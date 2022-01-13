Відділення екстреної допомоги відкрилося у Першій міській лікарні Полтави, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Першій міській лікарні Полтави після реконструкції відкрилося відділення екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у Полтавській ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Нове відділення стало одним із найтехнологічніших в області. Держава за програмою Президента спрямувала сюди 33 мільйони гривень, більшість із яких використали на закупівлю обладнання. Жителі громади зможуть пройти високоточну діагностику на нових апаратах КТ, УЗД, рентгені й ендоскопі", - розповів т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Найближчим часом для відділення мають надійти також ангіограф та МРТ.

Для нового приймального відділення були використані приміщення колишніх приймального, пульмонологічного відділень та травматології. У підсумку, замість попередніх 73 кв. м площа приймального відділення після реконструкції сягнула 1000 квадратних метрів.

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Тут розташовані травматологічний пункт, палати інтенсивної терапії, операційний блок, окремий бокс для інфекційних хворих, лабораторія, кабінети охорони, медперсоналу, гардероб та реєстратура. Логістика внутрішніх приміщень побудована за зональним принципом. Наприклад, зелена зона призначена для пацієнтів, які звернулися по допомогу самостійно.

Така схема дозволяє розмежувати потоки пацієнтів та не створювати черги.

Загальна вартість реконструкції відділення, включаючи оснащення сучасним медичним обладнанням, - понад 75 мільйонів гривень. Впродовж року Перша міська клінічна лікарня Полтави обслуговує в середньому понад півмільйона жителів не лише Полтави, а й прилеглих населених пунктів.

Раніше вже повідомлялося, що у 2022 році за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартує масштабне оновлення обласних лікарень. Загалом планується реконструювати та оснастити сучасним обладнанням 24 дорослих та 24 дитячих лікарні.

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