОродянке земли немерено, можно новый Киев построить - да кому он там всрался?
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13.01.2022 10:44 Відповісти
цена, умник.
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13.01.2022 11:39 Відповісти
Бородянка? Цена? Там все почти бесплатно. Бери землю и строй. За тобой мэр и все городские активисты еще бегать будут, чтобы построил.
Но продашь ли? Хрен ))
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13.01.2022 12:23 Відповісти
Навіщо знищувати "стратегічний запас"?
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13.01.2022 09:17 Відповісти
Зелень что-то почуяла, решили наопережение работать
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13.01.2022 09:25 Відповісти
а повинні на банковій
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13.01.2022 09:25 Відповісти
У цій новині насправді цікаво лише чи це анонс, ч репетиція.
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13.01.2022 09:26 Відповісти
Ликвидация !
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13.01.2022 09:36 Відповісти
Странно. Как то немного далековато от ОПы, не считаете?
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13.01.2022 09:29 Відповісти
У нас у дворі та у сусідніх дворах усі шини зібрали і кудись відвезли.
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13.01.2022 09:35 Відповісти
А ці вживані шини можна було б переробити на щось корисне, наприклад, на покриття для доріг, чи на якесь будівельну суміш, чи ще щось подібне. Тепер повітря України стане трохи бруднішим через цю пожежу..
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13.01.2022 09:38 Відповісти
Не в тому місці вони горять.
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13.01.2022 09:41 Відповісти
Петро Порошенко провадить навчання. Що, блаЗЄнські, злякалися?
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13.01.2022 09:52 Відповісти
Зарано підпалили. До 17-го треба було б потягнути...
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13.01.2022 09:52 Відповісти
То їх і підпалили ,щоб не дотянули.

Бояться .
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13.01.2022 09:57 Відповісти
Готовятся к майдану.

Репетируют.....
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13.01.2022 09:56 Відповісти
Их на подпольных НПЗ на бодягу типа бензин перегоняют.
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13.01.2022 10:37 Відповісти


Горіла шина, палала
Горіла шина, палала,
Там барикада стояла,
Там барикада стояла.

Там барикада стояла.
Там барикада стояла.
Диких собак не пускала,
Диких собак не пускала.

Горіла шина ще й бензин,
Горіла шина ще й бензин,
Стріляв здалека сучий син,
Стріляв здалека сучий син.

Горіла шина ще й мішок,
Горіла шина ще й мішок,
Ой, навезли нам тітушок,
Ой, навезли нам тітушок.

Ой, зеки, зеки, ви мої,
Ой, зеки, зеки, ви мої,
Довго служили ви мені,
Довго служили ви мені.

Більше служить не будете,
Більше служить не будете,
Під суд народний підете,
Під суд народний підете.

Під суд народний, трибунал,
Під суд народний, трибунал,
Кожен піде регіонал,
Кожен піде регіонал!
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13.01.2022 10:55 Відповісти
Палають шини. Идиллия, отечественная пастораль
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13.01.2022 12:04 Відповісти
символично.... и пострелять не в кого.....
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13.01.2022 12:48 Відповісти
Палять шини, щоб на Майдані не горіли
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13.01.2022 15:36 Відповісти
Шини просто.... не дочекались.
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13.01.2022 18:13 Відповісти
не там горять
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13.01.2022 21:19 Відповісти
 
 