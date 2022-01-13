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Відділення екстреної допомоги відкрилося у Першій міській лікарні Полтави, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Першій міській лікарні Полтави після реконструкції відкрилося відділення екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у Полтавській ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Нове відділення стало одним із найтехнологічніших в області. Держава за програмою Президента спрямувала сюди 33 мільйони гривень, більшість із яких використали на закупівлю обладнання. Жителі громади зможуть пройти високоточну діагностику на нових апаратах КТ, УЗД, рентгені й ендоскопі", - розповів т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Найближчим часом для відділення мають надійти також ангіограф та МРТ.

Для нового приймального відділення були використані приміщення колишніх приймального, пульмонологічного відділень та травматології. У підсумку, замість попередніх 73 кв. м площа приймального відділення після реконструкції сягнула 1000 квадратних метрів.

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Тут розташовані травматологічний пункт, палати інтенсивної терапії, операційний блок, окремий бокс для інфекційних хворих, лабораторія, кабінети охорони, медперсоналу, гардероб та реєстратура. Логістика внутрішніх приміщень побудована за зональним принципом. Наприклад, зелена зона призначена для пацієнтів, які звернулися по допомогу самостійно.

Така схема дозволяє розмежувати потоки пацієнтів та не створювати черги.

Загальна вартість реконструкції відділення, включаючи оснащення сучасним медичним обладнанням, - понад 75 мільйонів гривень. Впродовж року Перша міська клінічна лікарня Полтави обслуговує в середньому понад півмільйона жителів не лише Полтави, а й прилеглих населених пунктів.

Раніше вже повідомлялося, що у 2022 році за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартує масштабне оновлення обласних лікарень. Загалом планується реконструювати та оснастити сучасним обладнанням 24 дорослих та 24 дитячих лікарні.

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Відділення екстреної допомоги відкрилося у Першій міській лікарні Полтави, - ОДА 01
Відділення екстреної допомоги відкрилося у Першій міській лікарні Полтави, - ОДА 02
Відділення екстреної допомоги відкрилося у Першій міській лікарні Полтави, - ОДА 03
Відділення екстреної допомоги відкрилося у Першій міській лікарні Полтави, - ОДА 04
Відділення екстреної допомоги відкрилося у Першій міській лікарні Полтави, - ОДА 05
Відділення екстреної допомоги відкрилося у Першій міській лікарні Полтави, - ОДА 06
Відділення екстреної допомоги відкрилося у Першій міській лікарні Полтави, - ОДА 07

Автор: 

лікарня (1360) Полтава (558) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
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Які проблеми? Скумбрія по 8,куди вам ще менше?
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13.01.2022 10:23
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В плане стройки Зеля конечно молодец, но этого мало.
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13.01.2022 09:41 Відповісти
Шо ж вам усім мало ... А йому мабуть норм ... у кишеню накапало. З такою ЗП як у нинішнього През., нормальні люди не живуть.
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13.01.2022 09:43 Відповісти
У нас проблемы с газом, до конца зимы можем не дотянуть с отоплением- и на следующий год никто газ не продаст, у нас ковид, у нас Россия с войсками угрожает на границах, у нас проблемы с ценами на продукты и зарплатами людей, с коррупцией и правами человека..
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13.01.2022 09:58 Відповісти
Які проблеми? Скумбрія по 8,куди вам ще менше?
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13.01.2022 10:23 Відповісти
Точно забув, і ще яловичина по 20 гривень, живемо як у раю..
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13.01.2022 11:10 Відповісти
Зате автівок купили, нових, у 2021 р., рекордне число. Як це відбувається ?? Розуму не докладу ...
Мабуть треба краще працювати ...
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13.01.2022 12:27 Відповісти
Прям як у американському кіно ...
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13.01.2022 09:41 Відповісти
красота ....а вот я уверен что вижу аппарат компьютерной тамографии.... глав врач присвоит себе как собственность с персоналом и будут за деньги баснословные делать томографии пациэнтам по записи.... потому что я так сказать (мечтал её сделать...) но куда необратишся за ней то цены просто ужас... роздробили человека тело на части как тушку животного.... голова одна цена, с грудью голова или отдельно грудь отдельная цена, ЖКТ. ТОЖЕ ОТДЕЛЬНО, СПУСТИВШИСЬ НИЖЕ ЖИВОТА К ПАХУ ЗАЦЕПИТЬ ПРОСТАТУ УЖЕ ДРУГОЙ ПАКЕТ НОГИ ТОЖЕ .И В ИТОГЕ ОТ МАКУШКИ ДО СТОПЫ 6.000 ГРИВЕН ОТДАЙ И НЕ ГРЕШИ..... ПЕНСИЯ 19000 МИНИМАЛКА .. за рубежом такое чудо техники стоит в каждом селе и зооклиниках хомячкам делать кмт ...а тут организации понадарили больницам такие аппараты .а врачи их приватизировали и зарабатывают немалое бабло себе в карманы....на ровном месте сделали частный бизнес...как то так..
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13.01.2022 09:59 Відповісти
ты не поставил лишний нолик в минималке пенсии?)
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13.01.2022 11:11 Відповісти
ага блин поставил о такой только мечтать бы 1900 естественно ведь она же у нас минимальная....))
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13.01.2022 11:26 Відповісти
мін. пенсія 1900 грн ... Це мабуть у людини, яка жодного дня не працювала. Але винуваті, всерівно, усі інші.
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13.01.2022 12:30 Відповісти
20 лет стажа ....а значит какой то процент таких кто на минималке значит все уроды и тунеядци ....вы не могли подумать как то что и такие есть ..но есть и другие ситуации кто то лешился семьи. имущества. бизнеса, здоровья, трудоспособности, и ли работал но смотрел в светлое будующее не отмечая просто себе трудовую потому что думал обойдётся ещё успею и такое прочее... ну а те кто по 35 наработал и получают больше от меня на 500 грн, и что они выиграли на 15 лет больше вели трудовую...? 500 грн за 15 лет труда....?((
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13.01.2022 12:37 Відповісти
 
 