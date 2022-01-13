Використані автомобільні шини горять на території колишнього заводу на Київщині. Площа пожежі - близько тисячі кв.м. - ДСНС. ФОТО
У Бородянці, що на Київщині, на складі колишнього заводу "Борекс" горять використані автомобільні шини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Зазначається, що площа пожежі становить близько тисячі квадратних метрів.
Жертв та постраждалих немає.
Рятувальники також стверджують, що ситуація контрольована.
Проблем з водопостачанням немає.
До гасіння залучено 27 осіб та 7 од. техніки ДСНС.
Згодом в ДСНС повідомили, що пожежа на складі автомобільних шин у Бородянці локалізована о 9:21 на площі близько п`ятисот квадратних метрів.
Топ коментарі
+21 multissstar .
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+9 Анатолий Панасюк
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